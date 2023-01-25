Как исправить ошибки в 1С:Бухгалтерии 8.3, когда НДФЛ по зарплате, выплаченной в декабре 2022 года, попадает в январь 2023 года

Краткая инструкция, как исправить ошибку при начисление аванса за январь 2023 года при некорректном расчете НДФЛ в программе 1С:Бухгалтерии 8.3.

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В нашем кейсе ошибка была выявлена при начислении аванса за январь 2023 года, когда в программе некорректно считался НДФЛ: в документ начисления включался налог и за декабрь, и за январь.

Соответственно, в декларацию 6-НДФЛ не включались доходы за декабрь – отсутствовала строка в «Приложении 1» с номером месяца «12».

Рассмотрим вариант, когда заработная плата выплачивается по ведомостям на банковские счета сотрудников.

Для исправления ошибки необходимо сделать ряд действий.

  • В документе на выплату заработной платы за декабрь 2022 года (ведомость в банк) указать фактическую дату получения дохода (в нашем случае 28.12.22) вместо 31.12.2022, которая установлена по умолчанию.
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Уточнение фактической даты выплаты зарплаты сотрудникам

  • Перепровести банковские операции по выплате декабрьской зарплаты.
  • Сформировать отчет 6-НДФЛ за 12 месяцев 2022 года и убедиться, что появилась строка с зарплатой за декабрь 2022 года.

После вышеуказанных действий, при начислении аванса за январь 2023 года НДФЛ будет начисляться корректно: в документ не будет включаться НДФЛ за предыдущий месяц.

Эти данные в дальнейшем перенесутся в отчет «Уведомление по ЕНП» за январь, ссылка на который содержится в «Задачах организации».

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Вероника Бойко
Вероника Бойко
Директор в ООО Альба Групп

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