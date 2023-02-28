А точно потянет? Как оценить производительность «1С:ERP» до внедрения

Высокая производительность – одно из важнейших требований к ERP-системе. От неё зависит способность системы обрабатывать данные компании с оптимальной для пользователей скоростью. Недостаточная производительность замедляет как отдельные операции (например, не получается быстро открывать и проводить документы), так и работу конфигурации в целом.
Именно поэтому вопрос о производительности встаёт ещё на этапе fit-gap анализа продуктов, представленных на рынке. Он особенно актуален для заказчиков, переходящих с SAP и других западных программ. Они незнакомы с возможностями современных решений 1С на личном опыте и могут опасаться, что «1С:ERP» не потянет имеющийся объём данных. Тем более, если речь идёт о многопередельном производстве и прочих сложно организованных процессах.
Потянет или нет
Для ответа на этот вопрос нужно знать предполагаемый объём данных, в частности:
количество документов по основной деятельности (закупки, производство, продажи) в день/месяц/год;
количество документов по неосновной деятельности;
количество SKU.
Именно от этих параметров сильнее всего зависит скорость работы 1С. Кроме того, следует принять во внимание:
количество юрлиц и подразделений;
количество контрагентов;
количество оплат и поступлений ДС в день/месяц/год;
количество касс, ККМ, р/с, клиент-банков, эквайринговых терминалов;
количество внеоборотных активов;
количество сотрудников;
количество одновременно работающих пользователей;
типовые сценарии работы пользователей.
Важно понимать динамику изменения перечисленных показателей в течение срока эксплуатации «1С:ERP» или хотя бы нескольких лет. Иначе есть риск неожиданно для себя «перерасти» систему или аппаратные ресурсы серверов.
После того, как данные собраны, можно обращаться к исполнителям: они помогут соотнести потребности предприятия с характеристиками системы и оборудования. Также стоит изучить официальную информацию по проводимым замерам и кейсы компаний с аналогичной бизнес-структурой и процессами.
«1С:ERP» в цифрах: результаты официальных замеров
На Бизнес-форуме 1С:ERP 2022 фирма «1С» представила результаты последних испытаний. Специалисты протестировали возможности «1С:ERP» при работе с большими объёмами данных в условиях динамического планирования и производства сложных изделий.
Замеры проводились на базе, содержащей данные по структуре реального предприятия. Были рассмотрены 140 изделий, в каждом из них – более 100 000 отдельных деталей/сборочных единиц и 14 уровней разузлования. В систему загрузили порядка 14 000 000 ресурсных спецификаций. В части производственного процесса программа использовала свыше 6 000 000 уникальных позиций номенклатуры (материалы). Среда виртуализации была развёрнута на физических серверах 2 x Intel® Xeon® CPU E5-2670 v3; 2,3 (3,1) ГГц; 128 Гб.
В результате годовая производственная программа с полным разузлованием была рассчитана за 2 часа 32 минуты.
Далее специалисты смоделировали ситуацию, когда меняется динамика и структура заказов, появляются новые заказы, становится важна скорость перепланирования. Сделали следующее: 5 заказов на сложные изделия добавили, 5 – отменили, в 5 заказах поменяли даты потребности на месяц раньше, а в 5 – на месяц позже.
Система пересчитала позиции, на которые распространились изменения. Скорость пересчёта с полным разузлованием составила 1 час 1 минуту.
Оценка производительности «1C:ERP»: алгоритм
Если вы планируете внедрять «1C:ERP» и хотите убедиться, что система гарантированно справится с вашими задачами, необходимо провести нагрузочное тестирование.
Как это происходит?
В процессе обследования исполнитель формализует требования (список ключевых операций, их приоритетность и оптимальное время выполнения) и согласует с заказчиком целевые показатели производительности.
На оборудовании заказчика (или схожем) исполнитель проводит тестирование программы, в рамках которого моделирует нагрузку, максимально соответствующую ожидаемой в ходе ежедневной работы.
Полученные числовые значения исполнитель интерпретирует в терминах качественных оценок с помощью методики APDEX. Это позволяет сделать понятные выводы: плохо или хорошо система решает поставленные задачи в разрезе скорости.
Исполнитель оценивает необходимость и объём доработок и устраняет ограничения, повышая производительность системы до нормального уровня. Ещё до запуска в эксплуатацию он правильно настроит SQL и места хранения журналов, а также поможет с выбором «железа». Это уже значительная часть работ по оптимизации производительности.
Задумываетесь о внедрении «1С:ERP», но пока не уверены, потянет ли программа? Мы готовы провести нагрузочное тестирование на демо-базе с реальными статистическими объёмами, а также оптимизировать систему.
А если вам предстоит спланировать бюджет проекта, рады поделиться с вами калькуляторами для оценки перехода на «1С:ERP».
Калькуляторы помогают:
сделать экспресс-оценку и определить «вилку» стоимости,
обосновать и защитить бюджет проекта,
понять, за счёт чего можно сэкономить,
проверить, все ли учтено, чтобы не пролететь с доп. расходами во время реализации.