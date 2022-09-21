Льготы для пенсионеров

Налоговые льготы для пенсионеров

Обзор льгот для пенсионеров.

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Налоговые льготы для пенсионеров

Госпошлина при обращении в суд

Пенсионеры освобождаются от уплаты госпошлины, если они вынуждены обратиться в суд с имущественным иском при следующих обязательных условиях:

Цена искового требования не превышает 1миллион рублей. Регламентируется Налоговым кодексом РФ 2.В жалобе содержатся требования, предъявляемые к пенсионным органам: пенсионному фонду, негосударственному пенсионному фонду, к Министерству Обороны, если это военные пенсионеры. Например, при назначении пенсии не учтен стаж за определенный период трудовой деятельности или иные жалобы, связанные с вопросом, касающихся пенсий.

В остальных случаях уплата госпошлины производится в стандартном порядке.

Льготы на проезд

1. В общественном транспорте

Устанавливаются на местном или региональном уровне и имеют несколько вариантов:

•бесплатный проезд;

•денежная компенсация за проезд;

•льготные проездные билеты или талоны.

Правом бесплатного проезда пользуются пенсионеры, проживающие в Московской области. В Самаре, к примеру, предоставляются проездные билеты, позволяющие совершать девяносто поездок в месяц.

2. По железной дороге

Льготы предоставляются в основном Героям Советского Союза, пенсионерам-Героям Социалистического труда, награжденным Орденом Трудовой славы.

На электричке, также предоставляется льготный проезд. Тарифы устанавливаются региональными или местными властями. Бесплатный проезд для пенсионеров, к примеру, организован в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге. Во многих других регионах России действую скидки.

Льгота на приобретение авиабилетов

Государство готово возместить авиакомпаниям не дополученную на льготных условиях прибыль, путем субсидирования. Авиаперевозчики, в свою очередь, предоставляют преференции на билет определенной категории граждан, включая пенсионеров. Списки авиакомпаний, предоставляющих такие услуги, можно найти в интернете. Для получения льгот нужно предоставить лишь два документа: паспорт и пенсионное удостоверение. В наши дни такого рода льготы имеют только пенсионеры, проживающие на Дальнем Востоке, в Крыму и Калининграде.

Льгота на вывоз мусора

Предоставляется на региональном уровне. Например, в Москве одинокие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров, освобождаются от платы за вывоз мусора. Другим категориям пенсионеров предоставляются скидки.

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Мария Башмакова
Мария Башмакова
Руководитель в ИП Башмакова М.А.

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