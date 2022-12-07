Новации в налогообложении прибыли в 2023 году (Часть 2)

Новации в налогообложении прибыли в 2023 году (Часть 1)
Изменения, касающиеся всех налогоплательщиков, внесены законом № 443-ФЗ в ст. 264, 265, 266 и 284 НК РФ.
Законодатель продлил до 2030 года порядок распределения в бюджеты бюджетной системы РФ сумм налога на прибыль организаций действующий с 2017 года. Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 3 %, подлежит зачислению в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по ставке 17 % - в бюджеты субъектов РФ.
До 01.01.2025 продлен срок использования пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты регионов, установленных региональными законами, принятыми до 02.08.2021. Срок продлевается при условии, если дата окончания срока действия указанных законов не наступила (не наступает) ранее 31.12.2024 (абз. 3 подп. «а» п. 19 ст. 2 закона № 443-ФЗ).
Расширен перечень внереализационных расходов (подп. 19.12 п. 1 ст. 265 НК РФ).
С 01.01.2022 к внереализационным расходам относятся расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества лицам:
- призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ;
- проходящими военную службу по контракту, заключенному в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ;
- заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ)
- являющимися членами семей указанных военнослужащих.
Учесть во внереализационных расходах перечисленные средства и (или) имущество можно при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по мобилизации указанных лиц и (или) с заключенными указанными лицами контрактами.
С 01.01.2022 к долгам, нереальными к взысканию, отнесены суммы денежных обязательств, которые прекращены по основаниям (абз. 16 п. 2 ст. 266 НК РФ):
- гибели (смерти) военнослужащего, если он:
- погиб (умер) при выполнении задач в период проведения СВО либо
- позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО;
- объявления судом военнослужащего умершим;
- признания военнослужащего инвалидом I группы в порядке, установленном законодательством РФ.
Данная норма применяется к отношениям, возникшим с 24.02.2022.
Внесено дополнение в состав расходов на командировки (абз. 7 подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
С 01.01.2022 к командировочным расходам отнесены выплаты работнику в виде безотчетных сумм, право на осуществление которых установлено актом Президента РФ и (или) актом Правительства РФ. Выплачиваются безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов работника, связанных с командированием на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры. Размеры безотчетных сумм налогоплательщик-работодатель определяет локальными нормативными актами. При этом максимальная сумма выплаты, учитываемая в целях налогообложения прибыли, не должна превышать 700 рублей за каждый день нахождения в такой командировке (п. 14 ст. 2 закона № 443-ФЗ).
Право выплачивать безотчетные суммы командированным работникам предоставлено, в частности, работодателям организаций, принимающим непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры (в т. ч. по восстановлению вооружения, военной и специальной техники) на территориях ДНР, ЛНР, ЗО и ХО (постановление Правительства РФ от 28.10.2022 № 1915). Норма действует
в отношении расходов, понесенных с 01.01.2022 (п. 14 ст. 14 закона № 443-ФЗ).
Уточнены редакции п. 23 ст. 270 и абз. 2 подп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ.
Сумма материальной помощи работникам всегда относилась к расходам, не учитываемым в целях налогообложения прибыли. Теперь же уточнено, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ (п. 23 ст. 270 НК РФ). Например, если установить в трудовом (коллективном) договоре (ст. 255 НК РФ) вид матпомощи, которая носит стимулирующий характер, направлена на повышение производственных результатов и связана с выполнением трудовых функций. Такую матпомощь работодатели зачастую выплачивают к отпуску.
Согласно поправке в ст. 251 НК РФ, при определении облагаемой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита), заимодавцем (кредитором) по которому на 01.03.2022 являлась иностранная организация (иностранный гражданин). Это касается случаев принятия решения о прощении долга:
- такой иностранной организацией (иностранным гражданином) либо
- иностранной организацией (иностранным гражданином) или
- российской организацией, получившей (физическим лицом, получившим) право требования по такому договору займа (кредита) до 31.12.2022 (в т. ч. числе процентов, учтенных в составе внереализационных расходов).
Действие этой нормы в новой редакции распространено на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
Специфические нормы
В налоговых периодах 2023-2025 годов законом № 443-ФЗ устанавливается повышенная налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 34 %. Она касается организаций, которые:
- осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и
- до 31.12.2022 включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа.
При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17 %, будет зачисляться в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17 % или иной ставке, установленной законом субъекта РФ для указанной категории налогоплательщиков, - в бюджеты субъектов РФ (подп. «б» п. 19 ст. 2 закона № 443-ФЗ).
Наконец заключительная поправка. Организации, являвшиеся участниками консолидированной группы (КГН) налогоплательщиков, признаются налогоплательщиками, перешедшими начиная с налогового периода 2023 года на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли. Причем независимо от факта уведомления налогового органа о переходе на указанную систему уплаты авансовых платежей. Действие этой поправки обусловлено окончанием с 01.01.2023 срока действия договора о создании КГН.
КНГ представляет собой добровольное объединение российских организаций, созданное для уплаты налога на прибыль с их общего финансового результата (п. 1 ст. 25.1, п. 1 ст. 25.2 НК РФ). Сегодня КНГ не создаются. Уплачивать налог на прибыль через КГН можно, если договор о создании КГН был зарегистрирован до 01.01.2018. Такой договор сохраняет силу до окончания срока его действия, но не позднее 01.01.2023.
Организации, являвшиеся участниками КНГ вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей с 01.04.2023, с 01.0.2023, с 01.10.2023 при условии уведомления об этом налогового органа по месту нахождения организации (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика). Уведомить налоговиков нужно не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого указанные налогоплательщики переходят на уплату ежемесячных авансовых платежей.
При переходе налогоплательщика на уплату ежемесячных авансовых платежей начиная:
- с 01.04.2023 сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во II квартале текущего (2023) года, принимается равной 1/3 совокупности авансового платежа, исчисленного за отчетный период три месяца 2023 года;
- с 01.07.2023 сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в III квартале текущего (2023) года, принимается равной 1/3 разницы между суммами авансовых платежей, рассчитанных по итогам отчетных периодов шесть месяцев и три месяца 2023 года.
- с 01.10.2023 сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в IV квартале текущего (2023) года, принимается равной одной 1/3 разницы между суммами авансовых платежей, рассчитанных по итогам отчетных периодов девять месяцев и шесть месяцев 2023 года.
Сумму авансового платежа, исчисленного исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли по итогам последнего отчетного периода, налогоплательщик должен уплатить не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится окончание последнего отчетного периода.