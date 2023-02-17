Автоматизация бизнес-процессов предприятия на базе «1С:ERP» в ООО «НАША ИГРУШКА»

Общество с ограниченной ответственностью «НАША ИГРУШКА» осуществляет продажу игрушек и других детских товаров крупным и мелким оптом. Компания основана в 1993 году.
Сегодня ТК «Наша игрушка» входит в десятку самых крупных компаний-поставщиков российского рынка детских игрушек. Компания обратилась с просьбой автоматизировать бизнес-процессы предприятия.
О том, как мы это сделали, расскажем в нашем новом кейсе.
Для решения этой задачи было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2».
Целью внедрения программного продукта было:
получение системы управления всеми подразделениями и направлениями деятельности, позволяющую оценить деятельность любых требуемых разрезах;
расширение аналитичности управленческого учета;
тестирование полноты нормативно справочной информации текущей системы для полного запуска конфигурации «1С:Управление предприятием (ERP) 2.4»;
тестирование отработки всех первичных документов и хозопераций для последующего быстрого запуска оперативного учета закупок и продаж;
сокращение трудоемкости подготовки управленческой отчетности;
ускорение представления ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности.
В результате внедрения программного продукта, предприятие получило систему управления всеми подразделениями и направлениями деятельности, позволяющую оценить деятельность любых требуемых разрезах.
Автоматизация формирования и консолидации для построения управленческой отчетности позволило достигнуть следующих результатов:
Расширение аналитичности управленческого учета.
Сокращение трудоемкости подготовки управленческой отчетности в 2,7 раза.
Ускорение предоставления ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности в 2 раза.
Ускорение на 1 месяц предоставления ежегодной отчетности.