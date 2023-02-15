Внедрение «1С:ERP» в ООО «Пластформ» Gebau Kunststoff

Компания нуждалась в срочной автоматизации бизнес-процессов.

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Компания нуждалась в срочной автоматизации бизнес-процессов.

Собственник и топ-менеджеры компании поставили основные цели внедрения системы:

  • Автоматизация получения управленческой отчетности с высоким уровнем аналитичности и актуальности.

  • Автоматизация управленческого учета для собственника и топ-менеджмента компании.

  • Управление снабжением в целях 100% обеспечения производственной программы.

  • Финансовое управление бизнесом инструментами синхронизации бюджетной и казначейской функции.

  • Автоматизация внутрицеховое управления.

  • Синхронизация товарных календарей сбыта, производства и снабжения.

  • Максимальная информационная поддержка процессов сбыта и маркетинга фирмы.

В ходе проекта внедрения 1С:ERP автоматизированы участки:

  • Маркетинг и управление отношениями с клиентами (CRM).

  • Управление сбытом.

  • Управление производством.

  • Снабжение.

  • Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей.

Результаты внедрения:

  • Автоматизация бизнес-процессов маркетинга и сбыта обеспечило стратегический рост оборота компании на 15%.

  • Управление закупками обеспечило рост своевременного обеспечения коммерческой программы с 95% до 100%.

  • На 3 недели сократились сроки готовности управленческой отчетности и выросла ее аналитичность. Это позволяет руководству компании своевременно формировать и корректировать управленческие решения по оперативной деятельности и развитию компании.

  • Ускорение выполнения заказов на 10%.

  • Сокращение расходов на материальные ресурсы на 20%.

  • Сокращение объемов материальных запасов на 20%.

  • Уменьшение накладных расходов на 15%.

  • Уменьшение затрат на выпуск продукции на 9%.

  • Ускорение получения управленческой отчетности на неделю.

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ВДГБ

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