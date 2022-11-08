Коэффициент-дефлятор для индексации торгового сбора и НДФЛ

Приказом от 19.10.2022 № 573 Минэкономразвития установило коэффициенты-дефляторы на 2023 год для четырех глав НК РФ.

Торговый сбор установлен законом г. Москвы от 17.12.2014 № 62. Плательщиками сбора признаются организации и ИП, осуществляющие на территории столицы виды предпринимательской деятельности с использованием объектов движимого и (или) недвижимого имущества.

Ставки торгового сбора устанавливаются нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в рублях за квартал в расчете на объект осуществления торговли или на его площадь (п. 1 ст. 415 НК РФ).

В части деятельности по организации розничных рынков законодателем установлено ограничение по ставке сбора. Она не может превышать 550 руб. на 1 кв. м площади розничного рынка. Указанная ставка подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год (п. 4 ст. 415 НК РФ).

С учетом этого для деятельности по организации рынков Дума г. Москвы на 2023 год может установить максимальную ставку сбора 951,00 руб. (950,95 руб. (550 руб/м х 1,729). Первоначально ставка сбора была установлена в размере 50 руб. с 1 кв. м площади розничного рынка. И она до настоящего времени не изменялась. Эта величина с большим запасом соответствует ограничению, установленному НК РФ (50

Коэффициент-дефлятор для фиксированных авансовых платежей по НДФЛ

Этот коэффициент касается налогообложения доходов иностранных граждан, которые могут осуществлять деятельность в РФ на основании патента. Он выдается в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ. Порядок исчисления НДФЛ с доходов от такой деятельности установлен ст. 227.1 НК РФ.

Данные иностранные граждане могут осуществлять такую деятельность по найму (п. 1 ст. 227.1 НК РФ):

в организациях, у ИП, а также у частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;

у физических лиц для личных, домашних и иных, подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев (п. 5 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ). При этом патент может неоднократно продлеваться. Но в совокупности общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня его выдачи. Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. В ином случае действие патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен названный авансовый платеж.

Фиксированные авансовые платежи уплачиваются за период действия патента в размере 1200 руб/мес. (п. 2 ст. 227 НК РФ). Размер авансовых платежей подлежит индексации (п. 3 ст. 227.1 НК РФ):

на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда (Крорт), устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ, и

коэффициент-дефлятор (КД23), установленный на соответствующий календарный год.

С учетом этого размер фиксированного авансового платежа (ФАП) можно определить по формуле:

ФАП = 1200 руб. х КД23 х Крорт,

где КД23 - коэффициент-дефлятор, установленный для главы 23 НК РФ, Крорт - коэффициент, учитывающий региональные особенности рынка труда.

Для главы 23 НК РФ коэффициент-дефлятор на 2023 год установлен в размере 2,270.

Коэффициент, учитывающий региональные особенности рынка труда, на 2022 год был установлен во всех субъектах РФ, за исключением Магаданской области. Так, в Москве на 2022 и последующие годы коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, установлен в размере 2,4832 (ст. 1 закона г. Москвы от 26.11.2014 № 55 (в ред. от 24.11.2021 № 32)). Исходя из этого сумма фиксированного авансового платежа для работника-иностранца с учетом округления составляет:

5900,00 руб/мес. (1200 руб/мес. х 1,980 х 2,4832) - в 2022 году;

6764,00 руб/мес. (1200 руб/мес. х 2,270 х 2,4832) – в 2023 году (при условии неизменности Крорт).

Но не исключена вероятность, что до конца ноября текущего года будут внесены изменения в упомянутый закон № 55. Столичные законодатели делают это ежегодно, начиная с 2015 года. И возможно значение коэффициента Крорт уменьшится, как случалось ранее.

В большинстве регионов РФ законы, устанавливающие величину Крорт, принимаются в последних числах ноября, после утверждения Минэкономразвития значений коэффициентов-дефляторов на следующий год. При этом в некоторых субъектах утверждаемое значение коэффициента подбирается таким образом, чтобы получаемая сумма фиксированного авансового платежа была кратной сотням или десяткам рублей.

Работодатель вправе уменьшить исчисленную величину НДФЛ с доходов сотрудника-иностранца на сумму уплаченных им фиксированных авансовых платежей. Уменьшить сумму НДФЛ можно на основании письменного заявления работника и документов, подтверждающих уплату авансовых платежей, после получения соответствующего уведомления из налоговой инспекции (п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

Пример

Предположим, в организации, находящейся в Московской области, в 2023 году работает иностранный гражданин, имеющий патент. Трудовой договор с иностранным работником заключен на 6 мес. (с февраля по август). Согласно условиям трудового договора, размер ежемесячного вознаграждения составляет 40 000 руб.

Согласно закону Московской области от 29.11.2021 № 232/2021-ОЗ величина коэффициента Крорт составляет 2,483165. Условимся, что величина этого коэффициента на 2023 год осталась прежней. Значит размер фиксированного авансового платежа за месяц в 2023 году составляет 6764,00 руб/мес. (1200 руб/мес. х 2,270 х 2,483165)).

Сотрудник представил работодателю заявление об учете при исчислении НДФЛ уплаченной им суммы фиксированного авансового платежа за шесть месяцев 40 584,00 руб. (6764,00 руб/мес. х 6 мес.). Иностранец также представил документ, подтверждающий уплату фиксированных авансовых платежей по налогу. Уведомление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных сотрудником фиксированных авансовых платежей организация получили из ИФНС по месту учета в марте.

Получив от налоговиков уведомление, налоговый агент может не удерживать налог с дохода иностранца в сумме 311 184,62 руб. (40 584,00 руб. : 13%). А такая сумма может быть начислена иностранному сотруднику лишь на восьмой месяц его работы – через 7,8 мес. (312 184,62 руб. : 40 000 руб/мес.), то есть в сентябре, когда договор уже закончится. Исходя из этого до окончания действия договора из выплачиваемого иностранному гражданину дохода налоговый агент НДФЛ не удерживает.

В феврале (до получения уведомления) из начисленной иностранному сотруднику суммы работодатель удержал НДФЛ в сумме 5200 руб. (40 000 руб. х 13%). Наличие у налогового агента уведомления ИФНС означает, что в феврале из дохода иностранного работника было излишне удержано 5200 руб. Организация сообщила об этом иностранцу. Получив от сотрудника письменное заявление о возврате излишне удержанной суммы НДФЛ с указанием банковского счета, работодатель перечислил данную сумму за счет предстоящих платежей налога, исчисленного с дохода иных работников.