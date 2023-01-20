Отсрочка от весеннего призыва – 2023 для ИТ-специалистов: Минцифры запускает прием заявлений по измененным правилам

Спокойно, не нервничайте. Речь идет не о мобилизации, а о льготе, предоставленной Указом Президента РФ от 02.03.2022 № 83.

Именно в рамках мер по обеспечению ускоренного развития ИТ-отрасли ее сотрудникам (при соответствии определенным критериям) положена отсрочка от призыва на срочную военную службу.

Старт заявительной компании для самих айтишников назначен на 23 января. Опять вопрос: не торопится ли министерство?

Ведь работодатели должны сформировать и направить в Минцифры списки сотрудников не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу.

И если по закону начало весеннего призыва приходится на 1 апреля, то списки надо подать не позднее 9 февраля. Да, правильно. Все так и будет.

Только теперь министерство немного изменило правила. Чтобы понять в чем суть изменений, сначала вкратце напомним о том, по каким критериям ведется отбор сотрудников, желающих получить отсрочку от призыва.

У кого есть возможность получить отсрочку от призыва

Отбор сотрудников, которым предоставлено право на отсрочку, ведется по возрастным и образовательным критериям с учетом условий и продолжительности работы в ИТ-компании.

Есть два главных условия:

организация должна иметь госаккредитацию по осуществляемой ею деятельности в области ИТ (п. 2 указа № 83);

сотрудник должен быть гражданином РФ (п. 1 ст. 1 закона Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Лица, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, не могут быть призваны на военную службу, равно как и на альтернативную гражданскую службу. Но по законодательству (п. 2 ст. 2 закона № 53-ФЗ) у них есть право служить добровольно (по контракту).

При этом они могут служить на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в ВС РФ и воинских формированиях.

Такие же права есть у лиц, имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

От призыва на военную службу освобождаются граждане, прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ (подп. «г» п. 1 ст. 23 закона № 53-ФЗ).

В список для отсрочки в период весеннего призыва 2023 года можно включать граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет (родившихся с 01.04.1996 по 15.07.2005):

работающих по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня;

имеющих высшее образование по специальностям из перечня, утвержденного Кабмином (приложение к правилам, утв. постановлением от 28.03.2022 № 490).

В этом перечне указаны, в частности, такие направления подготовки и специальности, как прикладная математика и информатика (код 01.03.02 или 01.04.02), механика и математическое моделирование (код 01.03.03 или 01.04.03), информатика и вычислительная техника (код 09.03.01 или 09.04.01), компьютерная безопасность (код 10.05.01) и др. Перечень включает в себя наименования 75 специальностей и направлений подготовки с их кодами в соответствии с ч. 8 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

При этом сотрудник должен быть трудоустроен в период с 01.04.2022 по 31.03.2023 не менее 11 месяцев:

в текущей аккредитованной ИТ-компании. Аккредитация должна быть оформлена до 09.02.2023;

в текущей и других аккредитованных компаниях. Аккредитация других компаний должна действовать в периоды работы в них;

при трудоустройстве в аккредитованную ИТ-компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации. Работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение указанного срока после окончания учебы.

По правилам компания может включить в список сотрудников, которые отработали в ней больше 11 месяцев. При этом неважно, если у самой компании аккредитация была получена позднее даты трудоустройства таких сотрудников.

Изменения в правилах подачи заявлений на отсрочку

По общему правилу списки сотрудников, подпадающих под право использования отсрочки от призыва, формируются ИТ-компаниями.

Они должны направить списки в Минцифры России в электронном виде через ЕГПУ (не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу).

Минцифры несколько скорректировало это правило.

В весенний призыв - 2023 сотрудник может самостоятельно сообщить сведения о себе на ЕПГУ в период с 23.01. по 06.02.

Сотруднику нужно будет разместить следующий перечень сведений (п. 3 правил, утв. постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 490):

персональные данные (фамилию, имя, отчество (при наличии), год и место рождения);

СНИЛС;

наименование образовательной организации высшего образования (научной организации) и дату ее окончания;

наименование полученной специальности (направления подготовки) высшего образования;ü номер диплома об образовании;

место работы, ИНН аккредитованной ИТ-компании;

адресные данные (место жительства);

военный комиссариат муниципального образования (муниципальных образований), в котором гражданин состоит на воинском учете.

Работодатель должен будет отслеживать подачу заявлений в личном кабинете ЕПГУ.

Как быть, если работник по какой-то причине не сможет подать эти сведения?

В такой ситуации у работодателя будет возможность самому внести данные работника в список.

При этом работника нужно проинформировать, что он включен в список граждан на получение отсрочки до момента направления работодателем такого списка в Минцифры (письмо Минтруда России от 16.05.2022 № 16-1/ООГ-1915).

Период подачи ИТ-специалистами заявлений завершится 06.02. После чего у работодателя еще будет пара дней (до 09.02), чтобы проверить данные сотрудников и сформировать списки.

Одна организация может сформировать несколько списков. После подачи списков в Минцифры, это министерство будет отправлять их далее в Минобороны. Но это еще не конец.

Окончательное решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу принимает призывная комиссия, создаваемая в муниципальных образованиях на основании закона № 53-ФЗ после предоставления в военный комиссариат документов, подтверждающих право на нее.

Риторический вопрос: можно ли отказаться от отсрочки?

Да, отказаться от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или права на отсрочку можно. Для этого нужно подать заявление об отказе в призывную комиссию. Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии.

Права вынужденных переселенцев и беженцев

Право на отсрочку от призыва закон № 53-ФЗ (подп. «е» п. 2 ст. 24) предоставляет лицам:

покинувшим место жительства на территории иностранного государства и прибывшим на территорию РФ. При условии, что они обратились с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами. Отсрочка предоставляется на срок со дня регистрации ходатайства до дня его рассмотрения или на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным переселенцем;

до приобретения гражданства РФ, признанным в РФ беженцами - на срок до шести месяцев со дня приобретения гражданства РФ.

Право на отсрочку предоставляется однократно при условии, что ходатайство о признании вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после достижения возраста семнадцати лет и шести месяцев (п. 2.1 ст. 24 закона № 53-ФЗ).