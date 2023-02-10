Произошел переход на электронные трудовые книжки

Но не спешите пугаться: менять бумажные трудовые книжки на новые бланки не придется. Все книжки и вкладыши старого образца продолжают действовать без ограничений.

Если работник впервые устраивается на работу, то новую бумажную трудовую заводить не нужно. Просто передайте все трудовые сведения в СФР, но в электронном виде;

Если сотруднику нужно сохранить трудовую, то он должен заранее указать это в заявлении для перехода на электронный формат;

Если сотрудник отказался от бумажной трудовой, то нововведения его не касаются;

Если сотрудник не определился с выбором, значит он не заполнял заявление для перехода и его трудовая продолжает действовать.

Важный нюанс: если трудовая книжка была утеряна или пришла в негодность, то вам придется оформлять ее дубликат на новом бланке.Несмотря на современность и удобство электронного формата, в бумажных трудовых книжках есть свои преимущества. Например, используя их, можно быть уверенным, что данные ваших сотрудников никуда не пропадут.

При работе с электронными базами такой уверенности нет, особенно, учитывая тенденцию на сливы персональных данных и частые сбои серверов.