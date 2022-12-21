Как ИП перейти на НПД

Индивидуальные предприниматели, применяющие тот или иной налоговый режим (УСН, ЕСХН, ЕНВД), вправе перейти на НПД при соблюдении определенных требований. Об этом гласит ч. 3 ст. 15 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Перейти на уплату НПД нельзя, если ИП (ч. 2 ст. 4 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):
- перепродает имущественные права и товары (кроме личных вещей);
- продает подакцизные и подлежащие обязательной маркировке товары;
- добывает или продает полезные ископаемые;
- нанимает работников по трудовым договорам. При этом для привлечения сотрудников по ГПД ограничений нет. Работа по договорам подряда также не запрещена (п. 3 письма ФНС РФ от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632);
- занимается посреднической деятельностью;
- оказывает услуги по доставке товаров с приемом платежей в пользу других лиц (исключение – доставка с применением ККТ, зарегистрированной продавцом товаров).
Алгоритм перехода индивидуального предпринимателя на НПД следующий.
Шаг 1: Оплатить страховые взносы.
Перед переходом на НПД желательно перечислить в бюджет остаток по страховым взносам ИП. Так проще не запутаться в расчетах после начала работы на новом налоговом режиме.
Если годовые доходы ко дню перехода превысили 300 000 руб., надо посчитать 1% от величины превышения и добавить эту сумму в расчеты.
Шаг 2: Зарегистрироваться в сервисе ФНС «Мой налог».
Для этого нужен только номер телефона. Можно зарегистрироваться тремя способами:
- в банке Тинькофф;
- личном профиле;
- через чат-бот.
Шаг 3: Отправить в налоговую уведомление об отказе от УСН.
В течение месяца с даты постановки на учет как ИП на НПД нужно отправить в налоговую уведомление об отказе от прежнего режима. Потребуется заполнить форму 26.2-8.
Подать уведомление можно:
- лично в налоговой
- через заявку на госуслугах;
- в кабинете ИП на сайте ФНС, но для этого нужна квалифицированная электронная подпись.
Если не направить документы по истечении месяца с даты перехода, регистрация ИП на НПД аннулируется. ИП останется на УСН.
Шаг 4: Сдать декларацию и заплатить налог по УСН за текущий год.
В декларации укажите общий доход, а если работаете на УСН «Доходы минус расходы» – и расход по всем видам деятельности с 1 января до перехода на НПД.
Сдать декларацию и уплатить налог по УСН нужно до 25 числа месяца, следующего за месяцем перехода на НПД.