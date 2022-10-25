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Льготные кредиты (займы) на жилье для сотрудников ИT-организаций: кто и на каких условиях может получить

Для многих ИТ-специалистов остро стоит квартирный вопрос. Помочь решить проблему с жильем своим сотрудникам могут и работодатели. Для этого в текущем году принят ряд мер. Какие кредиты считаются льготными, на каких условиях можно их получить?

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Льготные кредиты (займы) на жилье для сотрудников ИT-организаций: кто и на каких условиях может получить
Иллюстрация: SHVETS production/pexels

Кредит как мера господдержки

Меры по ускоренному развитию ИТ-отрасли были определены еще весной Указом Президента РФ от 02.03.2022 № 83. Среди поручений Правительству РФ значилось, в частности, выделение финансовых средств аккредитованным ИТ-компаниям на улучшение жилищных условий их работников. Правила возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным айтишникам, были утверждены постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 № 805 (далее — правила). Спустя два месяца в этот документ были внесены изменения постановлением Правительства РФ № 30.06.2022 № 1177.

Правила содержат:

  • характеристики целевых льготных кредитов, которые могут выдаваться работникам IT-организаций на улучшение их жилищных условий (п. 3);
  • условия для выдачи кредита, которым должны соответствовать работник, IT-организация, в которой работает будущий заемщик, и кредитор (п. 5).

Какие кредиты (займы) считаются льготными

К числу льготных относятся кредиты (займы), выданные:

  • на приобретение:

— квартиры в строящемся многоквартирном доме (МКД), в том числе по договору долевого участия;

— готовой квартиры от застройщика;

— индивидуального жилого дома от застройщика;

— земельного участка с дальнейшим строительством индивидуального дома;

  • на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда.

В правилах особо оговорена возможность приобретения жилья в домах блокированной застройки. Под домом блокированной застройки понимается жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок (п. 40 ст. 1 ГрК РФ введен Федеральным законом от 30.12.2021 № 476-ФЗ). Закон № 476-ФЗ устранил правовую неопределенность, возникающую при отнесении здания к МКД или дому блокированной застройки, определив, что дом блокированной застройки — это вид жилого дома. Блок (жилой дом), соответствующий признакам дома блокированной застройки, введенный в эксплуатацию на день вступления в силу закона, признается домом блокированной застройки.

Правилами определено, что заемщик вправе купить готовое жилье у юрлица или ИП, которые являются первыми собственниками, по договору купли-продажи. Готовое жилье должно иметь разрешение на ввод в эксплуатацию.

А вот купить квартиру на вторичном рынке за счет «айтишного» льготного кредита (займа) по правилам нельзя.

Правилами определены условия выдачи льготного кредита (займа) на приобретение работником индивидуального жилого дома.

Дом, находящийся в границах территорий малоэтажных жилых комплексов, можно купить за счет кредита (займа):

  • по договору купли-продажи с юрлицом или ИП, которые являются первым собственником или
  • по ДДУ и уступки права требования с юрлицом.

Дом, не находящийся в границах территорий малоэтажных жилых комплексов можно купить по договору купли-продажи. При этом договор заключается на покупку дома на земельном участке, а продавец (юрлицо или ИП) обязуется в будущем передать построенный дом и землю в собственность заемщика.

Строящийся частный дом можно приобретать в кредит у юрлица или ИП по одному или нескольким договорам подряда.

Если в договоре, в соответствии с которым жилое помещение приобретается работником в собственность, в т. ч. по завершении строительства, содержатся условия об оказании ему услуг:

  • по выполнению работ по ремонту и (или) перепланировке (переустройству) жилого помещения, изменению его назначения;
  • по приобретению мебели, отделимого от жилых помещений бытового оборудования, предметов интерьера -
  • по такому договору льготный кредит (заем) не выдадут.

Общие условия выдачи льготного кредита (займа)

В пункте 5 правил приводится перечень условий, касающихся выдаваемого кредита (займа). Таких условий четырнадцать и только при выполнении всех их государство возместит кредиторам недополученные доходы, а для работника полученный кредит (заем) станет льготным.

Общие требования к кредитам (займам) такие:

  • кредит (заем) выдается в рублях;
  • кредит (заем) предоставляется в пределах лимита средств, установленного для выдавшей его кредитной организации (уполномоченной организации);
  • кредитный договор должен быть заключен в период с 12.05.2022 по 31.12.2024.

Сумма кредита (займа) составляет:

  • по кредитному договору, заключенному в период с 12.05.2022 по 04.07.2022:

— до 9 млн руб. (включительно) — в регионах РФ с численностью населения до 1 млн человек;

— до 18 млн руб. (включительно) в остальных регионах.

Численность и в первом, и во втором случае берется по данным Росстата на начало календарного года, предшествовавшего году заключения кредитного договора;

  • по кредитному договору, заключенному с 05.07.2022 и по 31.12.2024:

 до 15 млн руб. (включительно) — в субъектах РФ с численностью до 1 млн человек;

— до 30 млн руб. (включительно) — в остальных в субъектах РФ.

Переданные в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по льготному кредитному договору:

  • право требования работника — заемщика по договору участия в ДДУ либо
  • жилое помещение в МКД, в доме блокированной застройки, дом блокированной застройки, индивидуальный жилой дом и (или) земельный участок, -

не должны передаваться в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по другому кредитному договору тому же или иному залогодержателю в течение всего срока действия рассматриваемого кредитного договора;

Размер процентной ставки составляет:

  • не более 5 % годовых — по кредитным договорам, заключенным до 04.07.2022;
  • не более 5 % годовых — по кредитным договорам, заключенным с 05.07.2022 в отношении части кредита (займа), не превышающей:

— 9 млн руб. (включительно), — на территории субъекта РФ с численность до 1 млн человек;

— 18 млн руб. (включительно) — на территории остальных субъектов РФ.

В отношении части кредита (займа), превышающей указанные значения, может быть установлена процентная ставка в ином размере.

Это возможно, в частности, по истечении трех месяцев после увольнения работника — заемщика из ИT — компании по любому из оснований, предусмотренных ТК РФ. При условии, что до истечения указанного срока у кредитора не будет сведений о трудоустройстве заемщика в эту же или иную организацию. В этом случае ставка повышается до базовой — действующей на момент увольнения. При этом ставка не может быть выше, чем ключевая ставка Банка России на момент заключения кредитного договора плюс 2,5% (по готовому или строящемуся жилью) или плюс 4,5% (если кредит взят на строительство индивидуального жилого дома).

Соглашением, заключенным между кредитором и заемщиком, размер установленной в кредитном договоре процентной ставки может быть снижен. Правилами при этом не предусматривается возмещение дополнительно возникающие недополученных доходов.

Заявку на кредит (заем) можно подать до конца 2024 года.

Требования к работнику

Льготный кредит (заем) могут получить только работники, являющиеся гражданами РФ.

Основным местом работы такого лица должна быть аккредитованная ИТ-компания:

  • которая в течение срока ее деятельности до 01.01.2022 года хотя бы в одном расчетном периоде заявляла пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с условиями, предусмотренными п. 5 ст. 427 НК РФ, либо
  • от которой с 01.01.2022 ИФНС приняты расчеты по страховым взносам хотя бы за один расчетный (отчетный) период с указанием упомянутых пониженных тарифов страховых взносов.

Возраст работника — заемщика от 22 до 44 лет (включительно).

Средняя зарплата в течение не менее чем трех календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора, с учетом НДФЛ должна быть:

  • от 150 000 руб. — для заемщика компании в городе с численность населения города 1 млн человек или более;
  • от 100 000 руб. — для заемщиков, являющихся работниками организаций из других городов.

Адрес определяется не по месту жительства работника, а по месту нахождения организации.

Первый взнос работника по кредитному (заемному) договору составляет не менее 15 %. Этот взнос можно сделать:

  • за счет собственных средств;
  • путем распоряжения полностью или частично средствами материнского (семейного) капитала:
  • за счет средств финансовой помощи из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов либо от организаций-работодателей.

Погашать кредит (займ) работник должен равными ежемесячными (аннуитетными) платежами в течение всего срока действия кредитного договора. Исключение — первый и (или) последний месяц. Изменение размера аннуитетного платежа допускается в случаях, предусмотренных кредитным договором.

Кредитная история и финансовая нагрузка тоже должны быть в порядке.

В кредитном договоре должны быть указаны способы обеспечения обязательств по договору (залог, поручительство).

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