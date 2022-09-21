Налоговые льготы для пенсионеров

Госпошлина при обращении в суд
Пенсионеры освобождаются от уплаты госпошлины, если они вынуждены обратиться в суд с имущественным иском при следующих обязательных условиях:
Цена искового требования не превышает 1миллион рублей. Регламентируется Налоговым кодексом РФ 2.В жалобе содержатся требования, предъявляемые к пенсионным органам: пенсионному фонду, негосударственному пенсионному фонду, к Министерству Обороны, если это военные пенсионеры. Например, при назначении пенсии не учтен стаж за определенный период трудовой деятельности или иные жалобы, связанные с вопросом, касающихся пенсий.
В остальных случаях уплата госпошлины производится в стандартном порядке.
Льготы на проезд
1. В общественном транспорте
Устанавливаются на местном или региональном уровне и имеют несколько вариантов:
•бесплатный проезд;
•денежная компенсация за проезд;
•льготные проездные билеты или талоны.
Правом бесплатного проезда пользуются пенсионеры, проживающие в Московской области. В Самаре, к примеру, предоставляются проездные билеты, позволяющие совершать девяносто поездок в месяц.
2. По железной дороге
Льготы предоставляются в основном Героям Советского Союза, пенсионерам-Героям Социалистического труда, награжденным Орденом Трудовой славы.
На электричке, также предоставляется льготный проезд. Тарифы устанавливаются региональными или местными властями. Бесплатный проезд для пенсионеров, к примеру, организован в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге. Во многих других регионах России действую скидки.
Льгота на приобретение авиабилетов
Государство готово возместить авиакомпаниям не дополученную на льготных условиях прибыль, путем субсидирования. Авиаперевозчики, в свою очередь, предоставляют преференции на билет определенной категории граждан, включая пенсионеров. Списки авиакомпаний, предоставляющих такие услуги, можно найти в интернете. Для получения льгот нужно предоставить лишь два документа: паспорт и пенсионное удостоверение. В наши дни такого рода льготы имеют только пенсионеры, проживающие на Дальнем Востоке, в Крыму и Калининграде.
Льгота на вывоз мусора
Предоставляется на региональном уровне. Например, в Москве одинокие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров, освобождаются от платы за вывоз мусора. Другим категориям пенсионеров предоставляются скидки.
Больше информации: на телеграм канале