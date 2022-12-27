67% россиян совершили автопутешествие в этом году, 12% из них – впервые

Путешествие на автомобиле – популярный вид туристических поездок среди россиян. 83% жителей нашей страны когда-либо отправлялись на автомобиле в другой город или регион для культурных, развлекательных или рекреационных целей. Летом 2022 года такие поездки совершили 67% россиян, при этом 12% из них впервые отправились в поездку на машине. Таковы результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга[1].

Автомобиль – один из самых распространенных видов транспорта, на котором можно отправиться на отдых в российские регионы или за границу.

83% жителей нашей страны имеют опыт таких путешествий, а в этот отпускной сезон (лето 2022) на отдых на автомобиле отправлялись две трети россиян – 67%. Чаще всего это жители крупных городов (69%), работающие (70%), живущие в семьях численностью 3 и более человек (76%). Мужчины и женщины – в равной степени (68% и 67% соответственно).

Целью поездок, которые совершали россияне на авто, чаще всего являлись:

прогулки, осмотр достопримечательностей в других городах (63%),

пляжный отдых (50%),

рыбалка и охота (47%),

изучение архитектуры, истории, культуры (31%),

пребывание на лечебно-оздоровительном курорте (25%).

Подавляющее большинство путешественников выбирали маршруты, протяженностью не более 1000 км в одну сторону. Так, короткие маршруты до 250 км до места назначения были у 29% опрошенных, маршруты до 500 км в одну сторону – самые распространенные – у 33% путешественников, а 21% россиян отправлялись в поездку дальностью до 1000 км.

Более протяженные расстояния – от 1000 до 2000 км до места отдыха преодолевал каждый десятый путешественник (11%).

Если смотреть на расходы, которые затребовала поездка на авто, не считая денег на развлечения, питание и проживание, то в среднем стоимость топлива и платных дорог обошлась россиянам от 2 до 5 тысяч рублей на одного пассажира за поездку. Такой чек был у трети путешественников (33%). 15% автопутешественников затратили на дорогу до 2 тысяч рублей на человека. 27% – от 5 до 10 тысяч рублей. 22% – более 10 тысяч рублей.

Большинство автопутешественников этого года остались довольны своей поездкой, однако некоторые выразили неудовлетворенность состоянием дорог (61% от тех, кто был чем-либо не доволен), мобильной связью и интернетом (24%), а также плохим сервисом на туробъектах (15%).

Планируя предстоящий туристический сезон 2023 года, большинство опрошенных выражают желание отправиться в путешествие для прогулок в другой город (35%), на пляжный отдых (19%), для поездок в культурных целях (знакомство с архитектурой, посещение выставок и музеев – 17%). Каждый десятый россиянин говорит, что хотел бы отправиться в следующем году на машине на лечебно-оздоровительный курорт, охоту или рыбалку (по 11%).

Наиболее комфортным в глазах россиян является путешествие длительностью до 10 дней. Именно такой срок называли 84% опрошенных. При этом две трети (69%) планируют организовать свое путешествие самостоятельно, а четверть (26%) хотели бы прибегнуть к услугам агентств по организации маршрута, мест отдыха, проживания и программы поездки. Чаще всего о самостоятельной организации поездки говорят мужчины (73% против 65% женщин) и респонденты с высоким уровнем дохода (71%).

ТОП-3 региона, куда хотели бы отправиться россияне на автомобиле в предстоящем году:

Краснодарский край (10%),

Алтайский край (9%),

Республика Крым (8%).

Также часто среди привлекательных мест для путешествия на своем автомобиле жители нашей страны называют Санкт-Петербург, Карелию и Сочи.

[1] Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в декабре 2022 г. с помощью собственной исследовательской платформы «Тет-о-твет». Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.