Инвестиции

Почти 10% россиян имеют брокерские счета, которыми не пользуются

Тема личных финансов, сбережений, инвестиций сегодня интересует две трети населения (68%), 19% россиян заявляют, что имеют брокерский счет для торговли акциями и валютой на бирже, однако 9% им не пользуются. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

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Почти 10% россиян имеют брокерские счета, которыми не пользуются

Тема личных финансов, сбережений, инвестиций сегодня интересует две трети населения (68%), 19% россиян заявляют, что имеют брокерский счет для торговли акциями и валютой на бирже, однако 9% им не пользуются. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ[1].

Интерес к финансам в повседневной жизни

Две трети россиян (68%) в той или иной мере интересуются темой личных финансов, сбережений, инвестиций. 28% из них уделяют финансовой грамотности большое значение в повседневной жизни.

Портрет самого заинтересованного в сфере личных финансов и сбережений – мужчина или женщина, старше 55 лет, имеет высшее образование и хорошее материальное положение.

Четверть россиян (25%) признаются, что не интересуются способами сохранения и приумножения своих средств. Прежде всего, это мужчины (28%), молодые люди до 24 лет (32%) и опрошенные с низким уровнем доходов (29%).

Самооценка знаний инвестиционных инструментов

На сегодняшний день существуют десятки доступных инвестиционных инструментов. 10% россиян заявляют, что хорошо в них разбираются.

Высокий уровень знаний в сфере инвестиций демонстрируют прежде всего мужчины (13% против 7% женщин), опрошенные с высшим образованием (14% против 8% со средним или средним специальным образованием) и высокими доходами (18% среди тех, кто имеет доход более 100 тысяч рублей в месяц).

Удовлетворительно оценивают собственные знания инвестиционных инструментов еще 19% россиян. Плохо – 46%.

Каждый пятый россиянин (21%) говорит, что ничего не знает про инвестиции. Чаще всего это женщины (24% против 18% мужчин) и россияне с низким уровнем доходов (22% среди тех, кто получает менее 30 тысяч рублей в месяц).

Владение брокерским счетом

Одним из самых распространенных инструментов инвестирования является брокерский счет, который открывается физическим лицом для торговли ценными бумагами или валютой на бирже через посредника – брокера.

По данным НАФИ, за последние 5 лет доля россиян, которые оценивают покупку акций предприятий через брокеров как выгодное вложение, выросла в 3 раза – с 4% в 2017 году до 12% в 2022 году. По данным Банка России, количество клиентов брокеров в 3-м квартале 2022 года превысило 27 млн[2], однако активных клиентов при этом не прибавилось. Кроме того, увеличилось число «пробных» счетов, открытых без зачисления средств, либо с небольшой суммой.

Новое исследование НАФИ показывает, что 19% россиян имеют брокерские счета.

10% из них заявляют, что имеют активный брокерский счет – совершают через него операции с ценными бумагами, валютами. Инвестиционная активность в большей степени свойственна мужчинам (13% против 8% женщин), опрошенным от 35 до 44 лет (14%), имеющим высшее образование (15%) и высокий уровень доходов (21%).

Почти столько же (9%) владельцев брокерскими счетами говорят, что ими не пользуются. Чаще всего к этой категории относятся россияне от 25 до 34 лет (22%), в равной степени мужчины и женщины (по 9%).

81% россиян не имеют специальных счетов для торговли на бирже.

При этом каждый пятый (19%) хотел бы открыть брокерский счет в ближайшем будущем, а две трети опрошенных (62%) – нет.

Хотели бы открыть брокерский счет в будущем прежде всего молодые россияне (22%, это в 2 раза больше, чем опрошенные старше 55 лет – 11%) и люди, имеющие средние доходы (26%).

Не хотели бы открывать брокерские счета в первую очередь те, кто уже имел такой счет в прошлом, но не пользовался им или получил негативный опыт торговли на бирже. Доля таких россиян составляет 13%.

Во вторую очередь брокерские счета не хотят открывать те, кто никогда не имел интерес к такого рода инвестициям – 49% россиян. К группе наименее заинтересованных в торговле акциями и валютой на бирже чаще всего относятся женщины (54% против 42% мужчин), россияне старше 55 лет (67% против 46% молодежи), опрошенные со средним образованием (53% против 42% с высшим) и те, кто имеет доход менее 30 тысяч рублей в месяц (52%).

Екатерина Сушко, директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ:

«Результаты исследования показывают определенную доступность инвестиционных услуг для населения. Если раньше для открытия брокерского счета нужно было непосредственно обращается к брокерам, оформлять договор, переводить деньги, то сегодня эта процедура существенно упростилась. Так, открыть брокерский счет сегодня можно не выходя из дома, при помощи банковского приложения, а некоторые банки даже автоматически открывают своим клиентам ИИС при оформлении пластиковых карт. Это в свою очередь приводит к двум разнонаправленным тенденциям, с одной стороны – росту клиентской базы брокерских услуг конкретных банков, с другой – формальному открытию счетов „на пробу“ и отсутствию активности по ним со стороны населения.

Определенную роль в росте числа неактивных брокерских счетов сыграли и санкции. Так, инвесторы-владельцы зарубежных ценных бумаг были фактически вынуждены перевести свои активы в брокерские компании, которым доступна торговля зарубежными ценными бумагами, а значит – открыть дополнительные брокерские счета, которыми изначально и не планировали пользоваться».

Методология. Данные получены в рамках всероссийских репрезентативных опросов, проведенных Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2022 года с использованием собственной исследовательской платформы «Тет-о-Твет» в рамках проекта «Цифры дня». Опрошены более 6000 человек (мужчины и женщины старше 14 лет из всех субъектов Российской Федерации). Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95-% доверительного интервала.

[1] Данные получены в рамках всероссийских репрезентативных опросов, проведенных Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2022 года с использованием собственной исследовательской платформы «Тет-о-Твет» в рамках проекта «Цифры дня». Опрошены более 6000 человек (мужчины и женщины старше 14 лет из всех субъектов Российской Федерации). Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95-% доверительного интервала.

[2] Информационно-аналитический материал Банка России «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. III квартал 2022 года».

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