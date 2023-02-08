Внедрение «1С:ERP» для построения эффективной корпоративной системы учета в дочерней компании РЖД – ООО «БФИ»

У компании возникла необходимость в эффективной корпоративной системе учета. Надо было осуществить запуск комплексной системы корпоративного учета, автоматизирующей функции бюджетирования, казначейства, бухгалтерского и налогового учета, МСФО. О том, как мы это сделали, расскажем в нашем новом кейсе.

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Выделили цели внедрения «1С:ERP»:

  • Получение системы управления всеми подразделениями и направлениями деятельности, позволяющую оценить деятельность любых требуемых разрезах.

  • Расширение аналитичности управленческого учета

  • Сокращение трудоемкости подготовки управленческой отчетности.

  • Ускорение представления ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности

  • Ускорение на 1 месяц предоставление ежегодной отчетности.

В результате внедрения «1С:ERP», предприятие получило систему управления всеми подразделениями и направлениями деятельности, позволяющую оценить деятельность любых требуемых разрезах.

Было внедрено бюджетирование, казначейство и финансовое планирование, а также бухучет.

Автоматизация формирования и консолидации для построения управленческой отчетности позволила достигнуть следующих результатов:

  • Сокращение трудоемкости подготовки управленческой отчетности в 1,7 раза.

  • Ускорение представление ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности в 2 раза.

  • Ускорение на 1 месяц предоставление ежегодной отчетности.

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