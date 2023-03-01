Улучшение и восстановление объектов основных средств (модернизация и ремонт)

В публикации от 20 февраля уже вроде бы решил, что тема, посвященная капитальным вложениям, закрыта, так все основные вопросы рассмотрены.

Однако чуть позже, увидел, что пропущен такой важный вопрос, как модернизация (реконструкция) объектов основных средств.

*Кстати, и в Разъяснениях по применению ФСБУ 6 и ФСБУ 26, которые уже отправлены в печать (21 числа подписал макет для типографии), эти вопросы тоже, к сожалению, не рассмотрены.

Ну, начнем с того, в нормативных документах по бухгалтерскому учету определения таких терминов, как «модернизация» и «реконструкция» найдено не было.

На есть Национальный стандарт «Здания и сооружения. Общие термины» ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020, утверждённый приказом Росстандарта от 24.12.2020 № 1388-ст. В нем дано определение термину «модернизация».

Под таковой следует понимать усовершенствование оборудования объектов в соответствии с современными стандартами и требованиями*.

*Также там есть и определение термину «реновация» – смена или обновление функционального назначения или состояния здания, установки или сооружения.

Если сравнить данное определение с определением модернизации для целей налогообложения (п. 2 ст. 257 НК) – работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения объекта, повышенными нагрузками либо другими новыми качествами, то большой разницы между ними мне обнаружить не удалось.

Таким образом, можно прийти к выводу, что модернизация объекта основных средств в регистрах бухгалтерского учета (как и для целей налогообложения) – это капитальные вложения в его улучшение, то есть в изменение его функционального назначения, повышение его мощности (производительности, других технических параметров), срока полезного использования и т. д.

Этим модернизация отличается от ремонта (что текущего, что капитального), который не улучшает технические параметры объекта, а только восстанавливает их.

В ГСК определения модернизации объектов капитального строительства (то есть объектов недвижимости) нет.

Дано определение реконструкции (ст. 1 ГСК).

Ей (п. 14) признается изменение параметров объекта, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена либо восстановление несущих строительных конструкций (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные).

Из всего вышесказанного лично я пришел к выводу, что признавать работы по улучшению объекта основных средств реконструкцией, модернизацией или только ремонтом (то есть восстановлением) должны господа инженеры, а не мы, грешные.

Тем более, что та, порой очень трудно различимая разница между капитальным ремонтом и модернизацией не для наших гуманитарных умов, так как может быть определена только на тщательном изучении технической документации по объекту и документации по проведенным (или подлежащим проведению) работ. Так что, кто на что учился, тот и за это и зарплату получает.

Кстати, очень хорошее определение модернизации дали И. Ильф и Е. Петров в 3-ей главе «Золотого теленка»:

Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление – и получилась прелестная колхозная сноповязалка.

Да, и еще одно важное отличие капитального ремонта объектов недвижимости от их реконструкции (ну, и естественно) модернизации.

Для проведения капитального ремонта не требуется получения разрешения (подп. 4.1 п. 17 ст. 51 ГСК).

Реконструкция же объекта без наличия такового может быть признана самовольной постройкой со всеми вытекающими из этого последствиями (административными санкциями, требованиями вернуть это здание либо сооружение в первоначальное состояние и т. д.).

Реконструкция (и модернизация) после ее завершения подлежит включению в первоначальную стоимость этого объекта основных средств.

Ремонт же, в том числе и капитальный, признается затратами (или расходами), уменьшающими финансовый результат (и налогооблагаемую прибыль) соответствующего периода.

Ну, а тот вариант, когда проведенный ремонт подлежит капитализации, то есть признается отдельным инвентарным объектом, был, как мне кажется, очень подробно был рассмотрен в публикации от 9 декабря прошлого года.