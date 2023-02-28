А точно потянет? Как оценить производительность «1С:ERP» до внедрения

Высокая производительность – одно из важнейших требований к ERP-системе. От неё зависит способность системы обрабатывать данные компании с оптимальной для пользователей скоростью. Недостаточная производительность замедляет как отдельные операции (например, не получается быстро открывать и проводить документы), так и работу конфигурации в целом.

Именно поэтому вопрос о производительности встаёт ещё на этапе fit-gap анализа продуктов, представленных на рынке. Он особенно актуален для заказчиков, переходящих с SAP и других западных программ. Они незнакомы с возможностями современных решений 1С на личном опыте и могут опасаться, что «1С:ERP» не потянет имеющийся объём данных. Тем более, если речь идёт о многопередельном производстве и прочих сложно организованных процессах.

Потянет или нет

Для ответа на этот вопрос нужно знать предполагаемый объём данных, в частности:

количество документов по основной деятельности (закупки, производство, продажи) в день/месяц/год;

количество документов по неосновной деятельности;

количество SKU.

Именно от этих параметров сильнее всего зависит скорость работы 1С. Кроме того, следует принять во внимание:

количество юрлиц и подразделений;

количество контрагентов;

количество оплат и поступлений ДС в день/месяц/год;

количество касс, ККМ, р/с, клиент-банков, эквайринговых терминалов;

количество внеоборотных активов;

количество сотрудников;

количество одновременно работающих пользователей;

типовые сценарии работы пользователей.

Важно понимать динамику изменения перечисленных показателей в течение срока эксплуатации «1С:ERP» или хотя бы нескольких лет. Иначе есть риск неожиданно для себя «перерасти» систему или аппаратные ресурсы серверов.

После того, как данные собраны, можно обращаться к исполнителям: они помогут соотнести потребности предприятия с характеристиками системы и оборудования. Также стоит изучить официальную информацию по проводимым замерам и кейсы компаний с аналогичной бизнес-структурой и процессами.

«1С:ERP» в цифрах: результаты официальных замеров

На Бизнес-форуме 1С:ERP 2022 фирма «1С» представила результаты последних испытаний. Специалисты протестировали возможности «1С:ERP» при работе с большими объёмами данных в условиях динамического планирования и производства сложных изделий.

Из материалов доклада «1С:ERP – развитие с учётом проектной практики, актуальные вопросы перехода на новое решение» (Моничев Алексей, Кислов Алексей)

Замеры проводились на базе, содержащей данные по структуре реального предприятия. Были рассмотрены 140 изделий, в каждом из них – более 100 000 отдельных деталей/сборочных единиц и 14 уровней разузлования. В систему загрузили порядка 14 000 000 ресурсных спецификаций. В части производственного процесса программа использовала свыше 6 000 000 уникальных позиций номенклатуры (материалы). Среда виртуализации была развёрнута на физических серверах 2 x Intel® Xeon® CPU E5-2670 v3; 2,3 (3,1) ГГц; 128 Гб.

В результате годовая производственная программа с полным разузлованием была рассчитана за 2 часа 32 минуты.

Далее специалисты смоделировали ситуацию, когда меняется динамика и структура заказов, появляются новые заказы, становится важна скорость перепланирования. Сделали следующее: 5 заказов на сложные изделия добавили, 5 – отменили, в 5 заказах поменяли даты потребности на месяц раньше, а в 5 – на месяц позже.

Система пересчитала позиции, на которые распространились изменения. Скорость пересчёта с полным разузлованием составила 1 час 1 минуту.

Оценка производительности «1C:ERP»: алгоритм

Если вы планируете внедрять «1C:ERP» и хотите убедиться, что система гарантированно справится с вашими задачами, необходимо провести нагрузочное тестирование.

Как это происходит?

В процессе обследования исполнитель формализует требования (список ключевых операций, их приоритетность и оптимальное время выполнения) и согласует с заказчиком целевые показатели производительности.

На оборудовании заказчика (или схожем) исполнитель проводит тестирование программы, в рамках которого моделирует нагрузку, максимально соответствующую ожидаемой в ходе ежедневной работы.

Полученные числовые значения исполнитель интерпретирует в терминах качественных оценок с помощью методики APDEX. Это позволяет сделать понятные выводы: плохо или хорошо система решает поставленные задачи в разрезе скорости.

Исполнитель оценивает необходимость и объём доработок и устраняет ограничения, повышая производительность системы до нормального уровня. Ещё до запуска в эксплуатацию он правильно настроит SQL и места хранения журналов, а также поможет с выбором «железа». Это уже значительная часть работ по оптимизации производительности.

Результат применения шкалы APDEX

Задумываетесь о внедрении «1С:ERP», но пока не уверены, потянет ли программа? Мы готовы провести нагрузочное тестирование на демо-базе с реальными статистическими объёмами, а также оптимизировать систему.

А если вам предстоит спланировать бюджет проекта, рады поделиться с вами калькуляторами для оценки перехода на «1С:ERP».

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