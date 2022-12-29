Среднемесячный размер выплат для аккредитации ИТ-компаний: методику расчета разъяснила ФНС

Для аккредитованных ИТ-компаний действует комплексная система мер господдержки. Получить государственную аккредитацию в области ИТ может компания, соответствующая среди прочих условию о среднемесячных выплатах работникам.

В письме от 28.11.2022 № ЗГ-3-11/13312 ФНС разъяснила как рассчитать значение этого критерия, влияет ли на расчет наличие в компании сотрудников, которые трудятся по трудовым договорам на неполную ставку, а также по договорам ГПХ.

Общие условия

Налоговики напомнили, что методика расчета среднемесячного размера выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией в пользу физических лиц – работников ИТ-компаний, определена подпунктами «б» п. 4 и п. 5. Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (утверждено постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729).

Среднемесячный размер выплат должен превышать или быть равен сумме среднемесячной начисленной заработной платы в РФ или среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте РФ, в котором зарегистрирована организация.

При этом размер выплат по ИТ-компании определяют исходя из данных расчетов по страховым взносам (РСВ) за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении госаккредитации. Условие, предусмотренное подпунктами «б» п. 4 положения, распространяется на организации, созданные не менее чем за квартал до подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации.

Алгоритм расчета приведен в п. 5 положения. Средние выплаты и иные вознаграждения работникам за каждый календарный месяц последних трех месяцев отчетного (расчетного) периода суммируют, а затем делят на количество месяцев указанного периода, в которых выплаты начисляли.

Чтобы определить среднее значение выплат, компания должна разделить сумму выплат по трудовым договорам за каждый календарный месяц на количество физических лиц, которым эти выплаты начислялись в соответствующем месяце.

В целях проверки сведений, предусмотренных подпунктом «б» п. 4 положения, Минцифры России использует информацию, размещенную Росстатом в единой межведомственной информационно-статистической системе, доступ к которой осуществляется через сеть «Интернет». Если за период, предшествующий дате подачи заявления о предоставлении госаккредитации, такой информации нет, то используется аналогичная информация Росстата за более ранний период.

Тонкости методики

Механизм расчета среднемесячного размера выплат предусматривает использование сведений из РСВ. В текущем году применяются форма и порядок заполнения РСВ, утвержденные приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875. С отчетности за I квартал 2023 года будет применяться форма РСВ, утвержденная приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.

За отчетный (расчетный) период, предшествующий дате подачи заявления на госаккредитацию, налоговики:

отбирают данные из разделов 3 всех РСВ, представленных организацией;

определяют общую сумму выплат за каждый месяц (сумма строк 140) (например, для III квартала это будет за июль, август, сентябрь). При этом исключают из начислений выплаты по договорам ГПХ (сумма строк 160);

устанавливают количество физических лиц за каждый месяц. Это значение определяют по количеству СНИЛС, по которым начислялись выплаты по трудовым договорам (разница строк 140 и 160 больше нуля);

рассчитывают суммы средней зарплаты для каждого месяца. Для этого общую сумму выплат за каждый месяц отчетного периода делят на число физических лиц за каждый месяц соответственно;

рассчитывают среднемесячный размер выплаты за квартал. Сумму значений за каждый месяц складывают и полученную величину делят на число месяцев, в которых выплаты были больше нуля (от 1 до 3).

Пример

В представленном в ИФНС компанией разделе 3 РСВ за 9 месяцев 2022 года по месяцам III квартала были указаны следующие данные:

Сумма начислений, всего:

за июль – 786 563,00 руб.;

за август – 861 340,00 руб.;

за сентябрь – 849 636,00 руб.

В том числе по договорам ГПХ:

за июль – 74 500,00 руб.;

за август – 82 600,00 руб.;

за сентябрь – 68 700,00 руб.

Количество сотрудников по трудовым договорам, всего:

за июль – 11 чел.;

за август – 12 чел.;

за сентябрь – 12 чел..

В том числе сотрудники, которые трудятся неполный рабочий день:

за июль – 2 чел.;

за август – 2 чел.;

за сентябрь – 2 чел.

Размеры начисленных выплат и вознаграждений (без сумм по договорам ГПХ) составили:

за июль 712 063,00 руб. (786 563,00 – 74 500,00);

за август 778 740,00 руб. (861 340,00 – 82 600,00);

за сентябрь 780 936,00 руб. (849 636,00 – 68 700,00).

Величины средней заработной платы по месяцам III квартала определены:

за июль 64 733,00 руб. (712 063,00 руб. : 11 чел.);

за август 64 895,00 руб. (778 740,00 руб. : 12 чел.);

за сентябрь 65 078,00 руб. (780 936,00 руб. : 12 чел.).

Для определения размера средней заработной платы за III квартал нужно совокупность средних зарплат за июль, август и сентябрь 194 706,00 руб. (64 733,00 + 64 895,00 + 65 078,00) разделить на 3 месяца. Средняя зарплата по компании за III квартал 64 902,00 руб. (194 706 руб. : 3) больше размера средней зарплаты по РФ за тот же период 61 328,67 руб. (((62 200,00 + 59 907,00 + 61 879,00) : 3), где 62 200,00, 59 907,00 и 61 879,00 суммы средних зарплат по РФ за июль, август и сентябрь).

Компания выполнила одно из необходимых условий (о среднемесячной выплате сотрудникам) для госаккредитации в качестве ИТ-организации.

Если в разделе 3 РСВ разница строк 140 и 160 равна нулю за все три месяца отчетного периода (квартала), среднемесячный размер выплат составляет 0 руб.

Завершая разъяснения, ФНС в письме № ЗГ-3-11/13312 отметила, что признак трудоустройства, в том числе работа на полную или неполную ставку, не влияет на расчет среднемесячного размера выплат в целях проверки соответствия критерию, установленному подпунктом «б» п. 4 положения.