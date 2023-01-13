Ведение бизнеса

Чужой пример заразителен: треть молодых предпринимателей открыли свое дело, вдохновившись успешными бизнесменами

Аналитический центр НАФИ и Росмолодёжь.Бизнес представляют результаты исследования о причинах, по которым молодые предприниматели в России решили открыть свое дело.

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Чужой пример заразителен: треть молодых предпринимателей открыли свое дело, вдохновившись успешными бизнесменами

Большинство молодых предпринимателей в России решили открыть свое дело благодаря желанию много зарабатывать (39%), быть независимым (39%) и под влиянием ролевых моделей: успешных предпринимателей (37%) и блогеров (23%).

Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи[1].

37% молодых российских предпринимателей говорят, что пример успешных бизнесменов побудил их принять решение о старте своего дела. Чуть больше четверти опрошенных заявляют, что большой вклад в их становление на пути бизнесмена внесли родственники (29%), знакомые и друзья (26%); 

ТОП-3 трудностей, с которыми сталкивались на этапе открытия своего дела молодые россияне: недостаток финансов (38%), недостаток знаний, информации (33%), неуверенность в себе (30%).

Больше подробностей вы можете найти на сайте Аналитического центра НАФИ. 

[1]Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в декабре 2022 г. Опрошены 4000 человек в возрасте 14-35 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует молодое население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

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