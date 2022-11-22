НДФЛ: условия предоставления удвоенного вычета на ребенка

Вычет на ребенка может быть предоставлен родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю (далее – родитель). Также в перечне лиц, имеющих право на «детский» вычет, названы опекун, попечитель, приемный родитель, супруга (супруг) приемного родителя (далее – опекун). Право на вычет у всех перечисленных лиц возникает при условии, что ребенок находится на их обеспечении.

Вычет предоставляется за каждый месяц налогового периода (напомним, что это год) до месяца, в котором доход родителя, опекуна, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, в отношении которого предусмотрена налоговая ставка 13 %, превысил 350 000 руб. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил названную сумму, налоговый вычет не применяется.

Размеры стандартного налогового вычета на детей за каждый месяц для родителя составляют:

1400 руб. – на первого и второго ребенка,

3000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка;

12 000 руб. – на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте:

– до 18 лет является ребенком-инвалидом;

– до 24 лет является инвалидом I или II группы и учащимся очной формы обучения, студентом, аспирантом, ординатором, интернатом.

Размеры рассматриваемого вычета для опекуна такие же, как и для родителя. Но величина вычета на ребенка – инвалида (инвалида I или II группы) меньше по сравнению с вычетом родителя в два раза – 6000 руб.

Налоговый вычет предоставляется родителю, опекуну на основании их письменных заявлений и документов, подтверждающих право на данный вычет (абз. 1 – 11, 13, 16,17 п. 4 ст. 218 НК РФ).

Одному из родителей по их выбору рассматриваемый вычет может предоставляться в двойном размере. Для этого второй родитель должен подать налоговому агенту заявление об отказе от получения вычета (абз. 15 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Общее требование предоставления вычета: он может предоставляться одним из налоговых агентов, являющимся источником выплаты дохода физическому лицу, по его выбору на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты (п. 3 ст. 218 НК РФ).

Родителю, претендующему на получение двойного «детского» вычета, рекомендуется в заявлении налоговому агенту – работодателю указать причину предоставления повышенного вычета, а именно, отказ второго родителя от пользования данным вычетом.

Одно из недавних разъяснений чиновников относительно удвоенного «детского» вычета было обнародовано в письме Минфина от 23.08.2022 № 03-04-05/82150. В нем ведомство ограничилось констатацией общих норм НК РФ, не вдаваясь в нюансы их применения. Давайте напомним тонкости применения вычета, на которые обращали внимание чиновники финансового ведомства и налоговой службы в более ранних письмах.

Два заявления

Для предоставления работнику вычета в двойном размере работодателю -налоговому агенту необходимо иметь два заявления:

одно от работника о предоставлении вычета с просьбой об удвоенном размере с указанием причины: отказа супруга (супруги) от получения такого вычета;

второе – от супруга (супруги) работника об отказе в предоставлении рассматриваемого вычета.

Заявление второго родителя должно содержать все необходимые для вычета персональные данные (письмо ФНС от 03.11.2011 № ЕД-3-3/3636):

фамилию, имя, отчество;

адрес регистрации (постоянного проживания);

ИНН (при наличии);

реквизиты свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого этот родитель отказывается от получения вычета.

Отказ от алиментов и лишение родительских прав – повод не предоставлять удвоенный вычет

Одним из необходимых условий предоставления стандартного вычета на ребенка (детей) является нахождение его (их) на обеспечении родителя. В связи с этим вычет в двойном размере не может быть представлен родителю, у которого ребенок находится на обеспечении, при разводе со вторым родителем, который в свою очередь:

предоставил налоговому агенту соискателя рассматриваемого вычета заявление об отказе от получения такого вычета;

но не уплачивает алименты на ребенка.

Еще один нюанс, связан с лишением одного из родителей родительских прав. Факт лишения родительских прав не означает отсутствие у ребенка второго родителя. Значит, вычет, поскольку он не является единственным родителем (письмо если один из родителей лишен родительских прав, другой родитель не вправе получить стандартный удвоенный «детский» Минфина от 21.06.2021 № 03-04-05/48650).

Наличие дохода у второго родителя

Налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 – 221 НК РФ учитываются при определении основной налоговой базы. Она, в свою очередь, облагается по ставкам, установленным НК РФ (п. 1 ст. 224 НК РФ):

13 % – если сумма дохода за налоговый период составляет 5 000 000 руб. и менее;

650 000 руб. и 15 % с превышения суммы дохода в 5 000 000 руб., если за налоговый период доход составляет 5 000 000 руб.

Важно помнить: доходы обоих родителей должны учитываться при определении основной налоговой базы.

Вполне возможно, что даже при применении второго варианта ставки к основной облагаемой базе, учитываемый в базе доход родителя за первый месяц (несколько первых месяцев) налогового периода не превысить 350 000 руб. и он вправе претендовать на вычет на ребенка.

Во всех своих разъяснениях, касающихся возможности получения «детского» вычета в двойном размере, чиновники указывали на необходимость наличия дохода у второго родителя. Если у второго родителя дохода нет, удвоенный вычет не может быть предоставлен.

Так, если один из родителей

не работает и не имеет иных доходов, подлежащих налогообложению по вышеприведенным ставкам, либо

получает доход, не подлежащий налогообложению, -

то у него нет оснований для отказа от получения данного налогового вычета в пользу второго родителя (письмо № ЕД-3-3/3636).

У супруги:

находящейся в отпуске по уходу за ребенком;

ухаживающей за ребенком-инвалидом -

отсутствуют доходы, подлежащие налогообложению по приведенным ставкам. А этом случае права на получение стандартного налогового вычета на ребенка у нее не возникает.

То, чего нет, невозможно передать другому. Следовательно, в приведенных случаях нет оснований для получения супругом стандартного налогового вычета в двойном размере (письма Минфина от 20.04.2017 № 03-04-05/23946, от 06.02.2018 № 03-04-05/6880 и др.).

Ограничения по размеру дохода

Как уже ранее было отмечено, начиная с месяца, в котором рассматриваемый доход родителя превысил 350 000 руб., налоговый вычет на ребенка не применяется

Превышение у второго родителя, отказавшегося от получения стандартного налогового вычета на детей, дохода 350 000 руб. означает потерю им права на получение вычета на ребенка. Исходя из этого, оснований для получения первым родителем стандартного налогового вычета на детей в двойном размере не имеется (письмо Минфина России от 14.12.18 № 03-04-05/91182).

По этой причине финансисты настоятельно рекомендуют (письмо Минфина от 22.06.2016 № 03-04-05/36143) представлять по месту работы первого родителя справку с места работы второго о полученных им доходах ежемесячно.

Последствия предоставления вычета в двойном размере без документов

При предоставлении налогового вычета в двойном размере без документов, подтверждающих право на получение такового, налоговики настаивают на удержании доначисленной суммы НДФЛ у работника. При этом доначисленный налог должен быть перечислен в бюджет с начисленными пенями за несвоевременную уплату.

За неправомерное неудержание и неперечисление в установленный НК РФ срок суммы НДФЛ, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, может быть взыскан штраф в размере 20 % от суммы, подлежащей удержанию и перечислению (п. 1 ст. 123 НК РФ).

Арбитражные суды поддерживают данную позицию налоговиков. Например, в ходе проверки организации ИФНС выявила, что одному работнику предоставлен стандартный налоговый вычет на ребенка в двойном размере. Налоговики увидели заявление о предоставлении удвоенного стандартного вычета без каких-либо приложений и оправдательных документов. При таких обстоятельствах суд (постановление ФАС Уральского округа от 04.06.2009 № Ф09-3590/09-С2 по делу № А60-31327/2008-С6) признал обоснованным предложение инспекции удержать доначисленную сумму НДФЛ, перечислить ее в бюджет с начисленной суммой пеней за несвоевременное уплату налога. Определением ВАС РФ от 16.07.2009 № ВАС-8932/09 налоговому агенту отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного постановления.