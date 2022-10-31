Что нужно знать тем, кто релоцирует бизнес или команду

Опытные международные бизнесмены наверняка уже все знают, но статья может быть полезна тем, кто только начинает процесс релокации.

Первый шаг – релокация команды

Начнем с банального: купить билеты, забронировать жилье, релоцироваться и купить на месте симку с интернетом физлицу быстрее, чем регистрировать за рубежом компанию, открывать банковский счет и трудоустраивать людей.

Если нет особых идей, куда релоцировать людей, позвольте им сперва уехать туда, куда они хотят и могут уехать.

Какие страны выбрать для релокации команды

На наш взгляд, релокация команды подразумевает 2 этапа:

Срочный и дешевый (тактический); Длительный и дорогой (стратегический).

Для чего нужны 2 этапа? Оформлять Blue Card в Германию или Global Talent Visa в Великобританию из России может занять несколько месяцев. Похожее можно сказать и про другие популярные для релокации западные страны. Не уверены, что у компании или сотрудников есть столько времени в России.

В рамках тактического этапа нужно выбрать страну, куда сотрудник может приехать по загранпаспорту или оформив визу в аэропорту. Также должна быть возможность быстро сделать ВНЖ на месте, чтобы потом с ВНЖ уже подаваться на необходимые визы в другие страны. Страна должна быть достаточно большая и ориентированная на иностранцев, чтобы иметь необходимую инфраструктуру и суметь переварить большие потоки людей из России.

На наш взгляд, Турция этим критериям отвечает, а страны СНГ и в особенности Средней Азии – нет. Балканы, Таиланд и Бали, на наш взгляд, тоже предпочтительней стран СНГ. Из стран Латинской Америки интересными выглядят Бразилия, Чили, Уругвай, Мексика.

В рамках стратегического этапа уже можно планировать релокацию команды на более развитые рынки. На реализацию тактического этапа мы закладывали бы не более полугода, чтобы сотрудники не стали налоговыми резидентами той страны, куда временно уехали. Если интересно больше понимать про налоги и иные остающиеся обязательства сотрудников в России, читайте здесь. Если интересно больше понимать про налоги в разных странах, читайте статьи в нашем профиле, там подробные статьи про налоги в Турции, Германии, Сербии, Армении, США и других странах.

Со своей стороны также отметим, что не каждого сотрудника имеет смысл релоцировать в дальнейшем на более развитые ранки. Например, один наш клиент некоторых сотрудников релоцировал в страны Западной Европы, а некоторых оставил в странах ближнего Зарубежья и Сербии, потому что это было оправдано различными соображениями.

Второй шаг – релокация бизнеса

С релокацией бизнеса также можно говорить про тактический и стратегический этапы. Когда сотрудники уехали, имеет смысл задуматься о том, как им платить, как их трудоустраивать за рубежом, как делать продажи на международном рынке, как получать доступ к деньгам международных инвесторов, как выводить деньги из России и заводить их в Россию.

Мы специально разделили все эти задачи, потому что в зависимости от проекта под каждую задачу может быть отдельное юрлицо в отдельной юрисдикции. Например, Турция или Сербия, которые мы считаем хорошими местами для релокации команды, в то же время не являются странами, в которых легко трудоустраивать россиян и иметь посильное налоговое бремя. Зато Армения, Грузия и Кыргызстан вполне подходят для того, чтобы оформить россиян-удаленщиков, а также имеют специальные программы для айти-компаний или приветствуют новые компании.

Если ваши сотрудники оказались в разных странах и вам не хочется мучиться с совершением платежей в разные страны, налогами и бухгалтерией, продумайте вариант с оформлением их как фрилансеров и привлеките сервисы, позволяющие удобно совершать платежи фрилансерам по всему миру, такие как Deel. Например, так делает один из наших клиентов, который работает с фрилансерами в десятках стран.

Для продаж на международных рынках лучше делать компанию в юрисдикции, максимально близкой к рынку. Например, для продаж на рынке ЕС быстрым для россиян вариантом является Черногория, к тому же там невысокий налог на прибыль – 9–15%. Когда собственники бизнеса перевезут команду, получат ВНЖ или паспорт другой страны, в рамках стратегического этапа уже можно будет подумать о регистрации компании в Эстонии или на Кипре. То же самое можно сказать и про Делавэр в США и компанию в Великобритании – это варианты уже в рамках стратегического этапа. Для рынков Востока относительно простым (хотя и недешевым) вариантом является Дубай. Впоследствии можно задуматься о регистрации компании в Гонконге или Сингапуре.

Если вы хотите привлекать международные инвестиции, то в рамках тактического этапа кроме Дубая сложно что-то посоветовать. Это нейтральная юрисдикция, в которой можно привлекать инвестиции от местных весьма богатых инвесторов, от западных, от восточных, а также от многочисленных богатых россиян. Этому способствуют развитая инфраструктура, оптимальное налогообложение, английское право, открытость к инновациям (например, дружественное отношение к крипте). Страны СНГ, Турция или Балканы в плане привлечения инвестиций в местные компании сильно проигрывают, а другие страны не укладываются в тактический этап. Например, нашему клиенту-стартапу открыли банковский счет в Сингапуре только тогда, когда убедились, что стартап присутствует на Crunchbase.

В рамках стратегического этапа совет для учреждения холдинговой компании, в которую будут привлекаться инвестиции, похож на тот, который мы давали для совершения международных продаж: будьте максимально близко к своим главным инвесторам. Это могут быть соответственно Делавэр, Великобритания, Кипр, Гонконг, Сингапур, опять же Дубай. Иногда крупные инвесторы из крупных стран могут требовать, чтобы холдинговая компания учреждалась у них: например, один наш клиент смог успешно привлечь инвестиции в свой стартап от немецкого фонда после того, как зарегистрировал стартап в Германии.

Если вам необходимо выводить деньги из России и заводить их обратно, вам понадобится транзитная компания в нейтральной или дружественной юрисдикции. Наши клиенты часто используют для этой задачи компании в Турции, Армении, Казахстане. Транзитная компания нужна для того, чтобы, во-первых, облегчить комплаенс в конечной стране, куда пойдут деньги из России, и, во-вторых, гарантировать, что при отключении всех российских банков от SWIFT будут альтернативные возможности выводить деньги из России и заводить их обратно.

Третий шаг – связка российского и зарубежного бизнеса

Наверняка у многих останется российский бизнес или сотрудники в России. Кому-то также потребуется совершать платежи в Россию и наоборот, передавать интеллектуальную собственность или перевозить материалы и оборудование. В этом случае важной задачей будет грамотно спланировать структуру, в рамках которой российский и зарубежный бизнес взаимодействует между собой.

Глобально есть 4 варианта связки российского и зарубежного бизнеса:

Основная компания и филиал/представительство; Материнская и дочерняя компания; Работа через местного партнера (импортер, дилер, агент); Две параллельные компании, связанные договором.

В текущих условиях мы крайне не советуем первые 2 варианта, поскольку учреждать филиал, представительство и дочернюю компанию дольше как в России, так и за рубежом. В случае ужесточения санкций или комплаенса также будет сложнее изменить структуру бизнеса и «избавиться» от токсичного актива.

Третий вариант мы не советуем постольку, поскольку он создает зависимость от местного партнера и никак не устраняет риски иметь только российский бизнес.

Вариант же с двумя параллельными компаниями позволяет в случае чего относительно быстро поменять менеджмент, акционеров или условия договора, по которому две компании взаимодействуют между собой.

Четвертый шаг – завершение стратегического этапа по релокации бизнеса

В данном разделе мы хотим подсказать читателю критерии для выбора юрисдикции и предлагаем перечень таких критериев, которые читатель может счесть весьма важными для своего бизнеса или наоборот закрыть на какие-то из них глаза:

Регистрация компании (можно ли зарегистрировать удаленно, сроки, стоимость, можно ли открыть удаленно счет в банке); Налоги (налог на прибыль, налог на дивиденды, применяется ли НДС, есть ли соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, какие налоги в случае найма местных); Отчетность (насколько обширная, как регулярно нужно ее сдавать); Важна ли возможность получить вид на жительство через бизнес; Важна ли возможность получать гранты от государства; Важна ли возможность привлекать иностранных и местных инвесторов; Можно ли управлять компанией удаленно; Где будут основные клиенты – ЕС, США, СНГ, остальные страны; Кто будет основным клиентом – компании, частные лица, государство; Годовые расходы на поддержание деятельности компании (обязательная отчетность, обслуживание счета, содержание офиса и юридического адреса, если они обязательны); Важна ли возможность работать и коммуницировать на русском/английском; Можно ли самого себя нанять директором; Какие есть льготы в зависимости от продаваемых продуктов/услуг/вида бизнеса; Нужно ли получать лицензию на ведение бизнеса в стране; Насколько просто продать компанию или ликвидировать; Насколько суровое административное и налоговое законодательство за нарушения.

Полезные материалы

Автор статьи – юридическая фирма Larmann Legal, которая помогает стартапам, инвесторам, традиционным компаниям и частным лицам с релокацией, налогами, привлечением инвестиций, мотивацией команды и многими другими вопросами. Чтобы не пропустить следующие статьи, шаблоны документов, презентации или вебинары, добавляйтесь в наш канал в Telegram.