Новации в налогообложении прибыли в 2023 году (Часть 2)

Новации в налогообложении прибыли в 2023 году (Часть 1)

Изменения, касающиеся всех налогоплательщиков, внесены законом № 443-ФЗ в ст. 264, 265, 266 и 284 НК РФ.

Законодатель продлил до 2030 года порядок распределения в бюджеты бюджетной системы РФ сумм налога на прибыль организаций действующий с 2017 года. Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 3 %, подлежит зачислению в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по ставке 17 % - в бюджеты субъектов РФ.

До 01.01.2025 продлен срок использования пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты регионов, установленных региональными законами, принятыми до 02.08.2021. Срок продлевается при условии, если дата окончания срока действия указанных законов не наступила (не наступает) ранее 31.12.2024 (абз. 3 подп. «а» п. 19 ст. 2 закона № 443-ФЗ).

Расширен перечень внереализационных расходов (подп. 19.12 п. 1 ст. 265 НК РФ).

С 01.01.2022 к внереализационным расходам относятся расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества лицам:

призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ;

проходящими военную службу по контракту, заключенному в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ;

заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ)

являющимися членами семей указанных военнослужащих.

Учесть во внереализационных расходах перечисленные средства и (или) имущество можно при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по мобилизации указанных лиц и (или) с заключенными указанными лицами контрактами.

С 01.01.2022 к долгам, нереальными к взысканию, отнесены суммы денежных обязательств, которые прекращены по основаниям (абз. 16 п. 2 ст. 266 НК РФ):

гибели (смерти) военнослужащего, если он:

- погиб (умер) при выполнении задач в период проведения СВО либо

- позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО;

объявления судом военнослужащего умершим;

признания военнослужащего инвалидом I группы в порядке, установленном законодательством РФ.

Данная норма применяется к отношениям, возникшим с 24.02.2022.

Внесено дополнение в состав расходов на командировки (абз. 7 подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).

С 01.01.2022 к командировочным расходам отнесены выплаты работнику в виде безотчетных сумм, право на осуществление которых установлено актом Президента РФ и (или) актом Правительства РФ. Выплачиваются безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов работника, связанных с командированием на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры. Размеры безотчетных сумм налогоплательщик-работодатель определяет локальными нормативными актами. При этом максимальная сумма выплаты, учитываемая в целях налогообложения прибыли, не должна превышать 700 рублей за каждый день нахождения в такой командировке (п. 14 ст. 2 закона № 443-ФЗ).

Право выплачивать безотчетные суммы командированным работникам предоставлено, в частности, работодателям организаций, принимающим непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры (в т. ч. по восстановлению вооружения, военной и специальной техники) на территориях ДНР, ЛНР, ЗО и ХО (постановление Правительства РФ от 28.10.2022 № 1915). Норма действует

в отношении расходов, понесенных с 01.01.2022 (п. 14 ст. 14 закона № 443-ФЗ).

Уточнены редакции п. 23 ст. 270 и абз. 2 подп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Сумма материальной помощи работникам всегда относилась к расходам, не учитываемым в целях налогообложения прибыли. Теперь же уточнено, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ (п. 23 ст. 270 НК РФ). Например, если установить в трудовом (коллективном) договоре (ст. 255 НК РФ) вид матпомощи, которая носит стимулирующий характер, направлена на повышение производственных результатов и связана с выполнением трудовых функций. Такую матпомощь работодатели зачастую выплачивают к отпуску.

Согласно поправке в ст. 251 НК РФ, при определении облагаемой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита), заимодавцем (кредитором) по которому на 01.03.2022 являлась иностранная организация (иностранный гражданин). Это касается случаев принятия решения о прощении долга:

такой иностранной организацией (иностранным гражданином) либо

иностранной организацией (иностранным гражданином) или

российской организацией, получившей (физическим лицом, получившим) право требования по такому договору займа (кредита) до 31.12.2022 (в т. ч. числе процентов, учтенных в составе внереализационных расходов).

Действие этой нормы в новой редакции распространено на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Специфические нормы

В налоговых периодах 2023-2025 годов законом № 443-ФЗ устанавливается повышенная налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 34 %. Она касается организаций, которые:

осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и

до 31.12.2022 включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа.

При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17 %, будет зачисляться в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17 % или иной ставке, установленной законом субъекта РФ для указанной категории налогоплательщиков, - в бюджеты субъектов РФ (подп. «б» п. 19 ст. 2 закона № 443-ФЗ).

Наконец заключительная поправка. Организации, являвшиеся участниками консолидированной группы (КГН) налогоплательщиков, признаются налогоплательщиками, перешедшими начиная с налогового периода 2023 года на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли. Причем независимо от факта уведомления налогового органа о переходе на указанную систему уплаты авансовых платежей. Действие этой поправки обусловлено окончанием с 01.01.2023 срока действия договора о создании КГН.

КНГ представляет собой добровольное объединение российских организаций, созданное для уплаты налога на прибыль с их общего финансового результата (п. 1 ст. 25.1, п. 1 ст. 25.2 НК РФ). Сегодня КНГ не создаются. Уплачивать налог на прибыль через КГН можно, если договор о создании КГН был зарегистрирован до 01.01.2018. Такой договор сохраняет силу до окончания срока его действия, но не позднее 01.01.2023.

Организации, являвшиеся участниками КНГ вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей с 01.04.2023, с 01.0.2023, с 01.10.2023 при условии уведомления об этом налогового органа по месту нахождения организации (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика). Уведомить налоговиков нужно не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого указанные налогоплательщики переходят на уплату ежемесячных авансовых платежей.

При переходе налогоплательщика на уплату ежемесячных авансовых платежей начиная:

с 01.04.2023 сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во II квартале текущего (2023) года, принимается равной 1/3 совокупности авансового платежа, исчисленного за отчетный период три месяца 2023 года;

с 01.07.2023 сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в III квартале текущего (2023) года, принимается равной 1/3 разницы между суммами авансовых платежей, рассчитанных по итогам отчетных периодов шесть месяцев и три месяца 2023 года.

с 01.10.2023 сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в IV квартале текущего (2023) года, принимается равной одной 1/3 разницы между суммами авансовых платежей, рассчитанных по итогам отчетных периодов девять месяцев и шесть месяцев 2023 года.

Сумму авансового платежа, исчисленного исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли по итогам последнего отчетного периода, налогоплательщик должен уплатить не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится окончание последнего отчетного периода.