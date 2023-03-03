Штрафстоянки (спецстоянки). Что скажете, уважаемые перевозчики?

С Вами транспортный юрист Сергей Богатов.

Возможно, видели предыдущую публикацию. Она была посвящена круглому столу по проблеме спецстоянок.

Круглый Стол провели. Это хорошо.

Намечены общие контуры, как решать текущую проблему неадекватности регулирования спецстоянок. Это тоже хорошо.

НО!!! Есть специфика транспортных средств! Ну нельзя применять для бетоновоза, автокрана, бензовоза и тентованной фуры одни и те же нормы права! Транспорт разный и особенности перевозимого груза разные!

Например, многие автокраны при нынешнем регулировании нагрузки на ось, в принципе, созданы с перегрузом по одной из осей. Каждый раз оформлять спецразрешение? Учитывая специфику их работы, это нереально. Или попробуй бетоновоз с бетоном поставить на спецстоянку. Последствия все понимают.

К чему я все это? К тому, что нужно Ваше мнение, нужен Ваш опыт по проблеме спецстоянок.

Условно:

«Я – перевозчик асфальта. У меня такие-то проблемы при его перевозке. Везти менее стольки-то тонн нельзя, потому что асфальт остынет. При загрузке такого объема получается то-то. Постановка на спецстоянку приведет к тому, что ... Считаю, что проблему спецстоянок решать надо следующим образом: _____».

На самом деле, если с этим вопросом помогут, то будет специальный портал опроса, где можно будет записать голосовое сообщение. Просто подробно писать мало кто станет, а вот голосом сильно проще.

Нужно это для того, чтобы по результатам работы по проблеме спецстоянок выдать законопроект, где будет учитываться специфика транспортных средств.

Без этого никак. У нас и так законодатель хоть как-то выделяет контейнерные перевозки, перевозки опасных грузов, перевозку алкоголя и леса. На этом учет особенностей перевозок закончился...

Пока эта публикация предварительная. Понятно, что мало кто будет печатать свое видение. Это банально долго, а надо работать.

Но будет нужно и важно Ваше мнение, и опыт. Делать, так сразу максимально хороший документ.

Ниже (в ссылке) прикладываю очень предварительный план видения, как решать проблему спецстоянок при перегрузе / негабарите и поломке транспортного средства.

Это очень предварительное видение, но что-то должно служить отправной точкой.

https://disk.yandex.ru/d/VFF_aCiwbwjFqQ

P.S. Выложено предварительное видение исключительно к тентованной фуре. По остальным видам транспорта просто пока не успел расписать.

Богатого Вам дня!