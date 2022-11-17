Чем отличается задаток и аванс? Тонкости и нюансы оформления задатка

Здравствуйте, это жилищный юрист Мария Логовинская, приветствую Вас в своем блоге! Сегодня я хочу обсудить такие понятия, как задаток и аванс.

Все, кто покупал или продавал квартиру, дом, земельный участок или машину сталкивались с таким понятием как задаток.

Что такое задаток?

Задаток – это некая сумма денег, которую покупатель передает продавцу и которая является своеобразной гарантией того, что в будущем будет заключён договор купли продажи. И продавец и покупатель называют эту сумму задатком, и почти каждый знает, что если вдруг покупатель откажется покупать данную вещь, то задаток ему не возвращается, а если продавец вдруг передумает продавать ту вещь, относительно которую он получил задаток, то в этом случае он обязан вернуть задаток в двойном размере.

Но так ли это на самом деле? Не разбираясь в этом вопросе , многие попадают в неприятную ситуацию.

Что об этом говорит закон? Задаток регулируется статьями 380, 381 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно закону задаток – это сумма денег, которая передаётся в счёт будущих платежей, которые причитаются по договору, а это значит, что должен быть договор, в котором есть обязательство покупателя выплатить продавцу стоимость купленной им вещи, недвижимости или машины (и т. д.)

Такое обязательство по сути может быть только в договоре купли продажи. Представим ситуацию: вы решили купить квартиру и подобрали подходящий вариант, однако пойти к нотариусу и заключить сделку купли продажи собираетесь только через месяц. И для того, чтобы продавец не продал квартиру кому то другому, вы даёте определённую сумму денег в качестве задатка, как вы думаете.

То есть вы только выбрали квартиру, но только после того, как вы у нотариуса подпишите договор, у вас возникает обязательство выплатить продавцу некую сумму денег. До этого момента такого обязательства ещё не существует. Пока договор не заключён, вы ещё ничего не должны продавцу. Продавец может продать эту квартиру другому, хотя вы и дали ему некую сумму в счёт будущих платежей, рассчитывая на то, что это является задатком. Поэтому, согласно закону, пока нет договора купли продажи – нет обязательства выплатить продавцу деньги. Переданная сумма не является суммой в счёт будущих платежей, причитающихся по договору, потому, что эта обязанность ещё не возникла, следовательно не является задатком.

Когда же эта сумма будет задатком?

Когда вы уже заключите договор купли продажи с отсроченной оплатой, выданная сумма в счет будущих платежей будет гарантировать исполнение договора и выплату всей суммы.

И только в этом случае переданные деньги действительно являются задатком. Поэтому задаток – это сумма денег, переданная в счёт обязательных платежей, причитающихся по договору.

Нет договора – нет обязательных платежей, нет задатка.

В этих случаях, согласно статьям 380 и 381 , эта сумма является авансом, а аванс – это не задаток. Если вдруг покупатель откажется покупать, то ему нужно вернуть аванс в том же размере, если продавец откажется продавать, он обязан вернуть деньги аванса в той сумме, которую он получил. На этой почве возникает очень много споров в суде, потому что человек думает, что получил задаток, а не аванс. Если вдруг покупатель нашёл себе более выгодный вариант и отказался покупать недвижимость, он начинает требовать уплаченную сумму через суд . А продавец думает, что он не обязан деньги возвращать потому, что он получил якобы задаток. Однако суд обычно встает на сторону покупателя, признает эту сумму авансом и покупатель получает обратно свои деньги.

Что же нужно сделать для того, чтобы, передавая деньги, передать их именно в качестве задатка и не попасть в неприятную ситуацию?

Особенно это важно, если размер задатка является существенным.

Итак если вы решили купить недвижимость или что то другое и хотите передать деньги в качестве задатка, вам нужно сделать два договора. Договора рекомендуется составлять у нотариуса.

Первый – это договор о передаче денег именно в качестве задатка, в котором чётко указывается за какую вещь вы передаёте деньги. Второй – это предварительный договор о купле продаже той вещи, которую вы собираетесь приобрести ( квартиры, земельного участка или чего то другого). Нотариусы часто это делают всё в одном договоре, в этом случае можно лишь приложить расписку о получении денег в качестве задатка.

Расписку можно просто написать от руки, главное, чтоб в ней звучало слово «задаток». Таким образом ,составив эти два договора, вы фиксируете и фактически заверяете нотариально юридические моменты, которые необходимы для того, чтобы ваша сделка трактовалась именно, как передача задатка и попадала под статьи 380, 381 ГК РФ. И тогда при любой спорной ситуации суд будет расценивать эти переданные деньги именно как задаток, а не как аванс. Тогда можно в случае, если продавец отказался вам продать вещь, вы можете требовать задаток в двойном размере, а продавец может не возвращать задаток, если покупатель отказался купить вещь.