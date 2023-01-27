Право

Оперативно-розыскные деятельность: как понять, что к вам пришли на законных основаниях

Этим постом начну серию публикаций, посвященную оперативно-розыскной деятельности и попытаюсь простыми словами донести до Вас, что же это за зверь такой и как он на самом деле должен выглядеть.

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Итак, ОРД – оперативно-розыскная деятельность, определение ОРД дано в законе, Вы не поверите, в законе «Об ОРД», в статье 1 закона сказано, что ОРД – это вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно государственными органами с целью защиты жизни, здоровья и т.д.

Объясню простыми словами на примере сотрудников полиции. Когда совершается какое-либо преступление, и сотрудники оперативных подразделений проводят мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление, то данные сотрудники занимаются именно ОРД.

Когда сотрудники полиции пытаются задокументировать совершение преступления, например, сбыт наркотиков, либо получение взятки, то они тоже занимаются ОРД.

ОРД осуществляется путем проведения отдельных мероприятий, оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

Перечень ОРМ указан в статье 6 указанного Закона, не будем здесь их перечислять, кто заинтересовался, посмотрит сам. Скажем лишь то, что всего ОРМ 15 штук, никаких других ОРМ кроме этих 15 указанных в законе быть не может.

Также скажу, что ОРМ бывают 3 видов:

  • 1 вид ОРМ сотрудник оперативного подразделения может проводить самостоятельно без получения какого-либо согласования;

  • 2 вид ОРМ сотрудник оперативного подразделения может проводить только с предварительного согласования со стороны своего руководства;

  • 3 вид ОРМ сотрудник оперативного подразделения может проводить только с разрешения суда.

Пожалуй, на этом сегодня остановимся, продолжение следует.

Если у Вас есть какие-то вопросы по данной теме, то задавайте их в комментариях, отвечу там же, либо отдельным постом.

Vladimir Belousov
Vladimir Belousov
адвокат
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