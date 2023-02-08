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Изменения в правилах заполнения путевых листов в 2023 году

Коротко об изменениях в работе с путевыми листами в 2023 году.

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В 2023 году изменятся требования к правилам заполнения и учета путевых листов.

А с 1 марта 2023 года появится электронный путевой лист (обещают).

Итак, основные изменения в 2023 году.

Электронные путевые листы

С 1 марта 2023 года появится (но это опять не точно) электронный формат путевых листов.

При этом бумажный путевой лист не отменяется. Организации сами смогут выбрать в каком виде они продолжат работать с путевыми листами.

Что изменилось в правилах заполнения

Есть изменения и в правилах заполнения путевых листов с 1 марта 2023 года:

  • Из числа обязательных реквизитов путевого листа убрали название и номер документа.

  • Нумерация путевок теперь необязательна.

  • Также необязательными стали сведения о собственнике транспортного средства.

  • Появился новый реквизит – лицо, оформившее путевой лист.

  • Путевой лист на арендованное ТС с экипажем должен оформлять арендодатель.

В обязательные реквизиты путевого листа для водителя теперь добавили серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения. До 2023 года достаточно было только ФИО.

В отметках о медосмотрах теперь требуется указать способ прохождения медосмотра (очно или дистанционно) и отметки медика вносятся в соответствии с приказом Минтранса № 368.

Журнал путевых листов станет необязательным.☝️

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