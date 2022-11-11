Такого бота вы ещё не видели, или конструктор триггеров в группах Telegram

Проблематика

Всю проблематику, которую мы хотели закрыть ботом, мы закрыли. И она видна на видео. Если смотреть не хочется, то вкратце.

Еду, значит, я в метро\автобусе\такси на работу. И тут новому клиенту\подрядчику\коллеге срочно нужны наши реквизиты. Для чего угодно (думаю, вы меня понимаете). Где мне их найти быстро? В загруженных файлах на телефоне? Искать по рабочим чатам или в «Избранном»? Лезть с вопросами к юристам? Все эти (и не только эти) пути исхожены уже до такой степени, что в какой-то момент стало настолько не смешно, что захотелось свежего решения.

Все то же самое, что применимо к реквизитам, можно применить и к другим вещам. Например, шаблон договора, ссылка на какой-то сайт, куда надо заходить раз в год, логотип «в линиях», смешная гифка и так далее.

Решение

К моменту создания бота мы занимались их разработкой уже как пару лет. И поэтому логичным решением показалось именно создание очередного бота. (Бот родился не вчера. Ему уже больше года. А нашему направлению по ботам уже четыре.)

Честно признаться, выход из ситуации не уникальный. Америку я не открыл. Такая функциональность встречалась в разном виде в разных ботах, и, может быть, вы его даже видели. А может быть, видели и не обращали внимания. Я постарался «консолидировать опыт» других разработчиков, чтобы решить свои проблемы. И сейчас пишу об этом вам.

Итак, что делает бот?

Функциональность

Все так просто, что многие не могут даже поверить.

добавляем бота @trigger_new_bot в чат (можно не делать админом);

пишем какое-то сообщение или кидаем гифку\файл\видео – что угодно;

делаем реплай нужного сообщения и пишем команду /set_trigger *ключевое слово* (или триггер) например «/set_trigger реквизиты»;

бот пришлет сообщение «триггер установлен»;

все, пишем то *ключевое слово* которое только что писали (ровно так же прям), и он пришлет то сообщение, куда был реплай.

У меня есть чаты, где триггеров созданы сотни, и куча информации всегда под рукой. Достаточно зайти в чат, вбить нужное сочетание слов, и бот триггернется нужным сообщением. Просто и удобно.

Еще есть команда /del_trigger для удаления триггера, и /help. Это вроде очевидно.

Ну и он специально сделан чтобы отличать заглавные и строчные буквы. Триггеры «Реквизиты» и «реквизиты» – это разные триггеры, что тоже можно использовать интересным образом. Хотя, казалось бы, разница в одной букве.

Это может и запутать, конечно. Но в этом случае достаточно завести на оба варианта одни и те же реквизиты :)

Применение

Как оказалось, такую функциональность можно применить в бесчисленном количестве сценариев. В одном из чатов настроена цепочка так, что с ним можно петь (он продолжает слова песни). В другом он просто напоминает правила чата, когда добавляются новые люди (не тупо дублирует каждый раз, а по запросу админа, очевидно).

Самая прелесть в том, что больше он не делает НИ ЧЕ ГО. В личке молчит, в каналах молчит. Он просто триггерится когда надо и все. Только в групповых чатах. Я встречал, что другие разработчики добавляли такую функциональность «в довесок» к «основной» функциональности своего бота. Или зашивали какие-то триггеры свои «смешные». А мы просто отрезали все лишнее и остались довольны.

Боту, по сути, без разницы, что вы ему хотите засунуть в реплай. Он не скачивает это видео или документ себе. Он сохраняет лишь ссылку на сообщение (спасибо Дурову) . Потом обращается по этой ссылке и воспроизводит.

Что дальше?

Есть несколько мыслей, как сделать бота поинтереснее. Но есть опасение, что он утратит свой «шарм минималистичности». Например, чтобы сразу можно было создавать несколько триггеров одним сообщением. Или возможность установки триггеров сразу во все чаты, где есть и бот и пользователь, который устанавливает триггер.

Что думаете об этом?

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