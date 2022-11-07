Налоговые проверки

Как налоговики узнают про технички

В каждом акте налоговой проверки приводится целый перечень признаков и характеристик «спорных» контрагентов, устанавливаемых налоговиками в ходе выездной проверки. Разберемся, что это за список.

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Как налоговики узнают про технички
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Основная часть мероприятий в ходе ВНП нацелена на установление обстоятельств того, что «фактически „спорные“ контрагенты не выполняли обязательства по поставке „спорного“ товара как собственными силами, так привлечёнными организациями 2-го, 3-го звена».

Этот тезис могут применить также к оказанию услуг/выполнению работ.

Обстоятельства следующие:

1. Невозможность совершения хозяйственных операций спорными контрагентами ввиду наличия признаков «технических» организаций:

  • отсутствие трудовых, производственных ресурсов;
  • отсутствие имущества, транспортных средств.

2. В книгах покупок «спорных» контрагентов отсутствуют контрагенты, которые могли поставить спорный товар (материалы).

  • Деятельность организаций, заявленных в книгах покупок, обладает «техническим» характером, организации не имеют в собственности имущества, транспорта;
  • отсутствует управленческий и технический персонал;
  • движение денежных средств по расчётным счетам носит «транзитный» характер;
  • представляют отчётность, согласно которой расходы приближены к доходам;
  • установлены расхождения вида «разрыв».

3. Анализ движения денежных средств по счетам «спорных» контрагентов показал, что поступление денежные средства от ООО «Проверяемый налогоплательщик», а также от организаций, входящих группу компаний «АБС» (прим. – наличие группы необязательно) перечислены по цепочке в адрес организаций, осуществляющих деятельность по реализации (например, табачной продукции), которая при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Проверяемый налогоплательщик» в проверяемом периоде не использовалась.

4. Установлена финансовая/юридическая/экономическая/кадровая/иная подконтрольность спорных контрагентов ООО «Проверяемый налогоплательщик» и «спорных» контрагентов.

5. «Спорными» контрагентами осуществлялось перечисление денежных средств в адрес ООО «Общая бухгалтерская служба» за бухгалтерское обслуживание.

На допросе сотрудник одного из спорных контрагентов пояснил, что бухгалтерия всех организаций (проверяемый налогоплательщик, спорные контрагенты, контрагенты последующих звеньев) находилась по одно адресу, с которого он забирал документы/получал заработную плату/иное.

6. Лицо, согласно данным ЕГРЮЛ, числившееся руководителем ООО «Спорный контрагент» в проверяемом периоде и подпись от лица, которого выполнена на первичных документах, фактически от участия в финансово-хозяйственной деятельности данной организации отказалось.

7. Транспортировка «спорного» товара от «спорных» контрагентов не подтверждена.

8. Обществом не представлено документов, характеризующих спорных контрагентов как реальных поставщиков, имеющих возможность поставлять товар и сопутствующей данной сделке деловой документооборот (деловую переписку, доверенности, на лиц, осуществлявших передачу ТМЦ сотрудникам проверяемого и иные документы, в том числе какие-либо документы, по произведённой им оценке возможности исполнения условий договоров спорными контрагентами).

9. В ходе проведённого допроса кладовщика проверяемого контрагента (прим. – иное лицо, принимавшее товар и подписывавшего документы на приемку/выдачу в производство), от лица которой на документах складского учёта по оприходованию и списанию ТМЦ выполнена подпись, установлено, что «спорные» контрагенты ей не знакомы, ТМЦ от них оно не принимало и в последующем в производство не списывало, представителей данных организаций не знает, от подписи, выполненной от её имени на представленных проверяемым налогоплательщиком документах – отказалась.

Данные параметры могут быть использованы для самостоятельной оценки рисков при назначении выездной налоговой проверки.

При установлении таких обстоятельств действия налогоплательщика квалифицируются, как правило, по п.1 ст.54.1 НК РФ («отсутствие реальности поставки»), в результате чего доначисляют налог на прибыль и НДС.

Мария Рудаковa
Мария Рудаковa
Юрист Налоговый Консультант в частная юридическая практика

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