Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: повышение эффективности операционной деятельности

Развитие программы «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Переход на ERP – верное решение для компаний, которые хотят идти в ногу с прогрессом.

Версия для печати
Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: повышение эффективности операционной деятельности

Цели перехода на «1C:ERP»:

  • снижение административных издержек на производстве, себестоимости продукции и трудозатрат;
  • максимальное исключение брака;
  • ускорение исполнения заказов, обработки заказов и рабочих процессов в целом;
  • повышение управляемости и прозрачности бизнеса при увеличении масштабов деятельности предприятия;
  • рост рентабельности производства;
  • автоматизация бизнес-процессов, оперативного и управленческого учета;
  • построение единой информационного пространства управления предприятием;
  • обеспечение менеджмента данными для принятия управленческих решений;
  • улучшение эффективности операционной деятельности (продажи, закупки, производство, логистика, финансы, учет).

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в старой УПП, где накопилось очень много доработок, что сказалось на производительности программного продукта. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием.

Масштабы деятельности предприятия значительно увеличились, и старая система не смогла закрыть растущие потребности производства. Это потребовало развития инструментов информатизации управления. При этом отсутствовал инструментарий для целостного управления деятельностью компании, что повышало риск не достичь поставленных целей по масштабированию бизнеса, не позволило бы исполнять заказы в срок и обеспечить возврат вложенных акционерами средств. Старая система не позволяла работать с новыми стандартами, диктующими иностранными заказчиками. Ведение оперативного учета было очень трудоемко: разрозненность информации, низкое качество НСИ, несколько систем, файлы Excel, ошибки, многократный ручной ввод данных, отсутствие требуемых данных. Уровень взаимодействия подразделений был очень низок: разные инструменты учета, данные одного подразделения часто не соответствовали данным другого подразделения. Отсутствовала прослеживаемость ТМЦ на производстве: невозможность оперативного получения точной информации о заказе и материалах, рост неликвидных запасов, простой мощностей.

Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, была выбрана система для решения комплексных задач крупных производственных предприятий – «1С:ERP Управление предприятием».

«1С:ERP Управление предприятием» – флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация).

5. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

6. Тестовая эксплуатация.

7. Ввод в промышленную эксплуатацию.

8. Обучение и поддержка пользователей.

Были проведены следующие работы

1. Обеспечение прослеживаемости движения ТМЦ по этапам производства.

2. Раскрытие фактического состава изделия в маршрутных картах.

3. Отслеживание выполнения технологических операций и учет трудозатрат.

4. Планирование и мониторинг загрузки оборудования.

5. Учет ОС, НМА, учет амортизации ОС в разрезе заказов.

6. Отражение затрат и себестоимости в бухгалтерском учете. Отражение в бухгалтерском учете материальных запасов на складах и в подразделениях предприятия в разрезе единого справочника материалов. Отражение движений ТМЦ выданных/полученных в переработку на основании данных оперативного контура. Отражение взаиморасчетов с переработчиком и давальцем.

7. Учет товаров, готовой продукции. Учет оказанных услуг, в том числе по выполненным этапам незавершенных работ. Учет движений денежных средств. Учет взаиморасчетов по видам. Учет по кредитам и займам.

Были достигнуты следующие результаты

1. Оперативное управление компанией за счет автоматизации основных бизнес-процессов стало более осознанным, информация для принятия управленческих решений стала качественнее.

2. Повышение рентабельности производства. Был усилен контроль за своевременностью и правильностью закупок материалов, ускорена обработка заявок, создан план загрузки производственных мощностей, повышена оперативность поступления информации о приходах и остатках со складов.

3. Реализовано единое информационное пространство управления предприятием.

4. Произошли качественные изменения организационного взаимодействия подразделений и глубина их взаимодействия, существенно повысилась прозрачность взаимодействия и понимание руководителями подразделений реальной ситуации. Изменилось качество взаимодействия между сотрудниками подразделений за счет внедрения процессного подхода на предприятии.

5. Повышена достоверность информации оперативного контроля и анализа данных.

6. Устранено дублирование ввода первичной информации.

7. Обработка заказов. Сотрудники отдела продаж, склада и производства теперь работают в одной системе. Это дает возможность менеджерам по продажам – неважно, находится специалист в центральном офисе или в филиале – быстро резервировать подходящий товар на складе или оформлять заказы на производство «одним кликом».

8. Регламентированный и управленческий учет ведется в единой базе. Ускорение получение управленческой отчетности. Ускорение получение регламентированной отчетности.

9. Хозяйственные операции автоматически отражаются в бухгалтерском и налоговом учете.

10. Повышена достоверность учета основных средств и затрат по направлениям.

11. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации.

12. Снижение затрат на поддержку и развитие. Для поддержки УПП кроме ИТС компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

13. Расчет себестоимости и формирование бухгалтерской и налоговой отчетности выполняется своевременно в автоматизированном режиме. Рост оборачиваемости складских запасов

14. Обеспечена единая методология учета.

Итоги: переход с 1С:УПП на 1С:ERP позволил полноценно заменить устаревшие разрозненные ИТ-системы и автоматизировать ключевые бизнес-процессы. Организация получила единый контур управления, который охватывает большинство служб и отделов. Оперативное управление компанией стало более осознанным, информация для принятия управленческих решений стала качественнее.

1CVDGB
1CVDGB
ВДГБ

Право

В 2023 году бизнесу не обойтись без консультанта по налогам. Делитесь, кого бы выбрали вы?

Эксперты обещают, что налоговый контроль в 2023 году будет еще более жестким. Особенно будут проверять соответствие льготам и конечно, как и прежде, цепочки контрагентов. Бухгалтеры ищут, у кого спросить совета.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Подтверждать ОКВЭД по новой системе будет не надо, но надо. Такие сделают правила

Власти, похоже, всерьез взялись за коды ОКВЭД: появились первые подробности о том, как изменят систему. Если коротко, то подтверждение кодов деятельности отменят. Но при этом к налоговикам все равно надо будет приходить уточняться.

«Ночной бухгалтер». Подтверждать ОКВЭД по новой системе будет не надо, но надо. Такие сделают правила

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоги, взносы, пошлины

Новые сроки уплаты налогов в 2023 году

С 1 января 2023 года налоговые и страховые платежи нужно перечислять в другие сроки. Изменения связаны с новым порядком уплаты с помощью единого налогового платежа. Для всех налогов, сборов и страховых взносов установили единый срок уплаты.

Новые сроки уплаты налогов в 2023 году

Параллельный импорт: новые претензии от налоговой

Не так давно в России был введен так называемый параллельный импорт. Введение нормы стало ответом на отказ иностранных товаропроизводителей поставлять на территорию РФ продукцию, отмеченную их товарными знаками.

Параллельный импорт: новые претензии от налоговой

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Онлайн-курсы для бухгалтеров

Год назад первые слушатели на «Клерке» прошли курс по управленческому учету. Лена Ярушкина рассказала, как это было и почему бухгалтеры учатся даже в Новый Год

Лена — наша зажигалочка, методолог Клерк.Обучения, спикер, ведущая знакомых вам мини-курсов и Бух.Стрима и просто хороший человек. Она поделилась своими впечатлениями от первого потока, рассказала, откуда у курса до сих пор такая популярность среди бухгалтеров и оставила пожелания будущим ученикам.

Год назад первые слушатели на «Клерке» прошли курс по управленческому учету. Лена Ярушкина рассказала, как это было и почему бухгалтеры учатся даже в Новый Год
Читать еще