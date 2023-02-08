Внедрение «1С:ERP» для построения эффективной корпоративной системы учета в дочерней компании РЖД – ООО «БФИ»

Выделили цели внедрения «1С:ERP»:
Получение системы управления всеми подразделениями и направлениями деятельности, позволяющую оценить деятельность любых требуемых разрезах.
Расширение аналитичности управленческого учета
Сокращение трудоемкости подготовки управленческой отчетности.
Ускорение представления ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности
Ускорение на 1 месяц предоставление ежегодной отчетности.
В результате внедрения «1С:ERP», предприятие получило систему управления всеми подразделениями и направлениями деятельности, позволяющую оценить деятельность любых требуемых разрезах.
Было внедрено бюджетирование, казначейство и финансовое планирование, а также бухучет.
Автоматизация формирования и консолидации для построения управленческой отчетности позволила достигнуть следующих результатов:
Сокращение трудоемкости подготовки управленческой отчетности в 1,7 раза.
Ускорение представление ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности в 2 раза.
Ускорение на 1 месяц предоставление ежегодной отчетности.