Могут ли приставы списывать деньги с кредитной карты?

По закону судебные приставы имеют право арестовывать счета должника и списывать деньги в счет погашения долгов. Если гражданин не исполняет свои обязательства перед кредиторами, то те, в свою очередь, могут подать исковое заявление в суд. После чего в работу включаются судебные приставы и взыскивают долги.

Все действия службы судебных приставов осуществляются в рамках Закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229.

В первую очередь, пристав смотрит на все счета должника. Далее блокирует их и списывает деньги. Право на арест счетов прописано в ст.81 Закона об исполнительном производстве. В отличие от движимого и недвижимого имущества, банковские счета являются самыми ликвидными, и с них можно быстро получить деньги.

Важно помнить, что согласно Закона № 229 взыскание не распространяется на такие денежные средства, как:

социальные выплаты

пособия

алименты

пенсия на детей

Также приставы не имеют права списывать более 50% от зарплаты, аванса или премии в счет погашения долгов.

Денежные средства, которые были на счетах до постановления суда об открытии исполнительного производства могут быть списаны полностью.

Про кредитные карты в Законе ничего не указано, а значит списание денег с кредиток является неправомерным

Что же делать, если все-таки пристав списал деньги с кредитной карты? Да, к сожалению, бывают такие ситуации, когда пристав списывает деньги с кредитки. Делает он это не потому, что хочет взыскать с должника как можно больше средств, а лишь по той причине, что не видит, какие счета являются банковскими, а какие кредитными.

Если с кредитной карты должника были списаны деньги, то он имеет полное право подать ходатайство и вернуть на карту списанные д/с. Для этого нужно подать заявление в ФССП на имя судебного пристава о снятии ареста с кредитной карты и возврате списанных денег.

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В случае, если у вас имеются проблемы с судебными приставами или вы уже сейчас готовы решить свою ситуацию с долгами, то вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией. Также будем очень признательны за подписку на наш телеграм-канал. Всех ждем в комментариях.