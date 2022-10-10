Все способы легального вывода денег из России: детальный разбор со ссылками

Disclaimer: Эта статья носит исключительно образовательный характер и не является рекомендацией к каким-либо действиям. Я советую вам строго следовать любым законным и подзаконным актам, и не пытаться выполнять какие-либо действия в их обход. Учитывайте, что к моменту прочтения вами статьи какая-то информация ниже может уже устареть.

Прошлую мою статью на тему легального перемещения денег через российскую границу, написанную в начале марта, под совершенно абсурдными предлогами признали запрещенной к распространению на территории РФ суды Астраханской и Самарской областей. Апелляционные суды по этим делам еще идут (про это в будущем будет отдельная захватывающая статья – надеюсь, что на VC, а не в том смысле, в котором вы сейчас подумали).

Как бы то ни было, та статья уже много месяцев как безнадежно устарела, а тема остается актуальной – так что я решил собрать новый подробный гайд. Хочу сразу предупредить: при подготовке этого материала я опирался в основном на опыт людей из нашего сообщества RationalAnswer. Имейте в виду, что проверить лично все описанные способы у меня не было возможности (но везде, где это уместно, я старался добавлять максимум релевантных ссылок на еще более детальные гайды и разборы от других авторов).

Если вам есть что добавить по теме или вы заметите в материале какие-то неточности – буду благодарен за ваши комментарии под статьей. Если это будет необходимо – постараюсь максимально быстро исправить ошибки и обновить информацию.

Итак, ниже мы с вами рассмотрим семь основных способов перемещения капитала, находящегося внутри РФ (в наличной форме или в безналичной на счетах российских финансовых организаций), за рубеж.

1. Физический вывоз наличной валюты или рублей

Покидая РФ, вы можете провезти с собой наличную иностранную валюту в сумме, не превышающей эквивалент $10 тыс. (по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза) на одного человека, а также наличные рубли в неограниченной сумме.

Ограничение на вывоз наличной валюты за рубеж в размере $10 тыс. введено Указом президента № 81 от 01.03.2022. Этот лимит распространяется на одну поездку (если вы часто летаете – то каждый раз можете вывозить по $10 тыс.) и на одного человека (включая несовершеннолетних детей).

Если вы вывозите всей семьей по $10 тыс. на человека, то лучше, если каждый будет провозить «свою» часть суммы сам – меньше вероятность, что ретивые таможенники до вас докопаются. Перед тем, как засовывать грудничку котлету баксов в памперсы, лучше обернуть ее в целлофан – поговорка о том, что «деньги не пахнут», не всегда выдерживает столкновение с реальной жизнью.

Ваши с женой лица, когда перед таможенным досмотром вы внезапно понимаете, что не вписываетесь в лимит «$10 тыс. на члена семьи»

В рублях наличку можно вывозить из РФ без ограничений – но тут уж вам нужно хорошо понимать, куда конкретно вы ее везете и что собираетесь с ней там делать. В странах ЕАЭС/СНГ вы, вероятно, сможете поменять рубли на другую валюту – но курс вас может не обрадовать, да и не везде этот процесс окажется беспроблемным.

Также учтите, что за исключением поездок внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), Таможенный кодекс обязывает вас подавать письменную декларацию (и, соответственно, проходить через «красный коридор») при вывозе любых сумм в любых валютах свыше эквивалента $10 тыс. на человека. Если вы поставили ногу за порог таможенного «зеленого коридора», а у вас в этот момент в кармане котлета баксов ровно на $10 тыс. + мятая сторублевая бумажка в кошельке – то вы нарушитель, поздравляю!

В этом случае вам грозит как минимум досмотр, составление протокола и опоздание на рейс. При этом за попытку тайного провоза суммы, превышающей разрешенный лимит без необходимости декларирования в $10 тыс. менее чем на $20 тыс., полагается административная ответственность и штраф от 50% до 200% от суммы превышения. А вот при превышении лимита более чем на $20 тыс. наступает уже уголовная ответственность – есть риск заплатить штраф в размере до 1500% от суммы контрабанды и/или заехать на нары сроком до четырех лет.

Кстати, если вы везете с собой общую сумму эквивалентом свыше $100 тыс., то при подаче пассажирской таможенной декларации от вас потребуют документы, подтверждающие происхождение средств (Source of Wealth / Source of Funds).

Ну и напоследок: всё, что описано выше, касается только российских таможенных нюансов – а вам еще предстоит проходить таможенный контроль в стране прибытия. Обязательно внимательно изучите правила прохождения таможни «принимающей» страны – они почти наверняка будут отличаться от российских (если речь не идет про поездки внутри ЕАЭС).

Полезные ссылки:

2. SWIFT-перевод в валюте на зарубежный счет

Банк России разрешает гражданам РФ из дружественных стран переводить иностранную валюту из России на зарубежные банковские счета в объеме не более $1 млн (или его эквивалента по официальному курсу на дату поручения банку) в течение календарного месяца.

Понятно, что для международного SWIFT-перевода, российский банк-отправитель как минимум должен не быть под санкциями (не быть отключенным от самой системы SWIFT, и не считаться банками-корреспондентами «персоной нон-грата»). Но с июля этого года даже неподсанкционные банки начали массово ограничивать такие переводы (повышая комиссии и вводя минимальные суммы для их проведения) — первым из крупных банков, кажется, был Тинькофф, а за ним и остальные быстро подтянулись.

Главное, что вам нужно понимать про SWIFT-переводы из России — это то, что сейчас нет гарантированного способа заранее убедиться, что в процессе ваши деньги не зависнут в какой-нибудь непонятной раскоряке на неизвестном этапе на неопределенный срок. SWIFT-переводы идут через зарубежные банки-корреспонденты — а про склонность их комплаенс-отделов на лету менять расширительные и творческие трактовки «сомнительных операций» можно слагать легенды.

Здесь можно посоветовать только мониторить опыт других людей в профильных сообществах и чатах, а также использовать краудсорсинговые агрегаторы информации об успешных/неуспешных переводах. Могу только сказать, что большинство моих знакомых сейчас отправляют свифты из Райффайзенбанка.

3. Денежные переводы в валюте через платежные системы (KoronaPay, Unistream, Contact)

Банк России разрешает гражданам РФ из дружественных стран переводить иностранную валюту из России за рубеж по системам денежных переводов в объеме не более $10 тыс. (или его эквивалента по официальному курсу на дату поручения) в течение календарного месяца.

Системы денежных переводов – это, в данном случае, отечественные сервисы Золотая Корона, Юнистрим или Contact (он же Qiwi), которые позволяют засылать деньги в другие страны без открытия банковских счетов. (UPD: Подсказывают, что в ряд стран еще можно отправить денежный перевод через Почту России.)

Как правило, для этого нужно скачать на смартфон соответствующее приложение (географию возможных переводов можно посмотреть в самом приложении или по ссылкам выше), заполнить данные по адресату (им можете быть и вы сами), выбрать валюту перевода и заплатить нужную сумму в рублях с российской карты.

Учтите, что «на том конце» в стране-получателе вас могут подстерегать разные сюрпризы: перечисление безналом на карту местного банка вполне может и не сработать (даже если такая возможность анонсирована в приложении), а при снятии наличными вам могут попытаться навязать какие-нибудь лишние кросс-валютные конвертации по неприятным курсам.

Это могло бы стать новой капчей Гугла: «Выберите все квадратики с платежными системами, которые еще продолжают обслуживать россиян...»

Полезные ссылки:

4. Перевод рублей на банковские счета в странах ЕАЭС/СНГ/Турции

Банк России не вводил ограничений по сумме на рублевые переводы из РФ за рубеж. Многие банки стран ЕАЭС/СНГ/Турции имеют прямые корреспондентские отношения с банками РФ — так что вы можете перечислить в их адрес рублевую сумму, сконвертировать ее в нужную валюту на зарубежном счете, и дальше уже отправить ее, куда вам захочется.

Как правило, такие переводы в рублях в адрес «дружественных» банков являются на порядок более надежными, чем SWIFT-переводы в иностранной валюте (которые имеют неприятное свойство «зависать» в пути – см. предыдущий раздел).

Учтите только, что некоторые ограничения из «спецоперационных» Указов президента всё же остаются здесь актуальными — например, нельзя зачислять на зарубежные счета валюту, которая связана с денежными средствами, полученными в виде дивидендов/распределения прибыли российских юридических лиц. Соответственно, перекинуть рублевые дивиденды, полученные от российских акций, в какой-нибудь казахстанский банк вы сможете — но вот если вы их там сконвертируете в доллар или евро, то это уже будет нарушением Указа президента № 430 от 05.07.2022.

Но вообще, основным вопросом для вас в данном сценарии должно стать – а как, собственно, заполучить себе банковский счет в нужной стране? Здесь существует два варианта:

Поехать в целевую страну самостоятельно и попробовать открыть там счет. Учтите, что условия открытия счетов для нерезидентов сейчас быстро меняются: будьте готовы, что от вас могут потребовать местный ИНН (получить который нередко не так уж и сложно), а также что-нибудь вроде трудового договора с местной фирмой или договора долгосрочной аренды жилья в этой стране (здесь уже у «туристов» могут возникнуть определенные затруднения). Воспользоваться услугами всевозможных расплодившихся посредников, которые за скромную сумму в 20–40 тыс. руб. по оформленной на них доверенности возьмут на себя все тяготы удаленного открытия счета в зарубежном банке. Но будьте готовы, что каждый второй такой «посредник» тупо окажется мошенником-кидалой (ищите проверенных ребят и изучайте отзывы в реальных сообществах по ссылкам ниже), а также есть риск, что у банка в будущем появятся к вам вопросики (всегда есть вероятность, что посредник насовал в ваш комплаенс-файл через «своего» менеджера какие-нибудь фиктивные документы).

Кто бы мог подумать еще год назад, что в текущих условиях счет в грузинском банке может оказаться дефицитной роскошью?

Полезные ссылки:

5. Снять деньги за рубежом с карт UnionPay/Мир

В некоторых странах мира банкоматы позволяют снять наличную валюту с карт UnionPay/Мир, выпущенных российскими банками.

До того, как Visa/MasterCard забанили у себя все карты, выпущенные российскими банками, можно было спокойно снимать с них валюту в банкоматах за рубежом. В настоящий момент количество зарубежных карточных опций сильно скукожилось:

Можно сделать себе карту китайской системы UnionPay в одном из российских банков, и попробовать снять с нее наличку в банкомате за рубежом. Работает далеко не везде – лучше заранее изучить опыт других людей в профильном ТГ-чате и в теме на Форуме Винского.

Карты российской системы Мир вроде как еще в каких-то странах работают, но их список в последнее время стремительно сокращается (вот этот список уже выглядит немного оптимистичным – если у вас есть более актуальная информация, поделитесь линком, пожалуйста).

Зато некоторые местные платежные системы в «дружественных» странах вполне успешно могут принимать переводы с карт Мир через системы быстрых платежей: например, это позволяют делать кыргызские карты Элкарт в сомах и белорусские карты Белкарт в, собственно, белорусских рублях.

Когда мы в ковидные годы обсуждали всякие программы типа «Туристический кэшбэк с картой МИР» – то, конечно, совсем не такой карточный туризм мы себе представляли...

Полезные ссылки:

6. Валютный «бартер» напрямую с другим физическим лицом

Можно договориться напрямую с человеком, которому нужны рубли в России (например, для помощи родственникам или для оплаты ипотеки) о так называемой «перестановке»: вы перечисляете ему рубли с вашего российского счета на его российский, а он вам – валюту со своего зарубежного счета на ваш.

Как мы разбирали вот здесь, согласно российскому законодательству, операции в валюте между валютными резидентами РФ (которыми являются, в том числе, все граждане России) в общем случае запрещены (и потенциально караются штрафами в размере 20–40% от суммы – если, конечно, российская налоговая об этих операциях узнает). Но есть и ряд потенциально применимых в случае такого «бартера» исключений:

Если одновременно и отправитель, и получатель валюты проживают за пределами РФ более 183 дней в календарном году, то такая операция будет разрешена (см. пункт 25 части 1 статьи 9 173-ФЗ).

Физлицам-резидентам разрешено переводить валюту со своих российских счетов на зарубежные счета других физлиц-резидентов в размере не более $5 тыс. в день (см. пункт 12 части 1 статьи 9 173-ФЗ).

При дарении валюты близким родственникам (родители и дети, сестры и братья, дедушки/бабушки и внуки) зачислять ее можно на любые банковские счета без ограничений, в том числе и на зарубежные (это следует из пункта 1 части 1 статьи 9 и из пункта 2 части 3 статьи 14 173-ФЗ).

Найти «контрагентов» для такого рода операций обычно не сложно в эмигрантских чатах интересующей вас страны (уверен, что вы тщательно проанализируете такую сделку на предмет соответствия требованиям российского законодательства по валютному регулированию – и вступите в нее, только если убедитесь в ее полной безупречности с точки зрения законов РФ).

«Релокантов» из России сейчас много – так что вероятность найти человека с финансовыми потребностями, обратными вашим, вполне велика

Полезные ссылки:

Сообщества по странам от Relocation.guide

7. Вывести деньги через крипту

Приобрести стейблкоины , курс которых привязан 1:1 к доллару. Сама по себе крипта, как правило, не находится в какой-либо конкретной географической точке – так что в момент ее перечисления на свой некастодиальный кошелек можно считать, что она уже не в России.

По крипте я сейчас готовлю два больших разбора: анализ юридического статуса крипты в РФ, а также сводный гайд по всем способам приобретения крипты в России. Планирую выпустить их в ближайшее время, если хотите точно не пропустить – подписывайтесь на мой Телеграм-канал.

Поэтому здесь буквально в двух словах про основные рабочие варианты (не является рекомендацией, это просто описание способов, которыми пользуются некоторые люди – не забудьте проконсультироваться по юридической стороне вопроса с юристом):

Покупка крипты за рубли через централизованную биржу. Популярный в феврале-марте вариант, однако сейчас большинство крупных бирж закрыли возможность заводить средства с рублевых карт. Есть, конечно, биржи вроде EXMO или Garantex – но пользоваться ими можно только на свой страх и риск.

Популярный в феврале-марте вариант, однако сейчас большинство крупных бирж закрыли возможность заводить средства с рублевых карт. Есть, конечно, биржи вроде EXMO или Garantex – но пользоваться ими можно только на свой страх и риск. Peer-to-peer покупка крипты с оплатой банковской картой. Если искать контрагента через P2P-сервис крупной биржи (вроде Binance или Huobi), то она сможет выступить гарантом сделки. Также продавца крипты за перевод с карты можно найти через агрегатор обменников BestChange. В любом случае, стоит следить за количеством и качеством отзывов на обменник. И еще учтите, что частые и/или крупные P2P-операции с банковской карты могут побудить банк-эмитент прекратить сотрудничество с вами со ссылкой на 115-ФЗ.

Если искать контрагента через P2P-сервис крупной биржи (вроде Binance или Huobi), то она сможет выступить гарантом сделки. Также продавца крипты за перевод с карты можно найти через агрегатор обменников BestChange. В любом случае, стоит следить за количеством и качеством отзывов на обменник. И еще учтите, что частые и/или крупные P2P-операции с банковской карты могут побудить банк-эмитент прекратить сотрудничество с вами со ссылкой на 115-ФЗ. Peer-to-peer покупка крипты с оплатой наличными. Найти обменник можно на том же BestChange, выбрав интересующий город. Это самый шифропанковский способ: отследить саму сделку и дальнейшую судьбу такой крипты сложнее всего. Но и риски похода в подвал к непонятным ребятам по секретному адресу с чемоданом налички подмышкой – думаю, сами должны понимать…

На всякий случай уточню: использование стейблкоинов для перемещения капитала гораздо разумнее, чем использование волатильных криптовалют вроде BTC/ETH

Полезные ссылки:

Крипта от Relocation.guide

Краткое резюме

Постарался свести самую основную информацию по всем способам вывода денег в единую таблицу. Учтите, что примерные затраты стоит воспринимать исключительно как очень приблизительный индикатив – фактические затраты могут сильно отличаться в зависимости от огромного количества факторов.