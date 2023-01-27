Декларация по НДС: что изменится форме и формате представления с I квартала 2023 года

Необходимость корректировок обусловлена, в частности, внесением в прошлом году изменений в НК федеральными законами:

Поправки нужно будет учитывать при декларировании НДС, начиная с I квартала текущего года (п. 2 приказа).

Изменения в форме и порядке заполнения

В форме изменениями затронуты:

штрих-коды страниц декларации (прежние заменены новыми значениями);

раздел 3, в котором рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным п. 1 – 4 ст. 164 НК (0 %, 10 %; 20 % и ставкам, определяемым расчетным методом (10 %: 110 % и 20 %: 120 %)).

Скорректирован порядок заполнения декларации (прил. 1 к приказу № ЕД-7-3/1191@) и приложение 1 к порядку, содержащее перечень кодов операций.

Обновление версии (с 5.09 до 5.10) формата представления декларации повлекло за собой необходимость корректировки имени файла, содержащего XML схему файла обмена. Поэтому однотипные изменения внесены в приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, касающиеся форматов представления декларации (прил. 3) и сведений, передаваемых в декларации в электронной форме:

из книги покупок (дополнительных листов к ней) (прил. 4 и 5);

книги продаж (дополнительных листов к ней) (прил. 6 и 7);

журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур, в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции. Речь идет об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в декларации в электронной форме (прил. 8 и 9);

счетов-фактур, выставленных лицами (ст. 173 НК):

– не являющимися налогоплательщиками;

– освобожденными от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога;

– налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (прил. 10).

Изменения в штрих-кодах

Штрих-коды страниц декларации расположены в верхнем левом углу листа. Значения штрих-кодов для 2023 года актуализированы под новую версию формата декларации. Утвержденные приказом № ЕД-7-3/1191@ разделы и приложения декларации имеют следующие штрих-коды:

титульный лист (стр. 001) – 00315012 (вместо прежнего 00314015);

раздел 1 – 00315029 (вместо 00314022);

раздел 2 – 00315036 (вместо 00314039);

приложение 1 к разделу 3 – 00315067 (вместо 00314060);

приложение 2 к разделу 3 – 00315074 (вместо 00314077);

раздел 4 – 00315081 (вместо 00314084);

раздел 5 – 00315098 (вместо 00314091);

раздел 6 – 00315104 (вместо 00314107);

раздел 7 – 00315111 (вместо – 00314114);

раздел 8 – 00315128 (вместо 00314121);

продолжение раздела 8 – 00315135 (вместо 00314138);

приложение 1 к разделу 8 – 00315142 (вместо 00314145);

приложение 1 к разделу 8 (продолжение) – 00315159 (вместо 00314152)

раздел 9 – 00315166 (вместо 00314169);

продолжение раздела 9 – 00315173 (вместо 00314176);

продолжение раздела 9 – 00315180 (вместо 00314183);

приложение 1 к разделу 9 – 00315197 (вместо 00314190);

приложение 1 к разделу 9 (продолжение) – 00315203 (вместо 00314206)

приложение 1 к разделу 9 (продолжение) – 00315210 (вместо 00314213);

раздел 10 – 00315234 (вместо 00314237);

продолжение раздела 10 – 00315241 (вместо 00314244)

раздел 11 – 00315258 (вместо 00314220);

продолжение раздела 11 – 00315265 (вместо 00314268);

раздел 12 – 00315272 (вместо 00314275).

Штрих-коды считывают специальным сканером, что ускоряет процесс сдачи отчетности и ее обработки. Изменение штрих-кодов дает возможность иметь всегда актуальные формы налоговых деклараций. Они размещаются в свободном доступе на сайте ФНС и ГНИВЦ. В свою очередь автоматизированный ввод данных исключает человеческий фактор (устраняется вероятность ошибки налогового инспектора, имеется возможность строго учета каждого листа).

Обновление кодов операций в приложении 1

Операции, не признаваемые объектом обложения НДС (п. 2 ст. 146 НК), подлежат отражению в разделе 7 декларации. В графе 1 раздела 7 декларации отражают коды операций. Налогоплательщик выбирает коды в зависимости от того, какой раздел декларации он заполняет, и какие операции у него есть.

Перечень кодов операций приведен в приложении 1 к порядку заполнения декларации. В это приложение внесены изменения и дополнения приказом № ЕД-7-3/1191@. Часть этих поправок, связанных с новыми кодами, ранее были рекомендованы письмами налоговой службы.

В разделе I приложения 1 перечень кодов операций, не признаваемых объектом налогообложения, дополнен двумя кодами (1010833 и 1010834). Их включение в перечень связано с изменениями, внесенными в п. 2 ст. 146 НК законом № 323-ФЗ.

Напомним, что этим законом перечень операций, не признаваемых объектом обложения НДС, дополнен двумя пунктами (п. 22 и 23). В них указаны социально значимые операции:

оказание услуг по бесплатной догазификации домовладений граждан;

поставки газа для бесплатного обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях.

Теперь соответствующие дополнения внесены в раздел I приложения 1 к порядку заполнения декларации. Операциям присвоены коды 1010833 (в части оказания услуг по присоединению населения к газораспределительным сетям) и 1010834 (для поставок газа в целях бесплатного обеспечения горения Вечного огня).

Раздел II приложения 1, в котором перечислены операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) (ст. 149 НК) также изменен.

В части операций с драгметаллами в перечне признана утратившей силу строка по коду 1010286 (реализация необработанных алмазов обрабатывающим предприятиям всех форм собственности). Эта операция была исключена из числа не подлежащих налогообложению (подп. 10 п. 3 ст. 149 НК) законом № 323-ФЗ (подп. «б» п. 3 ст. 1). При этом в отношении ряда операций с необработанными и обработанными природными алмазами установлен порядок применения нулевой налоговой ставки (п. 1 подп. 6.1 ст. 164 НК). Поэтому по коду 1010285 в разделе II такие операции теперь указаны как исключение, а раздел III приложения 1 дополнен двумя новыми кодами. Они касаются реализации добывающими драгметаллы налогоплательщиками Госфонду драгоценных металлов и драгоценных камней, фондам драгметаллов и драгкамней субъектов РФ, Банку России и банкам обработанных природных алмазов (код операции 1011458), необработанных природных алмазов (код 1011459). Под этот код попадает и реализация добывающими компаниями необработанных природных алмазов иным организациям.

Кроме того в раздел III приложения 1 добавлены коды операций при реализации облагаемых по ставке 0 % услуг:

по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 01.01.2022 и включенных в реестр объектов туристской индустрии) (подп. 18 п. 1 ст. 164 НК) ( код 1011455 );

по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 01.01.2022 и включенными в реестр объектов туристской индустрии (подп. 19 п. 1 ст. 164 НК) (код 1011456) и которые не являются объектами туристской индустрии (например, санатории) (код 1011457).

Раздел IV приложения 1 содержит перечень кодов операций, осуществляемых налоговыми агентами. Законом № 323-ФЗ был внесен ряд уточнений, целью которых является повышения эффективности налогообложения услуг в электронной форме, оказываемых иностранными организациями. Введение санкций привело к тому, что иностранные компании не всегда платили НДС. Российские организации и предприниматели – прямые покупатели электронных услуг у иностранных компаний, могли платить налог как налоговые агенты. Налог удерживали из суммы, причитающейся к уплате иностранной компании. И в декларации (стр. 70 разд. 2) указывали:

код 1011712 – если рассчитывались деньгами;

код 1011711 – при неденежной форме расчетов.

Теперь строки с указанными кодами признаны утратившими силу.

В то же время раздел IV приложения 1 дополнен новыми кодами.

Летом прошлого года законом № 324-ФЗ (п. 2 ст. 3) ст. 161 НК была дополнена новым п. 5.2. Согласно этой норме, при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ иностранными лицами, упомянутыми в указанной статье, в счет выкупа выпущенных ими цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, обязанности налогового агента возложены на операторов информационных систем, в которых выпущены указанные цифровые права. Теперь для таких операций предусмотрен код 1011719.

Законом № 323-ФЗ ст. 174.2 НК была дополнена новым пунктом 10.1.

С 01.10.2022 российские организации и ИП вновь выполняют функции налоговых агентов по НДС при покупке у иностранной компании электронных услуг, местом реализации которых является РФ. Это относится и к договорам поручения, комиссии, агентским и иным аналогичным договорам. Порядок исчисления и уплаты налога предусмотрен п. 1 и 2 ст. 161 НК (если иное не предусмотрено п. 10 ст. 174.2 НК). Таким услугам присвоен код 1011720.

Заметим, что агентский НДС у российского покупателя теперь входит в единый налоговый платеж (ЕНП). Его покупатель электронных услуг должен будет перечислять на ЕНС.

При реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых признается территория РФ, налоговая база по НДС определяется налоговыми агентами в случае реализации этих товаров (работ, услуг) налогоплательщиками – иностранными лицами. Речь идет о иностранных компаниях, не состоящих на учете в налоговых органах либо состоящими на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на российской территории принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, либо в связи с открытием счета в банке. Это следует из п.1 ст. 161 НК. Для таких операций в разделе IV приложения 1 введен код 1011721. Соответствующие изменения внесены и в п. 36, 37.3 порядка заполнения декларации (п. 3, 4 приложения 2 к приказу № ЕД-7-3/1191@).

Дополнение в кодах оснований

С 2022 года налогоплательщик вправе рассчитывать на ускоренное возмещение НДС до окончания камеральной проверки. Для этого на дату представления заявления о применении указанного порядка должны соблюдаться одновременно два условия:

налогоплательщик не находится в процессе реорганизации или ликвидации;

в его отношении не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Без банковской гарантии или поручительства такая компания может заявить об ускоренном возмещении налога в сумме, не превышающей совокупный объем налогов и страховых взносов, уплаченных (а не исчисленных) за предшествующий календарный год.

Ускоренный заявительный порядок действует до конца 2023 года.

Это стало возможным с принятием мер поддержки законом № 67-ФЗ и внесением дополнения в ст. 176.1 НК (подп. 8 п. 2). Для такого основания применения заявительного порядка возмещения налога в табл. 4.10 формата представления декларации введен дополнительный код – 08. Пункт 34.5 порядка заполнения декларации в связи с этим дополнен абзацем десятым.