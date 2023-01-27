Оперативно-розыскные мероприятия: как понять, что они проводятся на законных основаниях

Как я уже упоминал ранее, переченьОРМ закреплён в ст. 6 Закона «Об ОРД», всего их 15 мероприятий, дополнить этот перечень можно только путём внесения изменений в указанный закон, то есть сотрудники правоохранительных органов не могут просто взять и придумать какое-либо новое ОРМ. Все доказательства, полученные при помощи такого вымышленного ОРМ будут признаны незаконными.

Нельзя просто взять и провести ОРМ…

Для проведения оперативно-розыскного мероприятия нужны основания, которые перечислены в ст. 7 Закона «Об ОРД».

Перечень оснований для проведения ОРМ также является закрытым, то есть никаких других оснований, кроме перечисленных в законе, быть не может.

На этом довольно часто прокалываются сотрудники правоохранительных органов. Видят на улице гражданина, который по каким-то причинам кажется им подозрительным.

Проводят в отношении него оперативно-розыскные мероприятия, обнаруживают признаки какого-либо преступления, возбуждают уголовное дело, расследуют его и направляют в суд.

В суде адвокат подсудимого заявит ходатайство о допросе оперативника, который проводил первоначальные ОРМ.

В ходе допроса оперативник с гордостью расскажет, как его оперское чутьё подсказало ему о том, что данный гражданин совершает преступление, и он (оперативник) решился на проведение ОРМ.

Однако, из этого допроса всем участникам процесса стало очевидно, что не было абсолютно никаких оснований для проведения ОРМ, потому что в ст. 7 Закона «Об ОРД» нет таких оснований для проведения ОРМ, как чутьё, предчувствие и т.д.

А так как первоначальные мероприятия были проведены незаконно, то и всё, что было сделано после, не имеет под собой законных оснований.

Задавайте вопросы в комментариях, приводите случаи из жизни, будем их разбирать.