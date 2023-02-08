Изменения в правилах заполнения путевых листов в 2023 году

В 2023 году изменятся требования к правилам заполнения и учета путевых листов.
А с 1 марта 2023 года появится электронный путевой лист (обещают).
Итак, основные изменения в 2023 году.
Электронные путевые листы
С 1 марта 2023 года появится (но это опять не точно) электронный формат путевых листов.
При этом бумажный путевой лист не отменяется. Организации сами смогут выбрать в каком виде они продолжат работать с путевыми листами.
Что изменилось в правилах заполнения
Есть изменения и в правилах заполнения путевых листов с 1 марта 2023 года:
Из числа обязательных реквизитов путевого листа убрали название и номер документа.
Нумерация путевок теперь необязательна.
Также необязательными стали сведения о собственнике транспортного средства.
Появился новый реквизит – лицо, оформившее путевой лист.
Путевой лист на арендованное ТС с экипажем должен оформлять арендодатель.
В обязательные реквизиты путевого листа для водителя теперь добавили серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения. До 2023 года достаточно было только ФИО.
В отметках о медосмотрах теперь требуется указать способ прохождения медосмотра (очно или дистанционно) и отметки медика вносятся в соответствии с приказом Минтранса № 368.
Журнал путевых листов станет необязательным.☝️