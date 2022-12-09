Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: повышение эффективности бизнес-процессов за счет автоматизации и интеграции предприятий

Цели перехода на «1C:ERP»:

снижение административных издержек на производстве, себестоимости продукции и трудозатрат;

ускорение исполнения заказов, обработки заказов и рабочих процессов в целом;

повышение эффективности выполнения бизнес-процессов за счет автоматизации и интеграции предприятий группы компаний;

автоматизация бизнес-процессов, оперативного и управленческого учета;

построение единой информационного пространства группы компаний на базе современного программного продукта;

улучшение эффективности операционной деятельности (продажи, закупки, производство, логистика, финансы, учет).

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в старой УПП, где накопилось очень много доработок, что сказалось на производительности программного продукта. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием.

На момент старта проекта отсутствовала прозрачность сквозного планирования и учета, не все участки учета были автоматизированы. Это приводило к большой трудоемкости подготовки управленческой отчетности, отсутствию консолидированных данных в реальном времени по операциям предприятий группы компаний.

Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP. Управление холдингом».

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация).

5. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

6. Тестовая эксплуатация.

7. Ввод в промышленную эксплуатацию.

8. Обучение и поддержка пользователей.

Были проведены следующие работы

1. Автоматизация. На первом этапе была проведена автоматизация управления НСИ, управления договорами, управления взаимоотношениями с поставщиками, казначейства, управления закупками, управления складом, учета производства, управления продажами, управления денежными средствами, управления затратами, закрытие месяца и расчет СС, управления транспортной логистикой, сквозного планирования ТМЦ, бухгалтерского учета, кадрового учета. На втором этапе была проведена автоматизация цехового управления производством, управления перевозками, финансовой отчетности, учета взаимодействий (закупки, продажи, взаиморасчеты, финансовые движения, оказываемые услуги) между предприятиями, входящими в группу компаний (ВГО).

2. Сквозное планирование. Разработан механизм, обеспечивающий планирование отгрузок с центральных складов как клиентам, так и пополнение запасов собственных логистических центров с учетом статистики отгрузок и лага поставки.

3. Управление продажами. Разработан АРМ для регистрации заказа клиента на поставку машины дорожной разметки с учетом выбранных клиентом опций и особенностей. АРМ позволяет автоматически рассчитать цену машины с учетом опций, рассчитать требуемые для производства машины ресурсы и создать заказ на производство. Внедрен модуль «1C:CRM» для построения работы менеджеров с заявками и обращениями клиентов.

4. Управление закупками. Закупки осуществляются на основании рассчитанных системой планов закупок и зарегистрированных потребностей. Расчет потребности осуществляется с учетом наличия ТМЦ на складах и страхового запаса. Разработан удобный механизм регистрации заявок подразделений на закупку в «свободной форме».

5. Управление автотранспортом. Внедрена конфигурация «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП». Интеграция с «1С:ERP. Управление холдингом».

6. Управление финансами. Разработка механизма одновременного ведения курсов нескольких функциональных валют и финансовых документов. Настройка механизмов процедур подачи, согласования и утверждения заявок на оплату юридических лиц с единым центром финансовой ответственности за выполнение платежей. Настройка единого платежного календаря для юридических лиц. Интеграция с клиент-банкингами стран РБ и РФ. Настройка финансовых инструментов юридических лиц.

7. Внутригрупповые взаимодействия. Внедрен механизм для полного отражения взаимодействий между юридическими лицами. Планирование маршрутов и транзитных перемещений через несколько юридических лиц с пакетным формированием как документов в системе, так и выпиской сопроводительной документации.

8. Управленческий учет. Внедрен учет в разрезе направлений деятельности для получения консолидированной управленческой отчетности как по группе компаний в целом, так и по отдельным юридическим лицам. Разработаны механизмы учета ТМЦ для юридических лиц, пользующихся преференциями.

Были достигнуты следующие результаты

1. Оперативное управление компанией за счет автоматизации основных бизнес-процессов стало более осознанным, информация для принятия управленческих решений стала качественнее.

2. Повышение рентабельности производства. Был усилен контроль за своевременностью и правильностью закупок материалов, ускорена обработка заявок, создан план загрузки производственных мощностей, повышена оперативность поступления информации о приходах и остатках со складов.

3. Снижение затрат на поддержку и развитие. Для поддержки УПП кроме ИТС компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

4. Регламентированный и управленческий учет ведется в единой базе. Ускорение получение управленческой отчетности. Ускорение получение регламентированной отчетности.

5. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации.

6. Повышена достоверность информации оперативного контроля и анализа данных.

7. Сокращение трудозатрат в подразделениях на 25%.

8. Снижение объемов материальных запасов на 15%.

9. Сокращение производственных издержек на 10%.

Итоги: переход с 1С:УПП на 1С:ERP позволил повысить эффективность бизнес-процессов за счет автоматизации и интеграции предприятий на базе 1С:ERP. В результате проекта создана масштабная информационная система по управлению различными направлениями бизнеса, которая повысила качество информационных потоков для принятия своевременных управленческих решений.