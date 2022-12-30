Да кому нужна эта ERP? 3 типа компаний, которым стоит внедрять «1С:ERP» в 2023

Как выглядели главные причины внедрения ERP-систем ещё несколько лет назад?

По данным Panorama Consulting Solutions, в относительно спокойные времена на мировом рынке бизнес фокусировался на повышении эффективности и росте.

В 2021–2022 гг. в российских реалиях острее встала проблема замены популярной, но устаревшей системы (УПП).

Также в последние месяцы возникла другая – не учтённая в рейтинге – потребность: переход с SAP, Oracle и прочего иностранного ПО.



Заказчик № 1: переход с УПП

Компании, которые вынужденно отказываются от «1С:Управление производственным предприятием».

Сейчас обновления для этой конфигурации выпускаются крайне редко и позже, чем для других продуктов 1С. Порой релиз выходит накануне даты сдачи регламентированной отчётности, и программистам приходится обновлять систему ночью, чтобы бухгалтерия успела подготовить документы. А уже в ближайшие годы (2025–2026 гг.) фирма «1С» планирует прекратить поддержку «1С:УПП». После этого пользователи не смогут формировать в программе корректную регламентированную отчётность.



Диана Винокурова, руководитель отдела внедрения компании «Внедренцы и Программисты»

Какие риски

Велика вероятность незаинтересованности со стороны управленческого состава и пользователей.

В первую очередь потому, что переход не мотивирован реальными нуждами компании (текущая система может быть вполне рабочей), а навязан извне.



Отсюда же – отторжение непривычной функциональности. Скажем, механизмы расчёта себестоимости и планирования производства в «1С:ERP» и «1С:УПП» серьёзно различаются.

На первых этапах пользователям бывает тяжело это принять. Необходимы гибкость и готовность перестроить некоторые процессы.

Что делать:

Изучить возможности «1С:ERP» и превратить вынужденные траты в инвестиции. Скорее всего для этого понадобится провести реинжиниринг бизнес-процессов: проанализировать их, выявить проблемы, определить желаемое состояние и понять, как прийти к нему с помощью новой функциональности. Так, стоит обратить внимание, что «1С:ERP» соответствует всем стандартам регламентированного учёта, содержит больше функциональных блоков и легко интегрируется с другими конфигурациями семейства 1С.

Работать с исполнителем не по классической каскадной модели Waterfall, а по Agile или гибридной методологии. Исполнитель должен выстроить план проекта таким образом, чтобы заказчик как можно быстрее получал пользу от перехода за счёт сдачи в эксплуатацию работающих блоков. Это поможет оперативно компенсировать затраты.

Заказчик № 2: переход с иностранного ПО



Компании, которые переходят на 1С с SAP и других иностранных программ. Первая волна таких клиентов уже спала, но потребность в миграции на отечественное ПО продолжает возникать. Это касается, например, российских представительств международных корпораций: их могут отключать от централизованных облачных систем.



В основном компании, ранее работавшие с SAP, привыкли к качественному менеджменту, в них чётче выстроены бизнес-процессы. В обычной ситуации они смогли бы избежать большинства проблем, характерных для проектов внедрения. Однако экстренный формат перехода вносит свои коррективы.



Какие риски



Эта категория заказчиков привыкла доверять каскадной методологии: скорее всего текущее ПО внедрялось именно по ней.

Но классическая модель не всегда эффективна из-за долгих сроков развёртывания системы и невозможности быстро диагностировать ошибки и гибко корректировать содержание проекта.

Из-за этого каскад, который хорошо показывает себя в более стабильных внедрениях, может стать источником переплат.



Ещё одна проблема: по сравнению с теми, кто имеет опыт работы с 1С, пользователям зарубежных систем сложнее адаптироваться к специфике «1C:ERP» (названиям документов, проводок и т.д.).

На обучение и запуск в эксплуатацию может уйти больше времени, чем предполагалось.



Что делать?

Рассмотреть вместе с исполнителем варианты гибких методологий (Agile, «1С:Технология быстрого результата», гибридные модели и пр.). Коллективно проработать сценарные планы проекта и решить, по какому пути пойти (классический подход при оптимальном сценарии, гибкий подход, если сроки критически поджимают).

Обсудить с исполнителем возможность доработки системы под привычные пользовательские паттерны, чтобы сократить время адаптации. Например, у нас есть опыт переноса в «1C:ERP» кодов из SAP для удобства заказчика.

Уделить внимание организации обучения. Сформировать внутри рабочей группы Центр компетенции – структурное подразделение, которое аккумулирует экспертизу и отвечает за поддержку системы и пользователей. Сотрудники, входящие в Центр компетенции, могут участвовать в обучении коллег наряду со специалистами исполнителя, тем самым ускоряя процесс тиражирования знаний о программе.

Заказчик № 3: первое большое внедрение



Чаще всего средний (но иногда и крупный) бизнес, который никогда прежде не внедрял 1С.

Компания либо работала в самописных системах, созданных ещё 15–20 лет назад, либо ограничивалась лоскутной автоматизацией, когда для разных комплексов задач используют разное ПО.



Постепенно руководство понимает, что потребности компании стали выходить за пределы функциональности имеющихся инструментов.

Обычно на это указывают следующие признаки:

Какие риски



Заказчики, у которых не было опыта масштабных внедрений, могут недооценивать важность своей роли в проекте.

Проект 1С всегда больше зависит не от системы и её возможностей, а от организационных изменений, на которые готова компания (менеджмент изменений).

Некоторые управленцы и собственники хотят, чтобы исполнитель сделал всё без их участия, но, к сожалению, это невозможно. Осуществить структурные преобразования, без которых программа не заработает в полную силу, реально только изнутри.



Если ранее компания мало занималась автоматизацией, в ней может не быть человека, который возьмёт на себя функции руководителя проекта (РП) и инициирует необходимые изменения. Без него внедрение рискует «застрять» в бесконечных согласованиях и простоях.



При этом наличие РП тоже не гарантирует успех. Например, ИТ-директору может быть сложно отказаться от текущей системы, особенно это его детище, и в проекте он будет участвовать неохотно.



Что делать?

Изучить преимущества внедрения, убедиться, что игра стоит свеч, и донести ценность проекта до всех заинтересованных лиц.

Узнать больше о возможностях продуктов 1С применительно к вашей компании можно на консультации с исполнителем.

Быть готовыми подключить сотрудников всех уровней: высшее руководство, способное принимать стратегические решения и задействовать административные рычаги, ключевых пользователей, которые войдут в рабочую группу от заказчика, рядовых пользователей, которые должны научиться работать с системой.

Составить представление о своей роли в проекте: какие именно аспекты зависят от клиента, где требуется участие и какое. В этом поможет дорожная карта внедрения.

Назначить со своей стороны сильного РП. Желательно, чтобы это был человеком с опытом внедрения на прошлом рабочем месте, достаточным количеством времени и полномочий.

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Узнали себя в одной из описанных категорий? Самое время взяться за планирование внедрения и поиск подрядчика.