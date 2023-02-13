ИП на УСН: как уменьшать авансовые платежи в 2023 году

В письме ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ даны рекомендации ИП, применяющим УСН с объектом налогообложения «доходы» и не производящим выплаты и вознаграждения физическим лицам, в части возможности уменьшения сумм авансовых платежей по налогу на величину перечисленных страховых взносов.

Напомним, что ИП вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на ОПС и на ОМС:

в совокупном фиксированном размере 45 842 руб. за расчетный период 2023 года (подп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК), если величина дохода плательщика за этот период не превышает 300 000 руб.;

в совокупности приведенной суммы и 1% суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 руб. за расчетный период, если величина дохода плательщика за этот период превысила указанные 300 000 руб.

При этом страховые взносы в фиксированном размере ИП должны уплатить до 31.12.2023, а начисляемую с превышения сумму – до 01.07.2024.

Величина страховых взносов на конец года и дата возникновения обязательства известны. Поэтому в данном случае направлять уведомление предпринимателю нет необходимости. Но при этом на ЕНС предпринимателя должно быть положительное сальдо в размере не менее суммы страховых взносов.

Во всех же других случаях уплаты взносов ИП без уведомления не обойтись.

В то же время в течение 2023 г. законодатель допускает (п. 12 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ) представление в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налогов в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ (далее - платежное поручение). На основании платежных поручений налоговики должны иметь возможность однозначно определить:

принадлежность денежных средств к источнику доходов бюджетов бюджетной системы РФ;

срок уплаты;

иные реквизиты, необходимые для определения соответствующей обязанности.

Приведенная норма позволила налоговикам констатировать, что для налогоплательщика в течение текущего года действуют альтернативные механизмы информирования о совокупной обязанности, подлежащей учету на ЕНС, в том числе, на основе указанных платежных поручений (распоряжений).

На взгляд ФНС, ИП не могут быть:

поставлены в худшие условия по сравнению с иными плательщиками налогов, и

лишены возможности осуществлять информирование о совокупной обязанности на основе платежек для целей использования предусмотренного законодательством о налогах и сборах механизма уменьшения налога на сумму уплаченных страховых взносов. Уменьшить же налог, авансовый платеж по налогу можно вплоть до нуля (письмо Минфина от 01.09.2014 № 03-11-09/43709).

При возможности однозначного определения из платежного поручения назначения платежа как страхового взноса в фиксированном размере за соответствующий период, информация о совокупной обязанности, в отношении которой совершена уплата такого страхового взноса, может быть определена по данным такого платежного поручения.

Сумма, указанная в распоряжении:

должна быть не менее величины планируемого уменьшения авансового платежа по УСН за соответствующий отчетный период и

должна сформировать положительное сальдо ЕНС на сумму не менее каждого такого планируемого уменьшения.

Пример №1

Предприниматель, использующий УСН с объектом обложения «доходы», решил за счет страховых взносов уменьшить до нуля величину авансового платежа по налогу, уплачиваемому при УСН, за I квартал 2023 г. Сумму авансового платежа можно уменьшить только на величину уплаченных страховых взносов. Поэтому ИП уплатил страховые взносы до конца I квартала.

В момент уплаты взносов ИП еще точно не мог определить величину доходов за этот отчетный период.

Поэтому предприниматель перечислил сумму взносов с небольшим запасом в 10 500 руб. При оформлении платежного поручения ИП указал:

получателя - Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС по управлению долгом);

банк получателя - Отделение Тула банка России//УФК по Тульской области, г. Тула;

в поле 104 – КБК 182 1 02 02000 01 1000 160 (код страховых взносов, уплачиваемых ИП в совокупном фиксированном размере);

в поле 107 – 00.00.2023.

Доходы ИП с учетом поступивших авансов за I квартал 2023 г. составили 168 350 руб., исчисленная сумма авансового платежа за первый квартал составила 10 101 руб. (168 350 руб. х 6 %).

Перечисленная в счет страховых взносов сумма 10 500 руб.:

превзошла исчисленную величину авансового платежа 10 500 > 10 101.

способствовала образованию на ЕНС положительного сальдо.

ИП совершил все действия, рекомендованные налоговиками. И судя по разъяснениям, данным в письме № СД-4-3/1023@, ИФНС должна уменьшить величину авансового платежа на сумму перечисленных взносов. Как ИНФС узнает о размере авансового платежа?

Декларация по УСН, в разделе 2.1.1 которой приводится сумма авансового платежа по налогу за I квартал (стр. 130), подается лишь по окончании налогового периода. ИП должны будут представить ее не позднее 25.04.2024.

ИП может воспользоваться возможностью подать уведомление, указав в нем размер обязательства. ИП направил 24.04.2023 уведомление, указав в нем сумму авансового платежа по УСН за I квартал 2023 г. в сумме 10 101 руб., КБК 182 1 05 01011 01 1000 110, дату 00.21.2023.

Конец примера №1

Наличие положительного сальдо на ЕНС ИП за счет уплаченных страховых взносов в размере, превышающем величину авансового платежа, позволяет налоговикам снизить авансовый платеж до нуля.

Для уменьшения авансового платежа за полугодие налоговики в письме предлагают уплатить платежным поручением страховой взнос в размере не менее причитающейся к уплате суммы авансового платежа по итогам полугодия.

На этот раз в платежке необходимо указать КБК ЕНП 182 0 10 61201 01 0000 510. Обосновывается это тем, что налогоплательщики могут воспользоваться правом на представление в течение 2023 года платежных поручений в уплату платежей в бюджетную систему РФ при условии, что ранее ими указанные уведомления в налоговые органы не представлялись (п. 14 ст. 4 закона № 263-ФЗ).

Размер обязательства по страховому взносу приводится в уведомлении с указанием его КБК. Уведомление логично направить за несколько дней до уплаты страхового взноса, срок перечисления которого хотя и нигде не определен, но значится последним днем первого полугодия. Ведь уменьшить авансовый платеж по налогу, повторимся, можно лишь на сумму уплаченных страховых взносов.

Пример №2

Доходы предпринимателя за первое полугодие 2023 г. составили 402 750 руб.

Исчисленная сумма авансового платежа 24 165 руб. (402 750 руб. х 6 %). Для того чтобы уменьшить ее до нуля, ИП необходимо до 30.06.2023 перечислить в счет уплаты страховых взносов в фиксированном размере 13 666 руб. (24 165 – 10 500).

ИП уплатил страховые взносы с некоторым запасом, направив в Управление Федерального казначейства по Тульской области ЕНП в сумме 14 200 руб., указав в платежном документе КБК 182 0 10 61201 01 0000 510.

В уведомлении на страховые взносы ИП должен указать КБК 182 1 02 02000 01 1000 160, а по авансовому платежу по налогу – КБК 182 1 05 01011 01 1000 110.

Актуальные КБК для предпринимателей по УСН размещены на сайте ИФНС, а КБК страховых взносов для ИП.

Нужно помнить, что все перечисления, которые оформлены ЕНП, попадут на ЕНС независимо от указанного КБК.

Наличие положительного сальдо на ЕНС предпринимателя за счет уплаты страховых взносов в фиксированном размере в величине, превышающей исчисленную к доплате сумму авансового платежа за полугодие (14 599 (14 200 + 399 (10 500 – 10 101) > 14 155 (24 165 – 10 010) позволяет налоговикам снизить авансовый платеж до нуля.

Конец примера №2

За счет уплаченной суммы страховых взносов ИП может уменьшать до нуля исчисленную величину налога при сумме дохода 856 840 руб. Она определяется из уравнения А руб. х 6 % = 45 842 руб. + (А руб. – 300 000 руб.) х 1 %, где А – искомая величина, А = 856 840 руб. ((45 842 руб. – (300 000 руб. х 1%)) : 5%).

В заключение отметим, что все «упрощенцы» при оформлении налоговой декларации по УСН за 2022 год должны использовать форму в редакции приказа ФНС России от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@. Данным приказом: