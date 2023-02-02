❗Как уменьшить налог по упрощенной системе налогообложения на страховые взносы с 2023 года (после перехода на единый налоговый платеж)

Налогоплательщики, которые применяют УСН с объектом «доходы», могут уменьшить сумму налога и авансов по нему на сумму страховых взносов и некоторых других платежей (применить вычет).

Ранее они делали соответствующий расчет, уменьшали аванс (налог) к уплате на сумму вычета и по окончании года показывали налог и вычет (в т. ч. поквартально) в УСН-декларации.

С 2023 года страховые взносы и налог по УСН уплачиваются в бюджет посредством единого налогового платежа.

Право уменьшать налог на взносы сохраняется. Но порядок уменьшения теперь иной.

Порядок уменьшения налога по УСН на взносы ИП за себя

Его наконец-то разъяснили Минфин (письмо от 20.01.2022 № 03-11-09/4254) и ФНС (информация от 21.01.2022).

До наступления сроков уплаты, то есть до 31 декабря и 1 июля (с учетом переносов, если эти дни выходные), взносы просто лежат на ЕНС в составе ЕНП и не считаются уплаченными. Соответственно, зачесть их в счет налога по УСН пока нельзя.

При наступлении срока уплаты, ФНС списывает соответствующие суммы в погашение обязанности ИП по уплате взносов: фиксированную часть определяют по факту нахождения ИП в ЕГРИП, 1% с дохода сверх 300 000 руб. – по УСН-декларации.

И только в этот момент у предпринимателя возникает право взять эти суммы в уменьшение аванса по УСН.

Таким образом, поясняет ФНС:

по фиксированным платежам за 2022 год, уплаченным в 2022 году, можно уменьшать УСН по соответствующим периодам 2022 года (в прежнем порядке);

по фиксированным платежам за 2022 год, срок уплаты которых приходится на 9 января 2023 года (3 июля 2023 года), которые погашаются в 2023 году, можно уменьшать УСН по соответствующим периодам 2023 года;

по фиксированным платежам за 2023 год, срок уплаты которых приходится на 9 января 2024 года, можно будет уменьшить УСН по соответствующим периодам 2024 года.

То есть по факту получается, что взять взносы в уменьшение налога по УСН можно только при расчете авансов к уплате за 1 квартал и за 9 месяцев.

📌Это первый способ применения вычета, так сказать, по умолчанию.

📌Второй способ предусматривает возможность зачесть сумму взносов в счет УСН досрочно в периоде их уплаты.

Для этого следует подать заявление о распоряжении этими деньгами путем зачета положительного сальдо на ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов.

В заявлении указывается код 2 – «в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса)», а также реквизиты для зачета – КБК взносов, ОКТМО, предстоящий срок уплаты.

Решение о зачете ФНС выносит на следующий день после получения заявления. Соответственно, право уменьшить налог по УСН появляется на дату зачета.

Например, вы уплатили часть взносов 27.03.2023, подали заявление 18.04.2023, зачет произошел 19.04.2023. Значит, взять взносы в уменьшение можно при расчете УСН-аванса за полугодие.