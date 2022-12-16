Откуда берется переплата по налогам?

Перед тем, как взять клиента на бухгалтерское сопровождение, всегда проверяю его базу 1С. Это позволяет оценить состояние учета и понять, как сдавались отчеты. Одновременно запрашиваю выписку у налоговой по долгам. И в ней обнаруживаются иногда приятные сюрпризы. Оказывается налоговая должна предпринимателю, а он об этом не знает. Образовалась переплата по налогам

Откуда возникает переплата по налогам?

Клиент не знал о налоговых каникулах.

Платил налоги по полной. Ситуация исправляется предоставлением уточненной декларации с указанием нулевой ставки налога.

Клиент платил налоги, которые он платить не обязан.

Платить транспортный налог должны организации и ИП, на которых зарегистрированы транспортные средства. Но если транспортное средство не зарегистрировано, налог платить не надо.

Клиент не знал, что в его регионе есть льготы по УСН.

Для УСНщиков с объектом «доходы» региональные власти вправе снижать обычную налоговую ставку до 1%. Для объекта «доходы минус расходы» — до 5%, в Крыму и Севастополе — до 3%.

Клиент не знал, что он в реестре МСП, и платил страховые взносы по обычной ставке.

Для отдельных компаний и ИП действует пониженный тариф 15% на страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Клиент платил лишние налоги на спецрежиме.

Клиент указал в платежке неверную сумму.

Перечислил налоговой больше, чем нужно по декларации.

бухгалтеры в компаниях специально вносят больше денег при оплате налога, чтобы обезопасить себя и компанию. Отсюда и переплата.

Что можно сделать с переплатой?

зачесть в счет предстоящих налогов, сборов, страховых взносов;

оплатить задолженности по другим налогам, сборам, страховым взносам и штрафам;

вернуть излишне уплаченную сумму на расчётный счёт.

Как вернуть переплаченное?

Для каждой выплаты ФНС потребует пакет документов:

заявление;

точная сумма переплаты в рублях и копейках;

подтверждающие документы: копия удостоверения, номера платежных поручений, декларация 3-НДФЛ, акт сверки с ФНС, решение суда и пр.;

реквизиты расчетного счета.

Далее, вам нужно дождаться ответа налоговой. Инспекция будет рассматривать заявление в течение 10 рабочих дней. Затем либо вернёт деньги, либо откажет в возврате. Об отказе сообщат в течение 5 дней со дня принятия решения.

Важно!

Вернуть средства из бюджета можно в течение 3 лет с момента оплаты.

А у вас были переплаты по налогам?

Пишите в комментариях.