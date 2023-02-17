Кто должен фискализировать безналичные платежи за жилищно-коммунальные услуги

Вот самое большое заблуждение главных бухгалтеров в ЖКХ, которые работают с РКЦ:

Мы работаем с РКЦ и 54-ФЗ – это их зона ответственности.

Мы очень часто слышим «мы работаем с ВЦКП, Квадо, Эллис и многими другими РКЦ и это их задача – фискализировать безналичные платежи».

Или еще интереснее «мы получаем платеж от юр.лица (имеется в виду РКЦ) и не обязаны его фискализировать».

Так вот оба эти заявления ложные! Объясню почему.

РКЦ должны бить за нас чеки.

Уважаемый главный бухгалтер или генеральный директор. Подробнее изучите договор с вашим РКЦ.

Как правило, по договору РКЦ для вас максимум: делает начисления, печатает и разносит ЕПД, собирают платежи и переводят вам их единой суммой в указанную по договору дату, конечно же за минусом своей комиссии.

При этом договор на оказание услуг с жильцами – у вас. Т.е. вы оказываете услуги жильцам и платят они само собой вам!

А РКЦ в данном случае выполняем роль агента по приему платежей. Это ведь не РКЦ у вас покупает коммунальные услуги и плати вам за это деньги! И когда налоговая придет с проверкой по 54-ФЗ именно вы обязаны будете предоставить им на проверку чеки по всем видам расчетов по каждому лицевому счету. И эти данные должны совпадать с бухгалтерией. Вы согласны?

Да, часть управляющих компаний скажут, что у них есть зарегистрированная на их юр.лицо касса, которая находится в РКЦ и сотрудники РКЦ по договору пробивают чеки за них. Тут очень важно видели ли вы эти чеки? Соответствую-ли они всем требованиям ФНС?

Например:

Знаете ли вы что чеки должны пробиваться не только на приход денежных средств, а ещё и на реализацию и авансовые платежи?

Что чеки на приход могут быть как полного, так и частичного расчета?

Что при изменении тарифов, поставщиков или смене плательщика нужно делать чеки корректировки за весь период, коснувшийся изменений?

И что абсолютно в каждом чеке нужно указывать поставщика тарифы и объемы каждой из услуг?