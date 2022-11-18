Инвестиции сегодня. Что делать инвесторам?

Как инвестировать в сегодняшних реалиях?

Для долгосрочных инвесторов сложилась интересная ситуация. Сегодня сложно прогнозировать, что будет через день-два, а планировать свои инвестиции на десятки лет вперед вообще не представляется возможным. Но надо помнить, зачем вы пришли в инвестиции и чего хотели от них получить.

Если в планах было создание долгосрочного инвестиционного портфеля – то таких цен на бумаги возможно уже не будет, поэтому можно потихоньку присматривать активы.

Но не покупайте все подряд - это так себе затея. Отбирайте качественные активы, которые будут соответствовать инвестиционной стратегии. Но помните, что сегодня столько негатива со всех сторон, что цены могут еще упасть. И к этому нужно быть готовым.

Сегодняшняя волатильность очень хороша для трейдеров, которые могут зарабатывать на колебаниях рынка в обе стороны. Поэтому сейчас можно присмотреться к краткосрочным сделкам. Здесь, конечно, больше подойдет торговля фьючерсами, так как встроенное плечо может дать больший профит.👍

Какие инструменты инвестирования есть сейчас у российских инвесторов?

Российские акции. Доступны полностью. Можно смело покупать. С октября 2021 года индекс IMOEX (который показывает динамику российского рынка акций) сложился на 55%. Это ли не время для покупок?

Российские облигации (ОФЗ и корпоративные). Доступны полностью. Доходность по ним небольшая, но стабильная (6-10% годовых), но лучше чем ничего.

Официальная инфляция сейчас по мнению ЦБ около 13,5%.

Еврооблигации. Тут совсем тяжело. Номинированные в недружественных валютах стоят дорого из-за блокировок выплаты в рублях. РУСАЛ выпустил два выпуска в юанях. Для покупки они вроде как доступны, но нужно пройти тестирование.

Иностранные акции. Непросто, но можно. Если хочется купить бумаги из «недружественных стран», то сейчас это могут сделать в полном объеме только квалифицированные инвесторы. Если инвестор «обычный», то он может купить недружественных бумаг только на 15% от суммы всего портфеля.

С 1го ноября 2022 года можно будет купить только на 10%, с 1го декабря на 5%, с 1го января 2023 покупать такие бумаги будет нельзя. Формальная причина для такого ограничения – риск блокировки торговли акциями данного типа. Индекс S&P 500 сложился «всего» на 25% с начала 2022 года.

Есть еще список акций дружественных стран (правда их немного). Доступны для покупки на СПБ бирже, но не все брокеры дают доступ к торгам этими бумагами. Надо звонить конкретному брокеру и узнавать.

Для тех, кто не хочет отбирать конкретные бумаги и вотэтовотсвсе, есть еще ПИФы, БПИФы и ETF.

Некоторые ПИФы и БПИФы на иностранные ценные бумаги заблокированы из-за санкций. Но Мосбиржа пишет , что вроде как доступны еще 22 фонда (правда люди в комментах не охотно в них верят). Все что на российский рынок доступно в полном объеме.

ETF. На российском рынке было всего два провайдера ETF – Finex и ITI Capital. Но торги по всем фондам приостановлены из-за того, что между НРД и Euroclear приостановлены операции.

Валюта. Из-за возможности санкций сейчас все брокеры настойчиво рекомендуют не покупать доллары, евро, фунты, франки. Если все-таки инвестор покупает, то надо платить комиссии за покупку, хранение и вывод данных валют. Комиссии за хранение начинаются как правило от сумм выше 1000 уе. У всех брокеров условия разные – надо узнавать. Ну и обналичить валюту, купленную после 9го марта 2022 года, нельзя. Но в некоторых банках работает SWIFT. Поэтому можно попробовать вывести эти деньги заграницу. Цена-то хорошая)

Вклады в банках стали не так интересны после понижения ключевой ставки, поэтому можно не рассматривать. Облигации будут доходнее.

Подписывайтесь на мой Telegram-канал