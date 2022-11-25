Страховые взносы

Мобилизованных ИП освободили от уплаты страховых взносов за себя в беззаявительном порядке

ФНС России разъяснила порядок освобождения от уплаты страховых взносов ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. Речь идет о мобилизованных ИП, призванных на военную службу.

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Мобилизованных ИП освободили от уплаты страховых взносов за себя в беззаявительном порядке

Письмом от 01.11.2022 № БС-4-11/14737@ ФНС России разъяснила порядок освобождения от уплаты страховых взносов ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. Речь идет о мобилизованных ИП, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647.

ИП самостоятельно платят страховые взносы (п. 1 ст. 419 НК РФ). При отсутствии наемных работников ИП вправе не исчислять и не уплачивать страховые взносы на ОПС и ОМС за определенные периоды, в течение которых они не осуществляют соответствующую деятельность. В частности, это период прохождения военной службы (п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

ФНС отметила, что служба по мобилизации приравнивается к прохождению военной службы (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). По общему правилу, чтобы получить освобождение от уплаты указанных взносов, ИП должен представить в ИФНС по месту учета заявление и подтверждающие документы (военный билет, повестку, справку военкомата или воинского подразделения).

Но в условиях мобилизации выполнить это требование самому мобилизованному проблематично.

ФНС России может получить сведения о мобилизованных лицах от Минобороны. Между этими ведомствами подписано соглашение об информационном обмене от 12.10.2022 № 205/3/25/ЕД-23-3/52@.

С учетом этого мобилизованные ИП получат освобождение от уплаты страховых взносов в фиксированном размере на основании данных Минобороны в беззаявительном порядке (проактивно) на федеральном уровне, без истребования подтверждающих документов.

Но может быть так, что мобилизованный ИП все же сможет подать заявление об освобождении от взносов с кодом «СЛПРИЗ». Как будет решаться вопрос в этом случае? На этот вопрос налоговая служба ответила, что в адрес плательщика взносов будет направлено сообщение о рассмотрении заявления об освобождении от уплаты взносов по форме КНД 1125325. В сообщении будет указано, что освобождение будет представлено ИП в проактивном режиме, без представления подтверждающих документов.

Такой порядок согласован с Минфином.

Региональные УФНС обязали довести письмо № БС-4-11/14737@ до подведомственных инспекций, которые должны руководствоваться им в своей работе.

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