Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: повышение эффективности управления

Цели перехода на «1C:ERP»:

повышение производительности труда, объема выпускаемой продукции, прибыли предприятия, скорости подготовки отчетности и рентабельности производства;

снижение производственных издержек и себестоимости продукции;

рост рентабельности производства;

ускорение обработки заказов и рабочих процессов в целом;

автоматизация бизнес-процессов, оперативного и управленческого учета;

улучшение планирования и контроля действия пользователей согласно регламентам бизнес-процессов.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в старой УПП, доработки которой стали занимать слишком много времени и денег. В УПП накопилось очень много доработок, что сказалось на производительности программного продукта. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году.

Для оптимальной загрузки производства и своевременного выполнения заказов необходима согласованность в действиях департамента закупок, отдела продаж, казначейства и складов. Для контроля рентабельности заказов требуется точно рассчитывать плановую и фактическую себестоимость, а значит, нужна система поддержки управленческих решений, планирования и аналитики. Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Для достижения целей необходимо усилить контроль за своевременностью и правильностью закупок материалов, ускорить обработку заявок, оптимизировать процессы казначейства, создать план загрузки производственных мощностей, повысить оперативность поступления информации о приходах и остатках со складов, снизить количество запасов.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием».

«1С:ERP Управление предприятием» – флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

Этапы перехода

Предпроектное обследование и анализ ситуации.

Инвентаризация доработок исторической системы (УПП).

Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация).

Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

Тестовая эксплуатация.

Ввод в промышленную эксплуатацию.

Обучение и поддержка пользователей.

Проведенные работы и достигнутые результаты

Инвентаризация доработок. Было проведено разделение дополнительных функций, которое помогло выявить неактуальные, неиспользуемые функции при переходе, а также те, которые было решено продублировать в «1С:ERP».

Снижение затрат на поддержку и развитие. Для поддержки УПП кроме ИТС компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

Ввод справочников и остатков. Был произведен ручной ввод справочников и полуавтоматический ввод остатков только по производственным складам.

Повышение рентабельности производства. Был усилен контроль за своевременностью и правильностью закупок материалов, ускорена обработка заявок, создан план загрузки производственных мощностей, повышена оперативность поступления информации о приходах и остатках со складов.

Внедрение блоков с максимальным использованием преимуществ «1С:ERP». Были внедрены все основные блоки (производство, планирование, продажи, запасы, финансы, регламентированный учет).

Организация оперативного планирования. Система в режиме реального времени отображает движение материалов в цехах, полуфабрикатов и готовой продукции на склад. Минимизированы дублирующие закупки материалов и полуфабрикатов.

Повышение эффективности управления. Переход на новую систему обеспечил пользователей удобными инструментами для работы в едином информационном пространстве, а также привело к повышению эффективности управления такими бизнес-процессами, как управление денежными средствами (казначейство), учет по МСФО, управление складскими запасами и резервирование ТМЦ, контроль и учет серийных номеров, сроков годности и сертификатов, анализ запасов ABC/XYZ, оформление заказов покупателей, расчет нормативной себестоимости заказов, ценообразование, прайс-листы, анализ продаж ABC/XYZ, планирование и учет продаж, взаиморасчеты с покупателями, формирование графика поступления оплат, оптовая торговля, учет прихода ТМЦ и неотфактурованных поставок, оформление заказов поставщикам, планирование закупок, управление отношениями с поставщиками, формирование графика оплаты и взаиморасчеты, управление цепочками поставок, планирование потребности в материалах и в мощностях.

Итог: новая система «1С:ERP Управление предприятием 2» помогла наладить оперативный контроль остатков на складе, на треть ускорить обработку входящих заказов, организовать эффективное планирование загрузки производства. Производственные затраты сократились на 15%, себестоимость продукции снижена, прибыль предприятия увеличилась на 20%.