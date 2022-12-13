Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: создание единой учетной системы на базе ERP и отраслевого модуля

Развитие программы «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Переход на ERP – верное решение для компаний, которые хотят идти в ногу с прогрессом.

Цели перехода на «1C:ERP»:

снижение административных издержек на производстве, себестоимости продукции и трудозатрат;

ускорение исполнения заказов, обработки заказов и рабочих процессов в целом;

повышение эффективности выполнения бизнес-процессов за счет автоматизации и интеграции предприятий группы компаний;

повышение управляемости и прозрачности бизнеса при увеличении масштабов деятельности предприятия;

максимальное исключение брака;

автоматизация оперативного, производственного, складского учета, процессов сбора заказов и логистики.

улучшение эффективности операционной деятельности;

создание единой автоматизированной учетной системы, которая отвечает требованиям отраслевых особенностей учета предприятия.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в старой УПП, где накопилось очень много доработок, что сказалось на производительности программного продукта. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием.

Масштабы деятельности предприятия значительно увеличились, и старая система не смогла закрыть растущие потребности производства. Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием», отраслевой модуль «1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP» и решение «1С:ERP. Управление холдингом».

«1С:ERP Управление предприятием» – флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация).

5. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

6. Тестовая эксплуатация.

7. Ввод в промышленную эксплуатацию.

8. Обучение и поддержка пользователей.

Были проведены следующие работы

1. Автоматизация. Были автоматизированы такие функции как, управление складскими запасами, резервирование ТМЦ, учет ТМЦ в цеховых кладовых, контроль и учет серийных номеров, сроков годности и сертификатов, подключение складского и торгового оборудования, учет затрат на производство, учет прихода ТМЦ, формирование отраслевой отчетности, расчет фактической себестоимости, учет основных средств, расчет амортизации, отгрузка маркированной продукции. Для автоматизации отраслевого функционала использовался программный продукт «1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP».

2. Настройка и запуск регламентированного учета. Была спроектирована и реализована модель многопередельного производства. Разработаны рабочие места для отражения фактического выхода полуфабрикатов на каждом переделе производственного цикла.

3. Работа с приемом заказов и подготовкой комплекта документов на отгрузку. Были доработаны автоматизированные рабочие места для операторов отдела продаж. С их помощью производится автоматизированное резервирование продукции по заказам. Для управления доставкой продукции было доработано типовое рабочее место «Доставка». С его помощью формируются рейсы, контролируется наполнение автотранспорта, печатается сопроводительная документация.

Были достигнуты следующие результаты

1. Повышение рентабельности производства. Был усилен контроль за своевременностью и правильностью закупок материалов, ускорена обработка заявок, создан план загрузки производственных мощностей, повышена оперативность поступления информации о приходах и остатках со складов.

2. Снижение затрат на поддержку и развитие. Для поддержки УПП кроме ИТС компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

3. Регламентированный и управленческий учет ведется в единой базе. Ускорение получение управленческой отчетности. Ускорение получение регламентированной отчетности.

4. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации.

5. Сократились трудозатраты в подразделениях на 25%

6. Ускорилось получение управленческой отчетности на 15%.

7. Ускорилось формирование регламентированной отчетности на 20%

8. Выросла скорость оборачиваемости складских запасов на 15%

Итоги: создана комплексная система учета на базе «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP», охватывающая все основные бизнес-процессы предприятия. Разработаны мобильные рабочие места, сокращен бумажный документооборот. Настроены интеграция с решением «1С:ERP. Управление холдингом», являющимся консолидирующей системой в холдинге.