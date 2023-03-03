Декларация по УСН

Что, если Вы весь год не платили авансовые платежи по УСН

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Что, если Вы весь год не платили авансовые платежи по УСН

Некоторые предприниматели не заморачиваются с квартальными платежами по УСН и страховым взносам. Они просто весь год ничего не платят.

Потом, в конце года перечисляют всю сумму взносов разом, и эти взносы «съедают» весь налог.

То есть весь год «висит» долг по авансам, а потом этот долг сам собой исчезает.

Если Вы тоже так делаете, то не сдавайте декларацию рано, а сдавайте почти впритык к крайнему сроку – 30 апреля.

Если Вы сдаёте декларацию заранее, налоговики увидят в ней, что были доходы в первых трёх кварталах, а поступлений по авансам от Вас не было.

Тогда они сформируют требование об уплате и взыщут с Вас долг по авансам. Потом Вы эту переплату сможете вернуть, но все равно приятного мало.

Если сдаёте декларацию впритык, то уже после 30 апреля у налоговиков в программе этого долга не будет, ведь годовой налог перекрылся страховыми взносами, которые Вы заплатили.

Поэтому взыскать с Вас неуплаченные авансы они уже не успеют.

Но учтите, что пени все равно начислят.

С ними можно поспорить (постановление Пленума ВАС № 57 от 30.07.2013), но если суммы незначительные, то проще заплатить ❗

Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Руководитель

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