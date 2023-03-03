Имущественные налоги организаций за 2022 год: февральская обязанность по уплате, уведомления, особенности

С 2023 года для имущественных налогов юридических лиц (транспортного, земельного и налога на имущество организаций) установлены единые сроки уплаты.

За налоговый период 2022 года указанные налоги следует уплатить не позднее 28.02.2023 (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Эти сроки одинаковы во всех регионах. Исключение составляют ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В этих регионах до 31.03.2023 проводится инвентаризация имеющихся имущества, имущественных прав, требований и обязательств.

Инвентаризация проводится на дату, предшествующую дате начала применения в отношении налогоплательщиков этих регионов положений законодательства РФ о налогах и сборах.

С 01.01.2023 имущественные налоги и авансы по ним налогоплательщики перечисляют платежкой в составе ЕНП на ЕНС. На что нужно обратить внимание в феврале, исполняя обязательства по уплате этих налогов?

Налог на имущество организаций

Налоговые декларации по этому налогу нужно представить (п. 1 ст. 368 НК) по истечении налогового периода (календарного года) в налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества.

Форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций, формат ее представления в электронной форме и порядок ее заполнения приведены в приложениях 1 – 3 к приказу ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.

Представить декларацию по налогу на имущество организаций за 2022 год нужно не позднее 27.03.2023 (единый день отчетности 25.03.2023 – суббота).

Плательщикам – российским организациям разрешено не включать в налоговую декларацию сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Если же у названных организаций в истекшем налоговом периоде имелись только объекты налогообложения с кадастровой стоимостью, то налоговую декларацию по ним представлять не нужно.

В разделе 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» декларации нужно указать:

исчисленную сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период (стр. 021), в том числе сумму авансовых платежей, подлежащих уплате за:первый квартал (стр. 023);полугодие (второй квартал) (стр. 025);девять месяцев (третий квартал) (стр. 027);

сумму налога, подлежащую уплате в бюджет (стр. 30) или

сумму налога, исчисленную к уменьшению (стр. 40).

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, при этом определяется как разница между величиной налога, исчисленного за налоговый период, и совокупностью сумм авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода:

стр. 030 = стр. 21 – (стр. 23 + стр. 25 + стр. 27)

Если подсчитанное таким образом значение меньше нуля, то по стр. 030 указывается прочерк, а само число заносится по стр. 040.

Налогоплательщикам необходимо уплатить:

сумму налога по итогам 2022 года в срок не позднее 28.02.2023;

суммы авансовых платежей по налогу за 2023 год – не позднее 28.04; 28.07 и 30.10 (28.10.2023 – суббота);

сумму налога, подлежащую уплате за 2023 год, – не позднее 28.02.2024.

ИФНС определяет совокупную обязанность налогоплательщика (налогового агента) на ЕНС, сравнивает ее с суммой ЕНП и производит зачет денежных средств в счет платежей в бюджет. Зачет при этом производится с соблюдением установленной законом очередности.

Разница между ЕНП и совокупной обязанностью составляет сальдо ЕНС. Оно может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Как видим перечислить сумму налога на имущество, подлежащую уплате за 2022 год (28.02.2023), плательщик должен в общем случае до подачи декларации за год (27.03.2023), из которой налоговики узнают величину обязательства.

В такой ситуации НК (п. 9 ст. 58) обязывает налогоплательщика представить в ИФНС по месту учета уведомление об исчисленной сумме налога. Срок представления уведомления – не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога. Уведомление подают в электронной форме по ТКС с применением УКЭП либо через личный кабинет налогоплательщика.

По налогу на имущество за 2022 год уведомление необходимо направить не позднее 27.02.2023 (25.02.2023 – суббота).

Форма уведомления, порядок его заполнения и формат представления в электронной форме приведены в приложениях 1 – 3 к приказу ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление состоит из титульного листа и раздела «Данные». В разделе «Данные» предусмотрены блоки, в которые нужно занести информацию об обязательствах по налогу, авансовому платежу по налогу, страховым взносам, сборам: КПП, код по ОКТМО, КБК налога, сумма налога, отчетный (налоговый) период (код) / номер месяца (квартала), отчетный (календарный) год.

Для суммы налога на имущество организаций за 2022 год (сумма будет указана в налоговой декларации) в уведомлении нужно указать:

КБК 18210602010021000110;

отчетный (налоговый) период (код) / номер месяца (квартала) – 34/04;

отчетный (календарный) год – 2022.

Упомянутый ранее п. 9 ст. 58 НК обязывает налогоплательщиков представить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, если законодательством о налогах и сборах предусмотрена их уплата (перечисление), а обязанность по представлению налоговой декларации не установлена.

Эту норму логично применить к объектам недвижимости с кадастровой стоимостью.

Следуя этому положению, организации должны направить уведомления и по объектам недвижимости с кадастровой стоимостью.

Ведь в любом случае деньги будут перечислены в виде ЕНП. При отсутствии уведомления (и декларации по объектам с кадастровой стоимостью) налоговики не смогут распределить налог в бюджетную систему.

Для налога на имущество организаций установлен один КБК 182 1 06 02010 02 1000 110.

Поэтому при наличии у организации в одном муниципальном образовании нескольких объектов недвижимости, у которых различным образом определяется налоговая база, в уведомлении указывается совокупность их сумм налога на имущества, причитающегося к уплате за год, авансовых платежей по налогу.

Пример

Организация, находящаяся в муниципальном округе Головинский г. Москвы (ИФНС № 43), имеет два объекта недвижимости (производственный цех и офисное здание). Налоговая база одного объекта определяется как среднегодовая стоимость имущества, у второго – как кадастровая стоимость. Расположены оба объекта в этом же муниципальном округе. Суммы налога на имущество, подлежащие уплате за 2022 год, за первый объект 93 682 руб., за второй – 243 748 руб. Для упрощения примера предполагаем, что авансовые платежи по налогу организация не платит.

Начисление причитающихся к уплате сумм налога на имущество за 2022 год по объектам недвижимости и перечисление денежных средств за них в виде ЕНП в бухгалтерском учете сопровождается следующими записями:

Дебет 20 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на имущество»

93 683 руб. – начислен налог на имущество по производственному зданию исходя из среднегодовой стоимости;

Дебет 26 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на имущество»

243 748 руб. – начислен налог на имущество по офисному зданию с кадастровой стоимостью;

Дебет 68 субсчет «ЕНП» Кредит 51

337 430 руб. (93 682 + 243 748) – перечислены денежные средства в виде ЕНП в счет налога на имущество;

Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на имущество» Кредит 68 субсчет «ЕНП»

337 430 руб. – отражено исполнение обязанности по уплате налога на имущество за 2022 год.

В уведомлении, направляемом в ИФНС № 43 по г. Москве, в блоке по налогу на имущество указывается следующее:

КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 774301001

Код по ОКТМО 45338000

Код бюджетной классификации 18210602010021000110

Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 337 430,00

Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) 34/04

Отчетный (календарный) год 2022

В течение 2022 года налогоплательщик мог уплачивать авансовые платежи по налогу на имущество. Авансовый платеж по налогу на имущество в отношении недвижимости, облагаемой налогом исходя из кадастровой стоимости, уплачивается по месту нахождения недвижимости в сумме, равной 1/4 произведения ставки и кадастровой стоимости (п. 13 ст. 378.2 НК).

По платежам за первый квартал, полугодие и 9 месяцев, внесенным до 01.01.2023 года, у ИФНС имеется вся информация об уплате налога из платежных поручений. Если платеж за год (а по сути 4 кв.) произведен в 2022 году (такая ситуация возможна, когда известна база для начисления и она не менялась в течение года), уведомления подавать не нужно. Налоговики распределят налог из совокупной обязанности согласно платежному поручению.

Другое дело, если остаточный платеж по налогу на имущество за 2022 год (4 кв.), налогоплательщик внес в 2023 году посредством ЕНП на ЕНС.

В этом случае, чтобы ИФНС поняла, что эту сумму нужно зачесть по налогу на имущество за 2022 год, налогоплательщик должен подать уведомление до 27.02.2023, указав в нем сумму платежа и период.

Важно своевременно подавать уведомления об исчисленных суммах налогов, особенно при отсутствии обязанности по представлению декларации. Без уведомлений деньги не могут быть распределены по бюджетам, что приведет к начислению пени.

Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.

Организации, имеющие право на установленные законодательством льготы по налогу на имущество за 2022 год, могут направить в ИФНС по своему выбору заявление об их предоставлении. К заявлению можно приложить подтверждающие документы.

Если не представить заявление или не сообщить об отказе от льготы, ИФНС предоставит льготу на основании данных, полученных по межведомственному обмену. Льгота будет действовать с налогового периода, в котором у организации возникло право на налоговую преференцию.

Транспортный и земельный налог

Начиная с налогового периода за 2020 год плательщики транспортного налога и плательщики земельного налога налоговые декларации по этим налогам в соответствующие ИФНС не представляют.

При этом обязанность по уплате налогов и авансовых платежей по ним сохранена. Срок уплаты налогов за 2022 год – 28.02.2023.

Авансовые платежи по каждому из этих налогов с 2023 года нужно вносить в срок не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Это при условии, если иное не предусмотрено:

законами субъектов РФ о транспортном налоге;

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, нормативным правовым актом представительного органа федеральной территории «Сириус») по земельному налогу.

Налог и авансовые платежи по налогу плательщикам:

транспортного налога надлежит уплатить в бюджет по месту нахождения транспортных средств;

земельного налога – в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения

Поскольку по обоим налогам обязанности представлять налоговые декларации нет, налогоплательщики должны направить в соответствующий налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам. Возникает вопрос: какие суммы указывать в уведомлении?

Сумма, подлежащая уплате в бюджет по каждому названному налогу за год, определяется как разница между исчисленной величиной налога и суммами соответствующих авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода.

При уплате всех авансовых платежей в 2022 году подавать уведомление не нужно. Платежи 2022 года по платежным поручениям зарезервированы ИФНС до наступления срока уплаты (до 28.02.2023).

Если же авансовые платежи по налогам не уплачивали, тогда до 27.02.2023 необходимо представить в ИФНС уведомления с блоками о сумме, подлежащей уплате в бюджет по соответствующему налогу за 2022 год.

Пример

Организация, находящаяся в Москве в муниципальном округе Марфино, имеет транспортные средства и земельный участок, зарегистрированные по месту ее нахождения. Суммы налогов, подлежащие уплате в бюджет за 2022 год, по транспортным средствам 85 724 руб., по земельному участку – 98 536 руб.

В уведомлении, направляемом 22.02.2023 в ИФНС № 17 по г. Москве, организация указала следующую информацию

в блоке по транспортному налогу:КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 771701001Код по ОКТМО 45356000Код бюджетной классификации 18210604011021000110Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 85 724,00Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) 34/04Отчетный (календарный) год 2022

в блоке по земельному налогу:КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 771701001Код по ОКТМО 45356000Код бюджетной классификации 18210606031031000110Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 98 536,00Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) 34/04Отчетный (календарный) год 2022

Если авансовые платежи были уплачены за первый, второй и третий кварталы в 2022 году, а за четвертый квартал в 2023 году, то на последний платеж нужно подать уведомление.

Уведомления нужно подавать по представления деклараций. Если сумма налога (транспортного, земельного или налога на имущество организаций), указанная в декларации, не совпадет с суммой авансовых платежей, ИФНС будет брать за основу обязанность по уплате налога в соответствии с декларацией.

Какую еще особенность учесть

Земельный налог является местным налогом. Налоговая база по земельному участку определяется как его кадастровая стоимость. Может случиться так, что в течение налогового периода у земельного участка поменяются границы (например, в результате изменений в межевом плане).

В результате земельный участок будет включен в границы территории другого муниципального образования. Налоговые ставки по земельному налогу в муниципальных образованиях могут отличаться друг от друга.

Как в этом случае проверить правильность исчисления налога за год?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 09.02.2023 № 03-05-04-02/10562. Финансисты поддержали позицию налоговиков (письмо ФНС от 30.01.2023 № БС-4-21/943), предложивших при исчислении земельного налога в описанной ситуации действовать по аналогии с порядком, установленном п. 7 ст. 396 НК.

Напомним, что в этом пункте предусмотрено применение коэффициента. Его значение определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых земельный участок находился в границах муниципального образования, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

Для плательщиков земельного налога в 2023 году

В этом году налоговая база для земельных участков определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая применению с 01.01.2022.

Но это в том случае, если значение кадастровой стоимости земельного участка с 01.01.2023 превышает кадастровую стоимость этого участка, применяемую с 01.01.2022.

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений ЕГРН о земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования.

Для граждан налоговую базу определят налоговики. Для этого они используют сведения ЕГРН, которые им представляет Росреестр.

Что в результате получаем? Чтобы понять, какую кадастровую стоимость может применять организация при исчислении налога (авансовых платежей по земельному налогу), нужно:

найти на Росреестре кадастровую стоимость участка на 01.01.2023, включенную в ЕГРН на основании принятого в 2022 году акта уполномоченного органа субъекта РФ об утверждении результатов кадастровой оценки земель;

сравнить ее с кадастровой стоимостью участка на 01.01.2022;

выбрать для расчета меньшую из величин (при условии, что характеристики участка не поменялись).

Налоговая база в 2023 году определяется по общим правилам ст. 391 НК, если:

у земельного участка нет кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению с 01.01.2022 (это касается и вновь образованных земельных участков, поставленных на кадастровый учет после 01.01.2022);

кадастровая стоимость земельного участка, подлежащая применению с 01.01.2023, не превышает значение на 01.01.2022;

внесенная в ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка увеличилась в 2022 году из-за изменения его характеристик (площади, вида разрешенного использования и т.п.).

Разъяснения на этот счет доведены до подведомственных ИФНС письмом ФНС от 06.02.2023 № БС-4-21/1327@.