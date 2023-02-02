Формируем новый отчет ЕФС-1 вместо СЗВ-ТД в «1С:ЗУП»

Правление ПФР утвердило новый вид отчетности – форму ЕФС-1, а также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 №245п, а формат подачи в электронном виде – постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 №246п.

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Формируем новый отчет ЕФС-1 вместо СЗВ-ТД в «1С:ЗУП»

Единая форма включает титульный лист и два раздела, а также подразделы к каждому из них.

  • Раздел 1 «Сведения о трудовой деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию» состоит из подраздела 1, подразделов 2 и 3. Раздел 1 объединяет в себе сведения, которые содержались в формах СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.

  • Раздел 2 полностью предназначен для отражения сведений о взносах на травматизм – аналог формы 4-ФСС.

Титульный лист является обязательным для заполнения при представлении всех разделов и подразделов формы.

С версий программы 3.1.23.458 / 3.1.24.308 реализовано формирование раздела 1.

Раздел 2 формы ЕФС-1 будет реализован позднее.

Для формирования сведений о трудовой деятельности с 2023 года необходимо использовать прежний документ – «Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД».

Если дата документа 1 января 2023 года и позднее, файл выгрузки формируется в новом формате, утвержденном для ЕФС-1. Печатная форма ЕФС-1 также добавлена в документ.

Заполнение документа «Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД» доработано с учетом изменений.

В форму автоматически добавляются сведения о заключении или прекращении договора гражданско-правового характера о выполнении работ или оказании услуг по аналогии с приемом. Для этого в документах договоров ГПХ установите флажок «Отразить трудовую деятельность».

Для мероприятий по договорам ГПХ также необходимо указать код по ОКЗ. Код укажите вручную из классификатора в документе договора в одноименном поле. Также еще нужно указать код выполняемой функции.

В программе коды выполняемой функции для договоров ГПХ хранятся в справочнике «Трудовые функции». Код подбирается автоматически программой и зависит от документа, с помощью которого регистрируется договор: «Договор (работы, услуги)», «Договор авторского заказа».

Если нужно передать кадровое мероприятие по лицензионным договорам или договорам об отчуждении исключительных прав, то мероприятие регистрируется с помощью документа «Регистрация трудовой деятельности».

В сведениях о трудовой деятельности теперь нужно заполнять статус застрахованного лица. В программе статус застрахованного лица указывается в сведениях автоматически в поле «Код категории».

С 2023 года в графе 7 – «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса Российской Федерации, федерального закона» – помимо причины прекращения трудового договора необходимо указывать код причины увольнения.

В программе для этого в форме сведений появилась новая колонка «Код причины (ПФР)». Код заполняется автоматически из нового справочника «Причины увольнения ПФР».

Новый справочник связан со справочником «Основания увольнения», данные которого используется при увольнении сотрудника в документе «Увольнение» поле «Основание увольнения».

В карточке основания увольнения появилась новое поле – «Причина увольнения (ПФР)». Поэтому, при регистрации увольнения и выборе основания увольнения в дальнейшем код причины увольнения будет заполнен автоматически в сведениях о трудовой деятельности сотрудника.

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