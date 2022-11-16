Собственник жилья накопил долги по ЖКУ. Как выписаться из квартиры? Как продать квартиру?

Регистрация по месту проживания регулируетсяфедеральным законом № 5242-1 от 25.06.1993 г., в котором не изложены требования о погашении долгов по «коммуналке» при смене прописки. При этом должнику необходимо помнить, что в соответствии со ст. 153 ЖК РФ, он должен своевременно платить по счетам за ЖКУ. В противном случае, УК или ТСЖ вправе подать иск о взыскании задолженности. Долг по суду может быть взыскан и после продажи недвижимости и снятии с регистрации. Непогашенный долг за капитальный ремонт может перейти к новому владельцу квартиры.

Как продать квартиру с долгами? При оформлении сделки по купле-продаже, продавцу надлежит предупредить покупателя о том, что у него есть долги за коммунальные услуги.Покупателю же в свою очередь же необходимо проверить, есть ли задолженность за ЖКХ и капремонт.

Если имеется задолженность , то есть несколько вариантов по решению этой проблемы:

1. Продавец погашает долг за счет суммы, которую ему передает покупатель в форме задатка. 2. Долги гасит покупатель, при этом сумма долга вычитается из стоимости квартиры. 3. Продавец оплачивает долги уже после завершения сделки по продаже квартиры и получения денежных средств. При такой договоренности покупатель должен грамотно оценить свои риски.

Любой вариант, на который согласятся обе стороны, должен быть отражен в договоре. Выписаться из квартиры можно через паспортный стол, МФЦ, сайт «Госуслуги». Можно оформить регистрацию по новому адресу, оформив при этом два заявления, в одном из которых будет просьба о снятии с регистрационного учета по прежнему месту проживания. Специалисты самостоятельно направят запрос по старому адресу и отменят там прописку. Если гражданин не может лично оформить заявление о снятии с регистрационного учета, он может сделать это через представителя, оформив на него доверенность.