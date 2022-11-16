Жилищное законодательство

Собственник жилья накопил долги по ЖКУ. Как выписаться из квартиры? Как продать квартиру?

Здравствуйте, это жилищный юрист Мария Логовинская! Нередки ситуации, когда гражданин продает недвижимость, имея при этом долги за ЖКУ. При продаже своей квартиры собственника должен сняться с регистрационного учета.

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Регистрация по месту проживания регулируетсяфедеральным законом № 5242-1 от 25.06.1993 г., в котором не изложены требования о погашении долгов по «коммуналке» при смене прописки. При этом должнику необходимо помнить, что в соответствии со ст. 153 ЖК РФ, он должен своевременно платить по счетам за ЖКУ. В противном случае, УК или ТСЖ вправе подать иск о взыскании задолженности. Долг по суду может быть взыскан и после продажи недвижимости и снятии с регистрации. Непогашенный долг за капитальный ремонт может перейти к новому владельцу квартиры.

Как продать квартиру с долгами? При оформлении сделки по купле-продаже, продавцу надлежит предупредить покупателя о том, что у него есть долги за коммунальные услуги.Покупателю же в свою очередь же необходимо проверить, есть ли задолженность за ЖКХ и капремонт.

Если имеется задолженность , то есть несколько вариантов по решению этой проблемы:

1. Продавец погашает долг за счет суммы, которую ему передает покупатель в форме задатка.

2. Долги гасит покупатель, при этом сумма долга вычитается из стоимости квартиры.

3. Продавец оплачивает долги уже после завершения сделки по продаже квартиры и получения денежных средств. При такой договоренности покупатель должен грамотно оценить свои риски.

Любой вариант, на который согласятся обе стороны, должен быть отражен в договоре. Выписаться из квартиры можно через паспортный стол, МФЦ, сайт «Госуслуги». Можно оформить регистрацию по новому адресу, оформив при этом два заявления, в одном из которых будет просьба о снятии с регистрационного учета по прежнему месту проживания. Специалисты самостоятельно направят запрос по старому адресу и отменят там прописку. Если гражданин не может лично оформить заявление о снятии с регистрационного учета, он может сделать это через представителя, оформив на него доверенность.

Мария Логовинская
Мария Логовинская
юрист

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