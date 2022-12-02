Управление персоналом

Свежее исследование «Вызовы рынка труда 2022»: выводы по административному персоналу

Рынок административного персонала принято считать наиболее пострадавшим за последние годы. Компании покидали российский рынок, сокращали персонал, продавали бизнес, объединялись, трансформировались.

Версия для печати
Свежее исследование «Вызовы рынка труда 2022»: выводы по административному персоналу

Согласно исследованию Ventra «Вызовы рынка труда 2022», 68% опрошенных кандидатов сообщили, что статус их работы изменился в 2022 году: людей увольняли, сокращали, переводили, объединяли команды. 

К слову, и наша компания не стала исключением: российский бизнес в июне 2022 года был приобретен компанией Ventra, и мы все вместе стали объединенной командой Ventra HR-холдинг.

Любое объединение и трансформация затрагивает административные функции в компаниях. По своему опыту могу сказать, что рынок административного персонала одним из первых реагирует на кризис, но и быстрее других восстанавливается. 

Активность по привлечению персонала на рынке административных функций снижена. Мы видим незначительный прирост вакансий и резюме в открытых источниках - от 1% до 5% к 2021 году в зависимости от роли. И наблюдаем умеренную конкуренцию в пользу работодателя. Индекс HeadHunter - количество резюме на одну вакансию - на этом рынке составляет 5 резюме на одну вакансию в среднем.

Сейчас большинство компаний находятся в режиме «сохранения сил», поэтому динамика вакансий остается низкой. Также, мы отмечаем, что уменьшилось количество вакансий, которые компании передают на подбор в кадровые агентства - примерно на 40%.

Что повлияло?

На рынок труда административного персонала влияют следующие факторы:

  1. Уход с рынка международных компаний в 2022
  2. Последствия пандемии 2022–2021
  3. Демографическая яма, которая достигла своего дна (продолжается с начала десятых годов)
  4. Частичная мобилизация, как дополнительный фактор
  5. Сезонный спад вакансий в конце 2022

Что происходит с рынком кандидатов?

На кандидатском рынке мы наблюдаем следующие тренды:

  • Резюме на работных сайта сегодня- неравно кандидат. Многие люди, которые обновляют свои резюме в открытых источниках, делают это «на всякий» случай, а при поступлении предложений, могут их и не рассматривать.
  • Структурный разрыв на рынке труда. Специалисты востребованы, но не в том, регионе, не с той специализацией и не с тем опытом. (Например, есть запросы на высокопрофессиональных ассистентов в Сибири, а основной рынок таких специалистов находится в Москве)
  • Влияние неопределенности. В июле число отказов от «офферов» - предложений о работе достигало 70%. Это отсылка к первому пункту – люди боятся и не решаются менять работу. 

Снижение спроса

«Проседание» рынка административного персонала началось еще в пандемию, когда компании покинули офисы и потребность в офисном персонале снизилась. Затем мы наблюдали рост потребности в сотрудниках, помогающих при переезде. Сегодня мы видим, что большая часть компаний вернулась к офисной работе в гибридном формате - у сотрудников есть от 2 до 4 офисных дней в неделю, рабочие места не закреплены. 

Административная поддержка, конечно, нужна, но сегодня компании из-за экономии стараются нанимать мультифункциональных специалистов. 

Многие компании отказались от части ассистентов для руководителей. Это произошло, в частности, еще и потому, что многие руководители из международных компаний уехали или их компании закрылись. Правда, были случаи, когда, уезжая, руководители забирали персональных ассистентов с собой. Также есть вакансии персональных ассистентов за пределами России, для переехавших специалистов.

 Зарплаты

Уровень зарплат персональных ассистентов в небольших компаниях сегодня 80 000-120 000 в месяц. Со знанием языков и с опытом работы в крупных компаниях от 130–180 000 рублей. При этом работодатели считают, что сегодня можно нанять кандидатов дешевле, часто отказываются от выплаты годового бонуса и новогодней премии, не рассматривают прибавки к зарплате в ближайшем будущем. А кандидаты, в свою очередь, не готовы снижать свои требования по зарплате и ждут лучших предложений. 

Новые требования и новые задачи

Помимо основных требований к персональным ассистентам, таким, как презентабельность, многозадачность, ориентацию на решение проблем, результат, личностное совпадение с руководителем, мобильность, сегодня добавляются: знание соц. сетей и способов продвижения личного бренда руководителя, аналитика данных, знание иностранных языков (турецкий, китайский, хинди), умение работать с графическими редакторами. Кроме того, в связи с большими изменениями рынка и бизнеса, руководители все больше отдают личных поручений административному персоналу. 

Хочу посоветовать всем кандидатам, которые хотели бы и дальше развиваться в профессии, обратить внимание на эти новые задачи. 

Как уже было сказано, сегодня работодатели стремятся экономить, и если сотрудник может сочетать в себе несколько функций, то для него будет больше возможностей карьерного роста и повышения дохода. 

Сегодня много возможностей дает выход на рынок новых работодателей: турецких, индийских, китайских компаний, а также российских компаний, которые работают со странами ОДКБ (Казахстан, Армения, Узбекистан и т.д.) Сегодня растут новые бизнесы и появляются новые возможности, для тех, кто готов их увидеть. 

В заключении, хочу посоветовать всем кандидатам, которые планируют свое развитие в корпоративных функциях, быть более открытыми и гибкими к изменениям.

Традиционно, корпоративные функции многие кандидаты рассматривают, как старт карьеры, после которого можно выбрать новую траекторию развития. 

Работая помощниками руководителей или ассистентами отделов, вы получаете уникальную возможность видеть разные аспекты бизнеса и решить, в каком направлении развиваться дальше. И если вы будете проявлять инициативу и брать на себя больше ответственности в выбранных направлениях, то обязательно будете замечены и впоследствии у вас обязательно будет шанс получить желанную для вас новую роль.

 

Светлана Ventra
Светлана Ventra

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Права потребителей

Фермы скоро начнут принимать туристов. Готовы требования к санитарным объектам

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. В том числе с использованием средств размещения, расположенных в сельской местности.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще