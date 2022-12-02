Страховые взносы-2023: как изменится предельная величина базы, необлагаемые выплаты и порядок применения пониженных тарифов

Опубликованные недавно два федеральных закона от 21.11.2022

вносят поправки в НК РФ, связанные со страховыми взносами.

Изменения предельной величины базы

Законом № 443-ФЗ внесены изменения в главу 34 НК РФ, а именно:

в статью 421, устанавливающую положения по определению базы для исчисления страховых взносов для страхователей, осуществляющих выплаты и вознаграждения физическим лицам;

статью 422, определяющую перечень сумм, которые не подлежат обложению страховыми взносами.

Изменения обусловлены началом работы с 01.01.2023 единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР). Для страхователей, производящих выплаты физическим лицам, будет установлена единая предельная величина базы (ЕПВБ) для исчисления страховых взносов.

С нового года ЕПВБ рассчитывается как произведение трех сомножителей:

размера средней заработной платы в РФ за месяц, определенного на соответствующий год;

числа месяцев в году (12);

повышающего коэффициента 2,3.

Указанное значение повышающего коэффициента использовалось при определении предельной величины базы по страховым взносам на ОПС с 2021 года.

Размер соответствующей ЕПВБ устанавливается ежегодно Правительством РФ с учетом п. 3 – 5.1 ст. 421 НК РФ.

На 2023 год ЕПВБ установлена постановлением Правительства РФ от 25.11.2022 № 2143 в сумме, не превышающей 1917 000 руб.

ЕПВБ рассчитана по вышеприведенному алгоритму:69 452 руб./мес. х 12 мес. х 2.3 = 1 916 875,2 руб., где 69 452 руб. – размер среднемесячной начисленной заработной платы в РФ на 2023 год по прогнозу Минэкономразвития РФ (письмо от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и).

С учетом правил округления, по которым сумма 500 руб. и более округляется до полной тысячи рублей, а сумма менее 500 руб. отбрасывается (п. 6 ст. 421 НК РФ), сумма ЕПВБ составила 1917 000 руб.

Как известно, страховая пенсия рассчитывается не в рублях, а в пенсионных коэффициентах, так называемых баллах. Накопленные баллы переводятся в рубли при назначении пенсии. Например, в 2022 году стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) составляет:

с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 107,36 руб. (п. 6 ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ);

с 01.06.2022 по 31.12.2022 – 118,09 руб. (постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 973, установившее коэффициент дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента с 01.06.2022 в размере 1,1).

Максимальное число баллов, которые можно заработать за год, составляет 10. Для назначения страховой пенсии по старости нужно набрать в течение трудовой жизни не менее 30 баллов.

Получается, чтобы в 2023 году заработать максимальные 10 пенсионных баллов, работник должен иметь ежемесячный доход чуть меньше 160 000 руб. (159 750 руб. (1 917 000 руб.: 12 мес. х 1 мес.)).

Но вернемся к изменениям в НК РФ.

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС с 2022 года подлежала ежегодной индексации с 1 января соответствующего года с учетом роста средней заработной платы в РФ. Но внесенные поправки (абз. 8 п. 5 ст. 421 НК РФ) ограничили действие этого правила только периодом 2022 года.

Дополнения в составе необлагаемых выплат

Перечень сумм, освобожденных от обложения страховыми взносами, дополнен выплатой в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества лицам (п. 18):

призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ;

проходящим военную службу по контракту, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ (п. 7 ст. 38);

заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ) -

при условии, что такие выплаты связаны с прохождением военной службы по мобилизации указанных лиц и (или) с заключенными ими контрактами.

При оплате расходов на командировки работников как в пределах территории РФ, так и за ее пределами, не подлежат обложению страховыми взносами суточные. С 01.01.2022 (п. 7 ст. 14 закона № 443-ФЗ) к суточным добавлены также выданные работникам денежные средства в виде безотчетных сумм. Безотчетные суммы не подлежат обложению взносами при условии, что право на их выплату установлено актом Президента РФ и (или) актом Правительства РФ в целях возмещения дополнительных расходов. Речь идет о расходах, связанных с командированием на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры. Безотчетные суммы не облагаются взносами в размерах, определенных локальными нормативными актами работодателя, но не более 700 руб. за каждый день нахождения в такой командировке.

Напомним, что постановлением Правительства РФ от 28.10.2022 № 1915 работодателям организаций, принимающим непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры (в том числе по восстановлению вооружения, военной и специальной техники) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предоставлено право выплачивать работникам безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов в период нахождения их в служебных командировках на территориях указанных субъектов РФ.

Уточнение периода использования пониженных тарифов

Законом № 442-ФЗ внесены изменения в статью 427 НК РФ, которой определены положения по использованию пониженных тарифов страховых взносов.

Организации и ИП, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), вправе использовать пониженные тарифы страховых взносов (п. 10.1 ст. 427 НК РФ) в период:

до конца 2022 года:

– на ОПС – 6,0 % в пределах установленной предельной величины базы для этого вида страхования;

– на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5 % в пределах установленной предельной величины базы для этого вида страхования;

– на ОМС – 0,1 %;

с начала 2023 года:

– единый пониженный тариф страховых взносов (далее – ЕПТСВ) в размере 7,6 % в пределах установленной ЕПВБ для исчисления страховых взносов и

– ЕПТСВ в размере 0,0% свыше ЕПВБ.

Право применять пониженные тарифы действует в течение 12 лет (вместо прежних 10 лет) со дня получения организацией и ИП статуса резидента ТОР.

По мнению законодателя, увеличение на два года срока действия пониженных тарифов страховых взносов позволит сгладить последствия ограничительных мер, связанных с COVID-19. В тот период многие резиденты ТОР в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях не могли реализовать свои инвестиционные планы по независящим от них причинам.

Исключение сделано для резидентов ТОР, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа (ТОР ДФО), и резидентов свободного порта Владивосток (СПВ). Они по-прежнему могут использовать пониженные тарифы страховых взносов в течение 10 лет с момента получения ими статуса резидента ТОР и резидента СПВ.

Для организации и ИП, которые получат статус резидента ТОР ДФО или статус резидента СПВ после 01.01.2023, положение по использованию пониженных тарифов определено во вновь введенном абз. 2 п. 10.1 ст. 427 НК РФ. Они вправе применять ЕПТСВ в размере:

7,6 % в пределах установленной ЕПВБ для исчисления страховых взносов и

0,0% свыше ЕПВБ, -

в течение 10 лет начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором страхователь уведомит налоговый орган об использовании права на применение пониженных тарифов.

Направить уведомление можно не позднее трех лет со дня получения соответствующего статуса ТОР ДФО или резидента СПВ. Уведомление подается по форме, формату и в порядке, которые утверждает ФНС России.

Если плательщик взносов не направит налоговикам такое уведомление до истечения трех лет, то десятилетний срок применения льготы будет исчисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок три года, отведенный для представления указанного уведомления.

Эти положения вступают в силу с 01.01.2023 (ст. 2 закона № 442-ФЗ).