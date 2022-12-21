Индивидуальный предприниматель

Как ИП перейти на НПД

Пошаговая инструкция обо всем, что надо сделать.

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Как ИП перейти на НПД
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Индивидуальные предприниматели, применяющие тот или иной налоговый режим (УСН, ЕСХН, ЕНВД), вправе перейти на НПД при соблюдении определенных требований. Об этом гласит ч. 3 ст. 15 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Перейти на уплату НПД нельзя, если ИП (ч. 2 ст. 4 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

  • перепродает имущественные права и товары (кроме личных вещей);
  • продает подакцизные и подлежащие обязательной маркировке товары;
  • добывает или продает полезные ископаемые;
  • нанимает работников по трудовым договорам. При этом для привлечения сотрудников по ГПД ограничений нет. Работа по договорам подряда также не запрещена (п. 3 письма ФНС РФ от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632);
  • занимается посреднической деятельностью;
  • оказывает услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц (исключение – доставка с применением ККТ, зарегистрированной продавцом товаров).

Алгоритм перехода индивидуального предпринимателя на НПД следующий.

Шаг 1: Оплатить страховые взносы.

Перед переходом на НПД желательно перечислить в бюджет остаток по страховым взносам ИП. Так проще не запутаться в расчетах после начала работы на новом налоговом режиме.

Если годовые доходы ко дню перехода превысили 300 000 руб., надо посчитать 1% от величины превышения и добавить эту сумму в расчеты.

Шаг 2: Зарегистрироваться в сервисе ФНС «Мой налог».

Для этого нужен только номер телефона. Можно зарегистрироваться тремя способами:

  • в банке Тинькофф;
  • личном профиле;
  • через чат-бот.

Шаг 3: Отправить в налоговую уведомление об отказе от УСН.

В течение месяца с даты постановки на учет как ИП на НПД нужно отправить в налоговую уведомление об отказе от прежнего режима. Потребуется заполнить форму 26.2-8.

Подать уведомление можно:

  • лично в налоговой
  • через заявку на госуслугах;
  • в кабинете ИП на сайте ФНС, но для этого нужна квалифицированная электронная подпись.

Если не направить документы по истечении месяца с даты перехода, регистрация ИП на НПД аннулируется. ИП останется на УСН.

Шаг 4: Сдать декларацию и заплатить налог по УСН за текущий год.

В декларации укажите общий доход, а если работаете на УСН «Доходы минус расходы» – и расход по всем видам деятельности с 1 января до перехода на НПД.

Сдать декларацию и уплатить налог по УСН нужно до 25 числа месяца, следующего за месяцем перехода на НПД.

Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Руководитель

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