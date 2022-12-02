Свежее исследование «Вызовы рынка труда 2022»: выводы по административному персоналу

Согласно исследованию Ventra «Вызовы рынка труда 2022», 68% опрошенных кандидатов сообщили, что статус их работы изменился в 2022 году: людей увольняли, сокращали, переводили, объединяли команды.

К слову, и наша компания не стала исключением: российский бизнес в июне 2022 года был приобретен компанией Ventra, и мы все вместе стали объединенной командой Ventra HR-холдинг.

Любое объединение и трансформация затрагивает административные функции в компаниях. По своему опыту могу сказать, что рынок административного персонала одним из первых реагирует на кризис, но и быстрее других восстанавливается.

Активность по привлечению персонала на рынке административных функций снижена. Мы видим незначительный прирост вакансий и резюме в открытых источниках - от 1% до 5% к 2021 году в зависимости от роли. И наблюдаем умеренную конкуренцию в пользу работодателя. Индекс HeadHunter - количество резюме на одну вакансию - на этом рынке составляет 5 резюме на одну вакансию в среднем.

Сейчас большинство компаний находятся в режиме «сохранения сил», поэтому динамика вакансий остается низкой. Также, мы отмечаем, что уменьшилось количество вакансий, которые компании передают на подбор в кадровые агентства - примерно на 40%.

Что повлияло?

На рынок труда административного персонала влияют следующие факторы:

Уход с рынка международных компаний в 2022 Последствия пандемии 2022–2021 Демографическая яма, которая достигла своего дна (продолжается с начала десятых годов) Частичная мобилизация, как дополнительный фактор Сезонный спад вакансий в конце 2022

Что происходит с рынком кандидатов?

На кандидатском рынке мы наблюдаем следующие тренды:

Резюме на работных сайта сегодня - неравно кандидат. Многие люди, которые обновляют свои резюме в открытых источниках, делают это «на всякий» случай, а при поступлении предложений, могут их и не рассматривать.

- неравно кандидат. Многие люди, которые обновляют свои резюме в открытых источниках, делают это «на всякий» случай, а при поступлении предложений, могут их и не рассматривать. Структурный разрыв на рынке труда . Специалисты востребованы, но не в том, регионе, не с той специализацией и не с тем опытом. (Например, есть запросы на высокопрофессиональных ассистентов в Сибири, а основной рынок таких специалистов находится в Москве)

. Специалисты востребованы, но не в том, регионе, не с той специализацией и не с тем опытом. (Например, есть запросы на высокопрофессиональных ассистентов в Сибири, а основной рынок таких специалистов находится в Москве) Влияние неопределенности. В июле число отказов от «офферов» - предложений о работе достигало 70%. Это отсылка к первому пункту – люди боятся и не решаются менять работу.

Снижение спроса

«Проседание» рынка административного персонала началось еще в пандемию, когда компании покинули офисы и потребность в офисном персонале снизилась. Затем мы наблюдали рост потребности в сотрудниках, помогающих при переезде. Сегодня мы видим, что большая часть компаний вернулась к офисной работе в гибридном формате - у сотрудников есть от 2 до 4 офисных дней в неделю, рабочие места не закреплены.

Административная поддержка, конечно, нужна, но сегодня компании из-за экономии стараются нанимать мультифункциональных специалистов.

Многие компании отказались от части ассистентов для руководителей. Это произошло, в частности, еще и потому, что многие руководители из международных компаний уехали или их компании закрылись. Правда, были случаи, когда, уезжая, руководители забирали персональных ассистентов с собой. Также есть вакансии персональных ассистентов за пределами России, для переехавших специалистов.

Зарплаты

Уровень зарплат персональных ассистентов в небольших компаниях сегодня 80 000-120 000 в месяц. Со знанием языков и с опытом работы в крупных компаниях от 130–180 000 рублей. При этом работодатели считают, что сегодня можно нанять кандидатов дешевле, часто отказываются от выплаты годового бонуса и новогодней премии, не рассматривают прибавки к зарплате в ближайшем будущем. А кандидаты, в свою очередь, не готовы снижать свои требования по зарплате и ждут лучших предложений.

Новые требования и новые задачи

Помимо основных требований к персональным ассистентам, таким, как презентабельность, многозадачность, ориентацию на решение проблем, результат, личностное совпадение с руководителем, мобильность, сегодня добавляются: знание соц. сетей и способов продвижения личного бренда руководителя, аналитика данных, знание иностранных языков (турецкий, китайский, хинди), умение работать с графическими редакторами. Кроме того, в связи с большими изменениями рынка и бизнеса, руководители все больше отдают личных поручений административному персоналу.

Хочу посоветовать всем кандидатам, которые хотели бы и дальше развиваться в профессии, обратить внимание на эти новые задачи.

Как уже было сказано, сегодня работодатели стремятся экономить, и если сотрудник может сочетать в себе несколько функций, то для него будет больше возможностей карьерного роста и повышения дохода.

Сегодня много возможностей дает выход на рынок новых работодателей: турецких, индийских, китайских компаний, а также российских компаний, которые работают со странами ОДКБ (Казахстан, Армения, Узбекистан и т.д.) Сегодня растут новые бизнесы и появляются новые возможности, для тех, кто готов их увидеть.

В заключении, хочу посоветовать всем кандидатам, которые планируют свое развитие в корпоративных функциях, быть более открытыми и гибкими к изменениям.

Традиционно, корпоративные функции многие кандидаты рассматривают, как старт карьеры, после которого можно выбрать новую траекторию развития.

Работая помощниками руководителей или ассистентами отделов, вы получаете уникальную возможность видеть разные аспекты бизнеса и решить, в каком направлении развиваться дальше. И если вы будете проявлять инициативу и брать на себя больше ответственности в выбранных направлениях, то обязательно будете замечены и впоследствии у вас обязательно будет шанс получить желанную для вас новую роль.