Общество

Россияне все реже готовы переплачивать за продукты производителей, содержащих животных и птиц в гуманных условиях

За последние три года в России снижается доля россиян, которые готовы платить больше за продукты питания производителям мясной, молочной продукции и яиц, которые содержат птиц и животных в более гуманных условиях, чем это предусматривают государственные стандарты. В 2020 году о готовности доплатить заявляли 71% жителей страны.

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Россияне все реже готовы переплачивать за продукты производителей, содержащих животных и птиц в гуманных условиях

Аналитический центр НАФИ представляет результаты исследования об отношении россиян к условиям содержания сельскохозяйственных птиц или животных и готовность платить больше за продукцию птицефабрик, ферм и животноводческих хозяйств, где птица и животные содержатся в гуманных условиях.

Ключевые факты исследования:

  • 61% россиян выражают готовность платить больше за продукцию птицефабрик, ферм и животноводческих хозяйств, где птица и животные содержатся в гуманных условиях. В 2020 году о готовности доплатить заявляли 71%.

  • Оптимальной доплатой за гуманное содержание птиц и животных производителям яиц, мясной и молочной продукции в глазах россиян является 5-10% от рыночной стоимости товаров.

  • По мнению россиян, в наименее гуманных условиях содержатся бройлерные цыплята и другая мясная птица. Гуманными их считают 48% опрошенных. Самые хорошие условия содержания обеспечиваются коровам, дающим молоко (гуманными их называют 67%).

Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.

НАФИ
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