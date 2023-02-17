Автоматизация бизнес-процессов предприятия на базе «1С:ERP» в ООО «НАША ИГРУШКА»

Общество с ограниченной ответственностью «НАША ИГРУШКА» осуществляет продажу игрушек и других детских товаров крупным и мелким оптом. Компания обратилась с просьбой автоматизировать бизнес-процессы предприятия. О том, как мы это сделали, расскажем в нашем новом кейсе.

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Общество с ограниченной ответственностью «НАША ИГРУШКА» осуществляет продажу игрушек и других детских товаров крупным и мелким оптом. Компания основана в 1993 году.

Сегодня ТК «Наша игрушка» входит в десятку самых крупных компаний-поставщиков российского рынка детских игрушек. Компания обратилась с просьбой автоматизировать бизнес-процессы предприятия.

О том, как мы это сделали, расскажем в нашем новом кейсе.

Для решения этой задачи было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2».

Целью внедрения программного продукта было:

  • получение системы управления всеми подразделениями и направлениями деятельности, позволяющую оценить деятельность любых требуемых разрезах;

  • расширение аналитичности управленческого учета;

  • тестирование полноты нормативно справочной информации текущей системы для полного запуска конфигурации «1С:Управление предприятием (ERP) 2.4»;

  • тестирование отработки всех первичных документов и хозопераций для последующего быстрого запуска оперативного учета закупок и продаж;

  • сокращение трудоемкости подготовки управленческой отчетности;

  • ускорение представления ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности.

В результате внедрения программного продукта, предприятие получило систему управления всеми подразделениями и направлениями деятельности, позволяющую оценить деятельность любых требуемых разрезах.

Автоматизация формирования и консолидации для построения управленческой отчетности позволило достигнуть следующих результатов:

  • Расширение аналитичности управленческого учета.

  • Сокращение трудоемкости подготовки управленческой отчетности в 2,7 раза.

  • Ускорение предоставления ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности в 2 раза.

  • Ускорение на 1 месяц предоставления ежегодной отчетности.

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