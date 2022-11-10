Гарантии лицам, командированным на восстановление присоединенных территорий. Кабмин уточнил особенности

Командировки россиян на территории ДНР и ЛНР стали законны еще весной благодаря Указу Президента РФ от 30.04.2022 № 248. Тогда госслужащие и работники других организаций направлялись для выполнения служебных заданий на территории иностранных государств. Месяц назад ДНР, ЛНР и государства, образованные Запорожской областью и Херсонской областью, вошли в состав России на правах субъектов РФ.

Указом от 17.10.2022 № 752 Президент России гарантировал усиленную социальную защищенность лиц, командируемых на эти территории. Глава государства установил особенности оплаты командировочных расходов. Кабмину было поручено в двухнедельный срок установить аналогичные условия для тех командированных, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, восстанавливают объекты инфраструктуры, чинят военную и специальную технику на присоединенных территориях.

Региональным и муниципальным властям было рекомендовано в кратчайшие сроки скорректировать нормативные правовые акты, которыми определены порядок и условия командирования лиц, направляемых в указанных целях в тыловые зоны СВО на присоединенных территориях.

Выполняя поручение, Правительство приняло постановление от 28.10.2022 № 1915, которым урегулировало особенности:

сохранения среднего заработка;

компенсации расходов на проживание в месте командировки;

оформления оправдательных и первичных учетных документов, касающихся фактов хозяйственной жизни, связанных с такими командировками.

Указанные нюансы распространяются:

на госслужащих и работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным госорганам;

работников коммерческих структур, восстанавливающих подшефные территории.

Сохранение двойного среднего заработка

По общим правилам за командированным сохраняется рабочее место (ст. 167 ТК РФ). Работодатель сохраняет штатному сотруднику средний заработок и возмещает расходы на проезд, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и иные затраты, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя (ст. 168 ТК РФ).

Средний заработок, сохраняемый работникам на время командировки на присоединенные территории, исчисляют, как и в общем случае, в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. И хотя эти территории теперь входят в состав России, выплачивать средний заработок нужно в двойном размере. Это определено и указом № 752 (подп. «а» п. 1), и постановлением № 1915 (подп. «а» п. 1).

Работодатель должен установить удвоенный средний заработок письменным распоряжением одновременно с принятием решения о командировке.

Рабочие и выходные дни у командированного работника считаются такими же, как организации, где он постоянно работает. Значит, если в графике командирующей организации выходной (праздничный) день не является рабочим, то этот день не оплачивают. В случае привлечения работника к работе в выходные или нерабочие праздничные дни оплата труда производится в повышенном размере (п. 5 положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, письма Роструда от 07.12.2021 № ПГ/35544-6-1, от 24.01.2020 № ПГ/37602-6-1). При этом в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Согласно ТК РФ (ст. 153) работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не из среднего заработка, а не менее чем в двойном размере исходя из системы оплаты, установленной для работника. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха взамен выходного или праздничного дня, в который работник привлекался к работе. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Двойной средний заработок за время командировки работодатель вправе учесть в составе расходов на оплату труда при расчете налогооблагаемой прибыли (п. 6 ст. 255 НК РФ).

Размер суточных

Командированным работникам возмещают дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные) (ст. 168 ТК РФ). Суточные выплачивают за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути (абз. 3 п. 11 положения, утв. постановлением № 749). Вновь принятым постановлением № 1915 суточные сохранены в размере 8480 руб. за каждый день нахождения в командировке. В таком размере они выплачиваются с весны. Суточные в фактически выплаченных суммах учитывают в целях налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Заметим, что в доход, подлежащий обложению НДФЛ, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке на российской территории и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории РФ (абз. 12 п. п ст. 217 НК РФ). И если по весенним постановлениям рубиконом для обложения НДФЛ была сумма 2500 руб. (как сумма суточных на территории иностранных государств), то с принятием постановления № 1915 необлагаемой становится сумма суточных в размере 700 руб. А с разницы 7780 руб. (8480 – 700) работодателю – налоговому агенту придется удерживать НДФЛ по ставке 13 %.

Нюансы расходов по найму жилья

Работодатель возмещает командированному работнику расходы на наем жилого помещения (абз. 3 ч. 1 ст. 168 ТК РФ):

на территории РФ, за исключением случаев предоставления работнику бесплатного жилья (п. 14 положения № 749);

на территории иностранных государств (п. 21 положения № 749).

Кроме того, такие расходы возмещаются в случае вынужденной остановки в пути (п. 13 положения № 749).

Вновь принятым постановлением № 1915 расходы по найму жилья возмещаются по фактическим затратам, но не более 7210 руб. в сутки.

Кабмин внес важное уточнение относительно документального подтверждения возмещаемых расходов по найму жилья при размещении у физических лиц на присоединенных территориях. Подтвердить такие расходы можно распиской или договором оказания услуг. Если представить такие документы возможности нет, то расходы разрешено возмещать на основании служебной записки (рапорта) и (или) иного документа. В нем должен быть указан фактический срок пребывания в месте размещения (даты прибытия и убытия должна подтвердить принимающая сторона) и сумма оплаты за проживание.

Руководитель федерального учреждения, как и обычный работодатель, вправе самостоятельно определить приказом порядок возмещения расходов по найму жилья в описанном случае.

Документальным подтверждением командировочных расходов в целях налогообложения прибыли организаций будет являться авансовый отчет работника с приложением к нему надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих осуществленные расходы.

Финансовое обеспечение и порядок действия норм

Как и раньше командировочные расходы осуществляются:

за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год – для федеральных госорганов и подведомственных им организаций;

за счет средств организаций – для коммерческих субъектов.

Постановление № 1915 вступило в силу 2 ноября (со дня официального опубликования). При этом положения по оплате двойного среднего заработка, выплате суточных и компенсации расходов по найму жилья распространяются задним числом на правоотношения, возникшие с 30.09.2022.

Регулировавшие этот вопрос прежние постановления от 14.05.2022 № 877 и от 17.06.2022 № 1099 утратили силу.