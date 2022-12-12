Налоговые итоги 2022 года: О чем удалось договориться? И как теперь правильно общаться с налоговой?

Единый язык цифр. Где будет новая Вавилонская башня?

Символом конференции организаторы выбрали картину Брейгеля «Вавилонская башня». Это неслучайно, ведь для того, чтобы построить нечто грандиозное нужно взаимопонимание. Как писал Рене Декарт, «люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов».

Спикеры признались, что организаторы их очень просили делать отсылки к картине Брейгеля. На главном стенде конференции «Вавилонская башня» выглядит более светлой, чем оригинал, который представлен в Роттердаме. Многие эксперты сочли это добрым знаком. И действительно, налоговая в этом году сделала огромный шаг к тому, чтобы стать понятной структурой, чтобы говорить со всеми на одном языке. ФНС предпочла играть на своем поле и обратилась к языку цифр.

Так появился единый налоговый счет (ЕНС). По словам депутата комитета по бюджету и налогам Ольги Ануфриевой, «идея такой системы была рождена жизнью». Из-за ошибок и недопониманий часто возникали ситуации, когда есть одновременно и налоговые переплаты, и недоимки. Например, в 2021 году насчитали больше 30 млн ошибочных налоговых поручений и невыясненных платежей. С этим решили бороться и установили единые сроки уплаты налогов, убрали расплывчатое понятие «излишне уплаченные налоги», теперь будет только сальдо: положительное, нулевое и отрицательное. Если для платежа на счете не хватает средств, то налоговая захочет познакомиться с фирмой поближе и может прийти в гости – без тортика, но с проверкой.

Как говорит ФНС, 762 участникам пилотного ЕНС этот проект понравился. Особенно малому и среднему бизнесу: не нужно заполнять гору бумаг, а только переводить деньги одной платежкой. Крупный бизнес, как обычно, сам знает сколько, что и как ему нужно платить, а переходить на ЕНС сейчас, когда объявлен экономический шторм, просто некогда. Но, как показывает компания «Норникель» – участник пилотного проекта, – адаптироваться возможно.

И в следующем году все платежи по ЕНС приедут в Тульскую область. Да, все. Да, в Тульскую область. Удивилась даже Ольга Ануфриева, которой я задала такой вопрос. Она позвонила «куда следует», чтобы узнать, что казначейство само выбрало ЦОД в этом регионе. Значит, были причины построить «Вавилонскую башню» на Тульской земле.

Или этот символ больше подходит для САРов?

Особое внимание специальным административным районам (или как их еще называют – русские офшоры) уделил Илья Торосов, первый заместитель министра экономического развития. Суть в том, чтобы зарубежные компании могли быстро легко переехать в РФ. Для этого на островах Октябрьский (Калининградская область) и Русский (Приморский край) бизнесу предлагают сохранить корпоративное право той страны, из которой решили перебраться. «Мы хотим сделать, чтобы все, что возможно в мире было возможно в САР», – заявил Илья Торосов. Словом, переезжаем, объединяемся, строим башню и получаем привилегии... Или не получаем? Или не привилегии, а необоснованные налоговые выгоды?

Андрей Серов, директор по налогообложению X5 Group, задался вопросами: зачем надо придумывать какую-то иную «деловую» цель, чтобы получить льготы? Поддержка и так положена по закону, почему бы ее не получить без нарушения ст. 54.1 НК РФ? Законотворцам еще есть над чем работать, например, синхронизировать ст. 54.1 и ст. 56. Чтобы налогоплательщики могли пользоваться теми преимуществами, что есть и не выдумывать цели, не проворачивать схемы с контрагентами.

Как остроумно выразился Рустем Ахметшин из юридической компании Pepeliaev Group, льготы можно получить только случайно. Например, приехал в САР, ну понравился остров просто и по России соскучился, а тут еще и сюрприз в виде особых условий. Нельзя просто заявить, что решил сэкономить на налогах – это наказуемо.

«Чем больше сдадим, тем лучше»

Один из ярких трендов в судебной налоговой практике 2022 года – предложение поработать за налоговую! Если налогоплательщик сам не сдал реального поставщика, то это не проблема налоговой. Но вопрос, откуда взять всю информацию о контрагенте? Так он вам и расскажет про свои деньги и схемы! Кто, если не ФНС, должен все это доподлинно знать? Но, по словам Рустема Ахметшина, «мы живем в немного другой реальности», где налог превращен в меру ответственности, которая зависит от вины, раскаяния, содействия. По закону налог зависит не от степени вины, а от объекта. Можно, конечно, переписать это. Но тогда давайте определим и смягчающие обстоятельства, как и положено уголовному праву... Словом, чем больше расскажешь, тем меньше заплатишь. Как тут не вспомнить концовку «Джентльменов удачи»: чем больше сдадим, тем лучше... А еще можно «сдать» самого себя!

Открываем ли «черный ящик»?

В 2022 году налоговый контроль стал другим: меньше выездных и камеральных проверок, меньше налоговых споров в судах. Перед тем, как что-то начислить налоговики сначала прицеливаются, находят болевые точки. А уже во время налоговой проверки они стараются не искать нарушения, а документировать то, что уже заочно выявили. Проверки могут прекратиться совсем, но они перейдут в режим постоянного контроля в автоматическом режиме. Например, как штрафы за нарушение ПДД с камер видеонаблюдения. При таком подходе налогоплательщики стали чаще проигрывать судебные споры.

Адвокат Александр Ерасов из МЭФ Legal утверждает, что такая тенденция продолжится. Но надо во всем искать возможности! Предлагают торговаться. Причем законно, через процедуру так называемого «побуждения». Инспекторы приглашают компанию поговорить и поторговаться: там скажут, сколько нужно доплатить в добровольном порядке, чтобы не попасть на выездную налоговую проверку. Затем уже фирма сама принимает решение, открывает ли она «черный ящик» или нет. Если компания оплачивает все сама и добровольно на до-проверочной стадии, то придется доплатить только налог и пени, а штрафы нет. Также можно сократить объем предоставляемых документов и сберечь нервы.

Негосударственных экспертов удалят с поля

Обсуждение налогов символично завершилось темой про уголовное право. Результаты налоговых проверок – спусковой крючок для возбуждения уголовного дела. Однако не всегда недоплаты, которые насчитала налоговая, будут фигурировать в деле. Для уточнения обычно проводится налоговая экспертиза. В результате суммы могут быть меньше или больше. Сейчас Минюст предлагает к делам о налогах и о хищении бюджетных средств допускать только государственных экспертов. Вместо того, чтобы частные эксперты могли пройти аккредитацию, – их удалят с поля. Рука законотворцев тянется за красной карточкой, ее могут показать уже 15 декабря 2022 года.

Интересно, что во время вечерней сессии как раз начался футбольный матч, Бразилия играла с Хорватией. Участники следили не только за событиями на налоговом поле, но и на спортивном. А вот и еще один общий язык, который всем удалось найти. Матч завершился равным счетом 1:1, без победителей и без проигравших. Посмотрим, к чему приведет игра ФНС и выиграет ли кто в итоге.