Россияне все реже готовы переплачивать за продукты производителей, содержащих животных и птиц в гуманных условиях

Аналитический центр НАФИ представляет результаты исследования об отношении россиян к условиям содержания сельскохозяйственных птиц или животных и готовность платить больше за продукцию птицефабрик, ферм и животноводческих хозяйств, где птица и животные содержатся в гуманных условиях.
Ключевые факты исследования:
61% россиян выражают готовность платить больше за продукцию птицефабрик, ферм и животноводческих хозяйств, где птица и животные содержатся в гуманных условиях. В 2020 году о готовности доплатить заявляли 71%.
Оптимальной доплатой за гуманное содержание птиц и животных производителям яиц, мясной и молочной продукции в глазах россиян является 5-10% от рыночной стоимости товаров.
По мнению россиян, в наименее гуманных условиях содержатся бройлерные цыплята и другая мясная птица. Гуманными их считают 48% опрошенных. Самые хорошие условия содержания обеспечиваются коровам, дающим молоко (гуманными их называют 67%).
Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.