Внедрение «1С:ERP» в ООО «Пластформ» Gebau Kunststoff

Компания нуждалась в срочной автоматизации бизнес-процессов.
Собственник и топ-менеджеры компании поставили основные цели внедрения системы:
Автоматизация получения управленческой отчетности с высоким уровнем аналитичности и актуальности.
Автоматизация управленческого учета для собственника и топ-менеджмента компании.
Управление снабжением в целях 100% обеспечения производственной программы.
Финансовое управление бизнесом инструментами синхронизации бюджетной и казначейской функции.
Автоматизация внутрицеховое управления.
Синхронизация товарных календарей сбыта, производства и снабжения.
Максимальная информационная поддержка процессов сбыта и маркетинга фирмы.
В ходе проекта внедрения 1С:ERP автоматизированы участки:
Маркетинг и управление отношениями с клиентами (CRM).
Управление сбытом.
Управление производством.
Снабжение.
Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей.
Результаты внедрения:
Автоматизация бизнес-процессов маркетинга и сбыта обеспечило стратегический рост оборота компании на 15%.
Управление закупками обеспечило рост своевременного обеспечения коммерческой программы с 95% до 100%.
На 3 недели сократились сроки готовности управленческой отчетности и выросла ее аналитичность. Это позволяет руководству компании своевременно формировать и корректировать управленческие решения по оперативной деятельности и развитию компании.
Ускорение выполнения заказов на 10%.
Сокращение расходов на материальные ресурсы на 20%.
Сокращение объемов материальных запасов на 20%.
Уменьшение накладных расходов на 15%.
Уменьшение затрат на выпуск продукции на 9%.
Ускорение получения управленческой отчетности на неделю.