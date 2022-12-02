Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: комплексная автоматизация бизнеса группы компаний

Цели перехода на «1C:ERP»:

снижение административных издержек на производстве, себестоимости продукции и трудозатрат;

улучшение планирования и контроля действия пользователей согласно регламентам бизнес-процессов.

максимальное исключение брака;

ускорение исполнения заказов, обработки заказов и рабочих процессов в целом;

повышение точности расчетов план/фактной себестоимости готовой продукции;

рост рентабельности производства;

автоматизация бизнес-процессов, оперативного и управленческого учета;

построение единой информационного пространства управления предприятием.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в старой УПП, доработки которой стали занимать слишком много времени и денег. В УПП накопилось очень много доработок, что сказалось на производительности программного продукта. Учет при этом велся в нескольких информационных базах 1С, было много обменов между системами, которые сложно диагностировать. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием.

В связи с быстрым ростом бизнеса и расширением рынка сбыта компании потребовался инструмент, позволяющий вести гибкое ценообразование, контролировать коммерческие условия, планировать маркетинговые мероприятия, объединить в едином контуре производственные площадки и торговый дом.

Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, была выбрана система для решения комплексных задач крупных производственных предприятий – « 1С:ERP Управление предприя тием » и программа « 1С:Док ументооборот 8 КОРП ».

«1С:ERP Управление предприятием» – флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

«1С:Документооборот 8 КОРП» была выбрана для организации учета и обработки документации, а также для контроля исполнительской дисциплины. Функционал программы позволяет без необходимости программирования быстро настроить и запустить в работу процессы любой сложности. Функционал по установке и контролю сроков исполнения задач и документов, а также отчеты по исполнительской дисциплине позволяют обеспечить руководство предприятия инструментом для реализации управленческих решений. Интеграция с «1С:ERP» позволяет использовать широкие возможности обработки документов в регламентах хозяйственной деятельности.

Этапы перехода

Предпроектное обследование и анализ ситуации.

Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация).

Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

Тестовая эксплуатация.

Ввод в промышленную эксплуатацию.

Обучение и поддержка пользователей.

Были проведены следующие работы

1. Реализация механизма планового начисления расходов с целью получения корректных данных о коммерческой прибыли – блок «Оперативный учет». Автоматизировано ведение оперативного учета в соответствии с требованиями предприятия для целей формирования отчетности. Разработаны отчетные формы: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет по движению денежных средств.

2. Запуск в эксплуатацию оперативного контура учета денежных средств – блок «Казначейство». Разработана подсистема для работы с кредитами и займами, обеспечивающая автоматизированный расчет графика платежей и формирования документов по рассчитанному графику. Контроль параметров долга. Реализована пятиуровневая система согласования заявок на расходование денежных средств с множественными дополнительными условиями на базе бесшовной интеграции с «1С:Документооборот».

3. Отражение оперативных документов в бухгалтерском учете по заданным правилам – блок «Регламентированный учет». Реализация модели учета плановых затрат для расчета себестоимости в управленческом и регламентированном учете по заданным правилам – блок «Расчет себестоимости». Выполнена типовая настройка системы для обеспечения корректного ведения регламентированного учета и получения форм отчетности, в т.ч. по налоговому учету. Выполнена типовая настройка системы для расчета себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. Разработан механизм хранения складских остатков продукции и полуфабрикатов в разрезе статей затрат для выполнения детальной аналитики по партиям фактически отгруженной в отчетном периоде продукции.

4. Реализация коммерческого блока для ведения ценообразования, индивидуальных соглашений с клиентами. Разработана система ценообразования и скидок – каждому клиенту можно назначить гибкие условия ценообразования и скидок. Реализована интеграция с ЕГАИС. Разработаны аналитические отчеты для коммерческой службы.

5. Реализация складского учета и интеграция с системами складской логистики и транспортной логистики. Разработан механизм работы с групповой упаковкой. Реализованы ключевые АРМы для склада.

6. Улучшение производства предприятия. Реализован механизм работы с акцизными марками. Разработан механизм нормирования потерь.

7. Интеграция с внешними системами, входящими в IТ-ландшафт. Реализована интеграция с системой EDI. Реализовано прогнозирование продаж на базе Oracle Demantra и обмен данными с 1С:ERP. Для автоматизации бюджетирования используется Oracle Hyperion Planning в связке с 1С:ERP. Автоматизирована система финансового планирования и прогнозирования на базе Sap Analytics. Настроен обмен с системами 1С:WMS и 1С:TMS.

Были достигнуты следующие результаты

1. Реализовано единое информационное пространство управления предприятием.

2. Регламентированный и управленческий учет ведется в единой базе. Ускорение получение управленческой отчетности. Ускорение получение регламентированной отчетности.

3. Выполнены требования регулятора алкогольной отрасли, отчетность своевременно формируется и сдается, настроена интеграция с ЕГАИС.

4. Реализован коммерческий блок, отражающий индивидуальную специфику работы с каждым заказчиком.

5. Расчет себестоимости и формирование бухгалтерской и налоговой отчетности выполняется своевременно в автоматизированном режиме. Рост оборачиваемости складских запасов

6. Доработки выполнены таким образом, что позволяют своевременно обновлять конфигурацию на актуальный релиз.

Итоги: благодаря переходу на новую систему «1С:ERP Управление предприятием 2» отчетность своевременно формируется и сдается, настроена интеграция с ЕГАИС. Реализован коммерческий блок, отражающий специфику работы с каждым заказчиком. Экономический эффект от перехода состоит в ускорении получения управленческой и регламентированной отчетности и в росте оборачиваемости складских запасов.